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Заработок Камней Душ (КД)

Dyrak228 avatar

Dyrak228

September 28, 2019 at 12:43 AM

Здравствуйте, юные Маги, в данной статье я Вам кратко расскажу как получить дополнительные камни Душ,

Приятного просмотра данной статьи, не забудьте оценить её своим многоуважаемым лайком и тогда камни Душ к вам упадут на

руны.


Методы получения КД ( Камней душ ) в платформе "GameHag":

1. Самый простой способ из всех это донат но так как он всем не доступен то Вам следует прочесть ниже.

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2. Подписка на дискорд 

Чтобы подписаться на дискорд, Вам следует  нажать на камень Душ и выбрать "Подписка на наш Дискорд канал", за это Вы получите целых 20 камней Душ, это довольно таки не плохо

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3. Подписка на соц.сети

Подписавшись на соц.сети "ГеймХага" и поставив отметку "Нравится" они вас наградят камнями Душ

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4. Развлечения

Играя в мини-игры Вы получайте Камни Душ но этот способ не есть эффективным и по этому он более следует для развлечения

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5. Испытай удачу.

Для данной функции нужно прокачать свой профиль, набив необходимый уровень профиля Вы сможете поставить свою ставку на

ячейку, там довольно таки можно сорвать неплохой Куш, но главное не втянутся

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6. Проходи викторины

Ответив на несколько вопросов за 5 минут Вы получите около 200 Камней душ ( Доступно раз в 5 дней )

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7. Играй в игры на мобильном устройстве.

Играя в игре на мобильном устройстве и набив необходимый уровень в игре Вы мгновенно получите Камни Душ

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8.  Реферальная система.

Благодаря ей вы приглашаете своих друзей из реальной либо виртуальной жизни и при регистрации они введут ваш бонусный код

Вы получите уведомления и своё Вознаграждения. 

Этот способ является очень прибыльным если вы заполучили хороший авторитет в соц.сетях либо же в реальной жизне.

Канал на соц.сети к примеру YouTube - очень поможет Вам.

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9. Просмотр рекламы. 

За одну просмотренную рекламу примерной длительностью около 30 секунд ВЫ получите 1 камень Душ.-

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10. Написания статьи.

Если у вас расширен словарный запас и есть желания то Вы можете написать полезную статью другим пользователям и за это 

будете вознагражденны

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В данной статье я Вам рассказал десять ( 10 ) самых простых способов как получить камни Душ, также не забывайте о боте 

"Ведьма" которая довольно таки уже и умна и поможет Вам в дальнейшем

 

С уважениям пользователь GameHag, Dyrak 228!

Dyrak228 avatar

Dyrak228

September 28, 2019 at 03:55 PM

Не плохая статейка, самокритика
BorneoFyddi avatar

BorneoFyddi

September 28, 2019 at 03:57 PM

Спс помог
Maxcraft01 avatar

Maxcraft01

September 28, 2019 at 04:21 PM

Thank you! :thumbsup:
zenia2288 avatar

zenia2288

September 28, 2019 at 04:22 PM

Прииветт зароботок значит
akira_yukio avatar

akira_yukio

September 30, 2019 at 05:34 AM

Чудесно
Valer_ii avatar

Valer_ii

September 30, 2019 at 10:56 AM

нормальноо
VLADWOLFACTION avatar

VLADWOLFACTION

September 30, 2019 at 04:41 PM

VWADEV код го
Cerius02 avatar

Cerius02

September 30, 2019 at 05:34 PM

клас

MrBarsyk avatar

MrBarsyk

September 30, 2019 at 05:53 PM

как забрать дополнительные камни душ если я попал в топ 3 игроков
DarkNysha avatar

DarkNysha

September 30, 2019 at 06:19 PM

Как сдесь получить камни душ
denisdanil31 avatar

denisdanil31

September 30, 2019 at 06:39 PM

норм расписал
kanon69 avatar

kanon69

September 30, 2019 at 06:42 PM

долго трудился наверное...
VegasFGH avatar

VegasFGH

September 30, 2019 at 06:45 PM

Ап зона лучший вариант
AlexeyL avatar

AlexeyL

September 30, 2019 at 07:33 PM

Классная статья.
AlexeyL avatar

AlexeyL

September 30, 2019 at 07:33 PM

Спасибо тебе.Просмотр рекламы самый лучший вариант.
AlexeyL avatar

AlexeyL

September 30, 2019 at 07:35 PM

И написание статей .Главное чтобы опубликовали.
Cucumber102 avatar

Cucumber102

September 30, 2019 at 09:57 PM

Круто,спасибо
zengeroi avatar

zengeroi

September 30, 2019 at 10:31 PM

спасибо
zengeroi avatar

zengeroi

September 30, 2019 at 10:31 PM

круто

zengeroi avatar

zengeroi

September 30, 2019 at 10:32 PM

афигеть
good8 avatar

good8

October 7, 2019 at 09:55 PM

Классно очень
спасибки
__2804 avatar

__2804

October 9, 2019 at 08:32 PM

класнно 8 из 10 так как нет где найти это все

KingTige2019 avatar

KingTige2019

October 9, 2019 at 09:22 PM

круто
KingTige2019 avatar

KingTige2019

October 9, 2019 at 09:22 PM

почему я не поллучаю опыт?
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