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Первые шаги в Esports.

NEpiggly avatar

NEpiggly

September 27, 2019 at 11:26 PM

Привет, народ!  Сегодня поговорим о Esports, а точнее это касается одной игры: Counter Strike: Global Offensive. Для многих уже не секрет, что знаменитая « стрелялка »  является одной из популярных игр во всём мире! Но многие не знают как добиться успеха в ней. Сегодня и поговорим об этом.


Путь к успеху для всех начинается по-разному, почему люди вообще стремятся к успеху и как его понимают? Что лично вы считаете успехом?

Многие считают, что успех измеряется количеством денег, которые у вас лежат на банковском счёте. Как было бы просто – ограбил банк и всё, ты успешен! Но не тут-то было… Все мы знаем примеры людей, которые поднялись с самых низов на вершину мира , которые не сломились перед трудностям и показали нам что такое успех.

Первый шаг.

Вы бы хотели изменить свою жизнь к лучшему? Сделать её более счастливой? Наполненной моментами радости до самых краёв, чтобы потом не пришлось жалеть, что зря потратили время и многого не успели? С чего начать путь к успеху?

Первый шаг начинается не завтра или послезавтра, а прямо сейчас, с того самого момента, когда вы решили, что хватить сидеть на кресле и гробить свою жизнь, надо идти к мечте! Поэтому первым шагом на пути к успеху должно быть желание преодолеть трудности.  Они же в игре приводят к развитию и совершенствованию навыков. В какой-то момент наиболее увлеченные игроки, вложившие много сил и времени в тренировки, становятся профессиональными игроками. Они хорошо знают все тонкости игры, каждое их действие в игре имеет смысл и каждое движение отточено до мелочей. Им уже не интересно соревноваться не только с новичками, но даже с опытными членами игрового сообщества. Они начинают искать самых лучших по уровню игроков, чтобы соревноваться с ними, вступают в профессиональные сообщества и приходят в Esports.

Как не свернуть с пути ?

Случались ли в вашей жизни моменты, когда хотелось всё бросить и начать что-то новое? Наверняка, случались, и почему вы не начинали? Что-то не получалось? Скорее всего, не хватило веры в себя – это самое главное, чем должен обладать человек, вставший на путь успеха. Вас будут отговаривать, будут ругать и только иногда хвалить и подбадривать. Чтобы не сломаться, нужно обязательно верить в свои силы, причём верить наперекор всему и всем.

Это не просто, иногда даже самые близкие люди сомневаются в возможности нашего успеха. Ваша вера в себя должна быть неоспоримой. И главное всегда надо помнить, что если вас критикуют – это не повод идти ко дну, а лишь возможность ещё раз убедиться в том, что вы делаете всё верно, что вы готовы изменить мир.

Путь индивидуален!

С этой строки начинается ваш путь к успеху, конечно, в одной статье невозможно описать путь, который подошёл бы каждому. Ведь он индивидуален, и только вы сами сможете пройти его.

 

 

akira_yukio avatar

akira_yukio

September 30, 2019 at 05:35 AM

Информативно
NEpiggly avatar

NEpiggly

September 30, 2019 at 11:11 AM

Старался
efewewfefw avatar

efewewfefw

October 1, 2019 at 01:43 PM

Классно!
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

October 1, 2019 at 07:17 PM

Отличная статья!
Boss2287 avatar

Boss2287

October 4, 2019 at 09:41 PM

Класс агонь
Boss2287 avatar

Boss2287

October 4, 2019 at 09:42 PM

Супер
Boss2287 avatar

Boss2287

October 4, 2019 at 09:43 PM

Топ
Boss2287 avatar

Boss2287

October 4, 2019 at 09:43 PM

Привет как у вас дела??
Boss2287 avatar

Boss2287

October 4, 2019 at 09:44 PM

Ауу ++++++
Warnig avatar

Warnig

October 4, 2019 at 09:55 PM

жесть аааа
ksu1234 avatar

ksu1234

October 5, 2019 at 12:12 AM

а что это вообще за такое кто скажет
ksu1234 avatar

ksu1234

October 5, 2019 at 12:13 AM

или нет не надо пошли все на за мною
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