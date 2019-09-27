Эта игра мне по душе и буду играть в нее минимум несколько месяцев.

Мир Warcraft

Я умер восемь раз, прежде чем попасть на уровень 10 в World of Warcraft Classic. По сравнению с ванильным World of Warcraft в 2005 году, это, вероятно, было намного эффективнее, чем в первый раз. В «живом», «розничном», или как мы называем текущую версию World of Warcraft, вы действительно умрете в открытом мире, только если допустите глупую ошибку. WoW Classic - удивительное напоминание о том, что когда-то игра казалась очень удобной, заставляя игроков падать им в лицо.

За два года, прошедшие с момента анонса WoW Classic на BlizzCon 2017, настроение резко изменилось. Сначала большинство людей задавалось вопросом: «Почему кто-то хочет вернуться?» Но жестокое племя ванильных фанатов WoW, настолько серьезно относящееся к опыту старой школы, что они гонялись за частными серверами черного рынка, чтобы создать ощущение OG любым возможным способом, чувствовало себя совершенно по-другому

В последние месяцы, когда бета-версия Classic дала многим игрокам и стримерам возможность оглянуться назад и позволить ностальгической любви снова проникнуть в их сердца, казалось, что все были готовы к дню запуска.

Действительно, слишком многие были готовы к дню запуска.

Очереди были смехотворными: более 20 000 сильных и полдня ожидания на некоторых серверах. К счастью для одних, гнилым для других, из-за аварий на серверах очереди вращались немного быстрее, но те, кто вышел из строя, оказались отправленными в конец очереди. Blizzard запустила дополнительные серверы, чтобы распределить нагрузку и помочь людям просто войти и повеселиться. Но причина, по которой многие оставались в этих очередях вместо того, чтобы переходить на простой сервер, - большая часть того, что именно люди возвращались в Classic, чтобы искать.

Нет, не сама очередь. «Истинный день, один опыт, лол» - это был крик, но причина, по которой люди оставались на месте, была фундаментальной - люди строили планы играть со старыми друзьями и реформировать старые гильдии, и как только планы были готовы, вы не могли просто поменяться местами. новый сервер на лету.

Классика это все о сообществе. Даже на этих ранних уровнях игра похожа на то, почему люди влюбляются в более новые игры, которые хвалят за их сложность. Да, World of Warcraft на самом деле не является «сложной» игрой, в отличие от Dark Souls, но чтобы добиться успеха с минимальной задержкой, вам нужны друзья, чтобы обойтись.

Часть из этого, возможно, была всем разговором, но по моему собственному опыту в качестве обычного игрока, работающего в области технологий и игр, я подружился с будущими коллегами в игре. Я вступил в гильдию и регулярно проводил время с людьми, с которыми встречался в отрасли, что помогло укрепить рабочие контакты и сети. Если бы я запустил World of Warcraft в более недавние годы, годы, прошедшие с тех пор, как появились автоматические случайные очереди в подземельях и рейдах, и инструменты, позволяющие группировать людей без необходимости набирать слова или знать их имена, я не чувствую, что я бы с легкостью построил такие сети друзей через игру.

В течение первых нескольких дней WoW Classic, когда все находились на низких уровнях, делились скудными ресурсами и мобами в самых ранних областях игры, возникали спонтанные группы, когда люди помогали друг другу выполнять квесты, чтобы продвигаться немного быстрее и с минимальными потерями жизни. , Меня пригласили в группу во время моего первого квеста на первом уровне - «Эй, нам нужно убить кое-что. Давайте убьём вместе».

Глобальный канал чата в многопользовательской игре на самом деле был полон приятных и полезных комментариев на этот раз, когда люди отвечали на вопросы друг друга или просьбы о помощи. Это было похоже на то время, когда социальные сети сделали нас всех (или, по крайней мере, меня) измученными циниками, которыми мы стали.

Названные мобы для ранних квестов были особой проблемой. Сначала люди просто формировали круги и собирались в группы по пять человек. Если вы получили первый удар, удачи вам и вашим четырем друзьям. Но затем начали распространяться слухи о том, что некоторые серверы формируют спонтанные очереди на убийства из-за узких мест. Если бы я не видел скриншоты, я бы подумал, что это городской миф.ще в 2005 году WoW считался настолько распространенным в кругах Силиконовой долины, что приобрел репутацию своего рода «нового гольфа». Место, где люди встречаются и тусуются. Запустите подземелье вместе. Рыбалка. Обсудите дела, сидя в Пиратской Бухте.