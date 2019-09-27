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За Орду!!!

Vovandrich avatar

Vovandrich

September 27, 2019 at 11:23 PM

Всем привет, сегодня мне хочется с вами поделиться своими ощущениями от одной очень хорошей, но довольно старой игры, так как это одна из первых игр в которые я играл.


                          ЗНАКОМСТВО С ИГРОЙ
   В детстве компьютер у меня появился довольно рано, лет мне было шесть, по началу всё во что я играл, это была Zuma (ну это та жаба которая стреляла по шарикам одинакового цвета, пытаясь не пустить их в лузу), после я узнал про игру Minecraft, но она оказалась не тем, что мне надо, да и узнал я не про майнкрафт, а про мод связанный с режимом tower defense, после у меня появилась CS source, в которой я узнал что меня так цепляло в Zume (кроме того, что она единственной игрой у меня была), это то, что там можно было стрелять, да как не странно, я один из любителей шутеров. А как-то на день рождение от родителей я получил, коробочку с диском, на том диске была целая куча игр (сейчас все и не вспомню), но, что я точно помню, первой игрой была Orcs must die 2, для справочки в первую часть я даже и не поиграл не разу. Вот и пошла жара, каждый день после школы моя мама видела лишь одну картину, я заходящий домой бросаю рюкзак, скидываю школьную одежду и бегу в свою комнату играть в компьютер, на экране творилась полная жесть, ведь весь геймплей в Orcs must die 2 состоит в том что бы мочить зелёных парней играя за простого шахтёра (так я описал что то  вроде истории в игре)
                       ИЗМЕНЕНИЯ ПО СРАВНЕНИЮ С ПЕРВОЙ ЧАСТЬЮ 
   Первое и главное обновление игры, это новый персонаж болтливая, и довольно симпатичная волшебница, которая по истории является королевой орков. Вторым я бы хотел выделить кучу новых орков, и конечно методов которыми можно, с этими самыми орками расправляться (куча ловушек, лучники, паладины которыми можно: стрелять, поджигать,травить, замораживать, резать, закручивать, откидывать, вообще не игра, а какой-то симулятор кухни). Так же нельзя забывать наличие кооператива, а как говорится одна голова хорошо, а две лучше!
                            ГРАФИКА И ГЕЙМПЛЕЙ
   Графика в orcs must die 2 оформлена в мультяшном стиле, что многим очень нравится, но если вы не любите такой стиль то вам обязательно надо попробовать (потому как думать, что мультики для детей странно, ведь с таким наличием мяса на экране, это игра совсем не для детей), смерть врагов сопровождается, стандартными вставками из комиксов, по типу ,,BOOM'', и т.д и т.п. 
   Геймплей тут, как в стандартном tower defense, но с одним не мало важным изменением, в игре не вид с верху, а от третьего лица, то есть вы так же и сами участвуете в бою, а не просто смотрите за тем как ваше войско сражается с врагом, вы сами бегаете стравите ловушки, и стреляете в орков!
                           ЧЕРЕПА И МОНЕТЫ
   Монеты это валюта которая используется в самой игре где вы валите орков, за эти самые монеты вы расставляете ловушки, и своих миньончиков, а получаете монеты в процессе боя, за убийства и комбо (состоящие из убийств, ну вообще вы уже давно должны были понять, что игра про убийства, и мясо состоящие из орков). Черепа это основная валюта которая даётся за прохождения уровней, за бесконечный режим, за еженедельные испытания и в очень редких случаях просто падает из убитых вами орков. Тратить черепа можно во внутри игровом магазине за них вы покупаете амулеты, оружие и ловушки ( конечно некоторые индивидуумы тратят просто кучу черепов на скины для персонажа).
                            ОЦЕНКА
   Что можно сказать, это та самая игра которой не стыдно уделить время, а если у вас есть друг с которым можно поиграть вдвоём, то я однозначно советую вам эту игру, ведь хорошенькая доза кровищи и шуток на мониторе ещё не кому не повредила! И всем удачи, спасибо, пока.
   P.S. Это моя первая статья.
BorneoFyddi avatar

BorneoFyddi

September 29, 2019 at 03:46 AM

За азерот!!!
efewewfefw avatar

efewewfefw

September 29, 2019 at 09:51 AM

Vyvg vgfnabx xj jz nskskcndns c najbshd d cjdhhabsvvbdbsw bxbxjxjjsjsjdjcjdjd djdjdjdjjdjjdjdjd e fb s x hchchhs e dbndjd
Panda_edgar1 avatar

Panda_edgar1

September 29, 2019 at 10:36 AM

Hi guys
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

September 29, 2019 at 01:17 PM

За Альянс!
alan_wolf avatar

alan_wolf

September 30, 2019 at 02:54 AM

Гм, мое мнение - игра не плохая. Но лично мне она не особо понравилась (жанр не мой)
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