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Как играть на легких танках

Serven avatar

Serven

September 26, 2019 at 01:04 AM

Легкие танки-один из видов техники в World of tanks,чаще всего характеризуется высоким обзором и неплохой маскировкой, хорошим уроном в минуту.Главная задача лт обнаруживать технику противника для настрела в них союзной техники,также может "крутить" медленные и неповоротливые машины(тяжи и пт-сау) и уничтожать арту(Сау).Однако этот вид техники не лишен и недостаков(для почти всех лт они одни):малая выжимаемость(полное отсутствие брони и малый запас прочности),слабое пробитие и разовый урон(но из-за быстрой перезарядки или барабана может компенсироваться).


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  • Нации(тут рассматриваются ветки лт с 6 уровня)
        Китайские легкие танки характеризуются: малыми габаритами,позволяющими хорошо маскироваться и помогающие вам реже получать урон,хорошей мобильностью(легче "крутить" противника, да и светить тоже), одним из самчых лучших разовым уроном и не самым плохим уроном в минуту.Ветка проходится достаточно легко и откровенно плохих танков там нет,они подходят больше для набивания урона, чем для насвечивания онного.
 
       Американские легкие танки характеризуются: в начале хорошим уроном в минуту и пушкой в целом , не самой плохой подвижностью(она д по сравнению с советами и китайцами достаточно плоха),не очень плохой маскировкой, и лучшим обзором как на 6 так и на 10 уровнях.В конце очень хорошим разовым уроном(на 7 уровне барабан,позволяющий на раз уничтожать одноклассников(такие же лт 7) на 9-10 уровне есть фугасница на 900 урона но с долгой перезарядкой и плохим пробитием фугасами(осколочно фугасные снаряды) и лучшим обзором на уровне.Эти лт подходят как для засвета противника(на 10 уровне сложно из-за больших габаритов),так и для набивания урона(фугасница позволяет настреливать хорошие уроны легким танки или с тыла средним танкам)или обычная пушка на 400 урона с перезарядкой 9 сек(не самый лучший урон в минуту,альфа сравнима с китайцем)

     Легкие танки СССР характеризуются: рикошетной броней(иногда спасает),лучшим уроном в минуту,средним разовым уроном,одной из лучших маскировок,хорошей мобильностью и ужасным обзором(худший не считая колесника).Откровенно плохих танков тут нет.Танки больше подходят для активного света противника(плохой обзор,отличная мобильность),"закручивании" тяжелых танков и пт-сау противника,также хороший для прорывов фланга(с помощью ст) и захода в тыл и вырезания арты(сау).

       Легкие танки франции тут имеются 2 ветки колесники и обычные легкие танки,первые характеризуются: лучшей мобильностью и ужасным обзором,хорошей маскировкой и пробитием фугасных снарядов,как правило нужны для активного света и захода в тыл противника.Вторые характеризуются барабаном(4-6 снарядов за несколько секунд,и после долгая перезарядка),хорошей маскировкой,слабой подвижностью и плохим пробитием,обзор средний.Основная тактика за барабанщика:выехал ,дал барабан в корму или бок противника и уехал на перезарядку;не плохой обзор позволяет не плохо светить.
       
        Британские легкие танки начинаются на 7 уровне,7-9 лвл характеризуется: хорошим уроном в минуту,но слабым уроном за выстрел,хорошей маскировкой,но плохой подвижностью,средним обзором,но хорошим пробитием,10 же уровень характеризуется :хоршим уроном, как за выстрел, так и в минуту,остальные параметры не поменялись.Этот танк подходит, как для активного,так и для пасивного геймплея.
   
      Немецкие легкие танкихарактеризуются: средней подвижностью,плохой маскировкой,самой удобной пушкой(разброс маленкий,сводится быстро,хороший урон и перезарядка,пробитие как на бб тик и на оф хорошее),хорошим обзором.Эти танки подходят, как для активного, так и для пассивного геймплея(лично я эту ветку никому не советую).
                         
                                                                                Геймплей
       Активный:  Хорошо подходит для французкой,немецкой,китайской и советской ветки характеризуется: прорывом флангов ,заходом в тыл вражеской техники ,уничтожением артелерии и пт-сау противника,заездом в тыл и фланг тяжам и ст противника .
       Пассивный:подходит для французкой,немецкой,британской,американской техники характеризуется:заездом на удобную позицию и засвета противника.
MrBarsyk avatar

MrBarsyk

September 26, 2019 at 02:28 PM

Стаешь в кустики и светишь противника
surick11 avatar

surick11

September 26, 2019 at 03:56 PM

таатрпмрпасва
surick11 avatar

surick11

September 26, 2019 at 03:56 PM

неаакввнеквкв
surick11 avatar

surick11

September 26, 2019 at 04:15 PM

фуууууууууууууууууууууууууууууууууууууу
Serven avatar

Serven

September 26, 2019 at 04:33 PM

спамеры налетели
_30626 avatar

_30626

September 26, 2019 at 04:40 PM

привет
AlexeyL avatar

AlexeyL

September 26, 2019 at 06:46 PM

Спасибо за статью.
AlexeyL avatar

AlexeyL

September 26, 2019 at 06:47 PM

Только в танки не играю .

Mirten avatar

Mirten

September 26, 2019 at 09:26 PM

Хорошая статья, странно, что она здесь.
KoT_MaTPOCKUH2 avatar

KoT_MaTPOCKUH2

September 27, 2019 at 12:30 AM

Бесят люди
KoT_MaTPOCKUH2 avatar

KoT_MaTPOCKUH2

September 27, 2019 at 12:31 AM

Которые спамят и пишет не по делу
KoT_MaTPOCKUH2 avatar

KoT_MaTPOCKUH2

September 27, 2019 at 12:31 AM

Засоряя чат всякой фигней
Boss2287 avatar

Boss2287

October 4, 2019 at 10:06 PM

Привет
alolfg5435 avatar

alolfg5435

October 5, 2019 at 12:39 AM

втпче крутяк
AndreyKent1 avatar

AndreyKent1

October 7, 2019 at 03:31 AM

Хорошая статья)
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

October 9, 2019 at 02:01 PM

Лт уже не те
666fighter777 avatar

666fighter777

October 9, 2019 at 09:26 PM

Отличная статейка!
Simpotyaga_N avatar

Simpotyaga_N

October 9, 2019 at 09:46 PM

Я не знаю что написать, поэтому просто пишу!
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Как играть на легких танках - От пользователей Forum on Gamehag