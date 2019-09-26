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Скилл в CS:GO без магии.

tusipa avatar

tusipa

September 26, 2019 at 01:01 AM

Всем доброго времени суток! :) я хочу дать рекомендации, которые в свою очередь могут повысить ваш уровень игры в Counter-Strike: Global Offensive. А ваш уровень игры влияет на рейтинг, вполне вероятно на выпадение бонусов и конечно же на приятное времяпровождение за очередной игрой.


И так, приведу свои наблюдения и некоторый опыт. Все очень просто.
  • Создайте для себя комфортные условия во время игры. Сделайте себе кофе/чай, возьмите энергетик (не зря же некоторые компании спонсируют команды на турнирах). Кофе, энергетики - повысят ваше внимание и реакцию на происходящее, при условии что вам есть восемнадцать (это с энергетиками), если ваш возраст меньше, лучше выберите кофе.  
  • Играйте без постороннего шума, музыки, телевизора, постоянных переговоров по скайпу и прочему. Один из важных моментов игры - услышать своего врага. С помощью наушников вы сможете быстро сориентироваться, где топчется враг, это очень простой и полезный навык. 
  • Пытайтесь видеть картинку полностью.Да-да, именно весь экран. Быстро ориентируйтесь в вашем местоположении, успевайте следить за происходящим перед вами и с действиями на мини-карте. Иной раз, быстрая оценка ситуации (ваш союзник заметил врага, на мини-карте отразилось его местоположение, враг находится в укрытом месте ,но выйти он сможет если пойдет на вас, и тут вы его закроете в коробочку) поможет в решительных раундах. 
  • Тактика. Многие в курсе, что играя за спецназ, идет разделение команды на точки. Например: двое идут на А, один идет мид, двое идут на Б. это самая стандартная и обобщенная тактика. Не стоит кучковаться, бежать всем на одну точку, старайтесь контролировать место где никого нет или только один ваш напарник. В случае с террористами можно и вбегать толпой, но это не всегда удачно заканчивается. Обычно всегда могут обойти сзади. Не дайте застать себя врасплох. Обдумывайте перед раундом лучшие позиции, не стоит бежать за большинством.
  • Настроение и доброжелательность. Всем намного приятнее играть с позитивно настроенными людьми. Если вам попадается в игре человек который оскорбляет вас, постоянно включает в голосовой чат музыку или что-то говорит не по теме, то просто добавьте его в мут. Это сохранит ваши нервы в покое, и даст полное концентрирование по игре. Если все уж очень плохо не забывайте про жалобы. Если вам самому хочется кричать, все крушить и каждому сказать какой он плохой, постарайтесь совладать с собой. Агрессия порождает более сильную агрессию. 
  • Сообщайте информацию о передвижениях замеченных врагов по карте. Это один из важных аспектов. Изучайте названия карт, прислушивайтесь к другим игрокам, как они обозначают места, которые вам незнакомы.
  • Не сдавайтесь!  Даже если вам кажется что, положение ни как не изменить, будьте уверены в себе и в своих силах. Всегда можно перетянуть победу в себе.
  • Не зацикливайтесь на любимом оружии. Старайтесь овладеть хотя бы по одному виду оружия в каждой категории. Это вам поможет при нестабильном материальном положении. Не скупить на покупку дефузов для разминирования(спецназ). В освоении хорошо помогут "Военные игры".
Вот наверное это и есть одни из основных принципов. Придерживаясь некоторых из них, вы заметите свой прогресс. А так-же, если вы новичок, не бойтесь спрашивать других игроков о том, что вам неизвестно. А если вы уже закоренелый геймер, то лучше не смеяться и оскорблять новичков, а помочь им и подсказать.

Вполне вероятно, что я упустил какие-либо моменты. Дополняйте рекомендации в комментариях. Спасибо что уделили мне свое время.Надеюсь статья была полезной.:)
Belkartoshka avatar

Belkartoshka

September 26, 2019 at 11:06 AM

Тут без магии никак... Прям как в России
MrBarsyk avatar

MrBarsyk

September 26, 2019 at 01:32 PM

Немного везения и ты в шоколаде
Lolhdhhf avatar

Lolhdhhf

September 26, 2019 at 08:20 PM

гноро
KoT_MaTPOCKUH2 avatar

KoT_MaTPOCKUH2

September 27, 2019 at 08:54 AM

Какое визение
Vendal avatar

Vendal

September 28, 2019 at 01:09 AM

Сложно
qVance avatar

qVance

September 28, 2019 at 03:56 AM

Тупо тренироваться надо и с опытом придёт. Но советы новичкам не помешают
BorneoFyddi avatar

BorneoFyddi

September 29, 2019 at 03:45 AM

Ага.
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

September 29, 2019 at 01:22 PM

Спасибо за поезные рекомендации!
Diyorcheek avatar

Diyorcheek

September 29, 2019 at 01:26 PM

Трудно
Miscaaa avatar

Miscaaa

September 29, 2019 at 01:46 PM

tine si cine vrea sa facem cunostinta 3robux free gay germania grecia homosexuali de unde esti la scoala o sa vin mai Zici nimic nu vorbim despre un cadou de unde esti la scoala o sa vin mai Zici un s
AlexlSev avatar

AlexlSev

September 29, 2019 at 06:52 PM

Можно было это сделать и лучше Не могу сказать что это прям супер пупер обзор

ytfmmm300 avatar

ytfmmm300

September 29, 2019 at 07:05 PM

калаш мой любимый калаш
xSTEPPEx avatar

xSTEPPEx

October 7, 2019 at 12:43 PM

О чем речь вообще
Danil28000 avatar

Danil28000

October 7, 2019 at 12:47 PM

rggsgagraga
Danil28000 avatar

Danil28000

October 7, 2019 at 12:47 PM

всем привет!!

kirillkorold avatar

kirillkorold

October 7, 2019 at 03:00 PM

фЦВ ЦФТвдлифЦв иФЦАИЦИ ФЦШиФЦГАИ гыиаыРиа ЫРИА ЫГУИагРИУЫАУЫИАГИЫУ АРИАРИУ АИУЫАРИ Ыуари РУАИ ЫРУИА рЫУиаирыуРИАОРЫУИАОРИЫУ АЫУИРАИОИ ЫАи ОЫИ ОУиуь иОАИ уоаиЫОРИА ЫИАРИ АРИУЫао иуа
Ivan2362360 avatar

Ivan2362360

October 7, 2019 at 04:08 PM

Ллоооооолададдалвддаадащащщпщсддт вддададщп
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

October 7, 2019 at 10:02 PM

А если руки кривые от рождени, как скилл отростить?
Roblox_Rhseht avatar

Roblox_Rhseht

October 7, 2019 at 11:11 PM

ИЗИ Я МАГУСКАЧЯТЬ ЧЕТЫ ИВСЕ НУ И БЕЗЧИТОВ КУРТО ИГРАЮ
Rokstap avatar

Rokstap

October 7, 2019 at 11:32 PM

Сложно но круто
boysten321 avatar

boysten321

October 8, 2019 at 08:15 AM

Skill это, то что как ты умеешь играть
Zujcu_66 avatar

Zujcu_66

October 8, 2019 at 09:04 AM

Skill- твои навыки в игре которые ты преобретаешь, в процессе геймплея.
ssssstorm avatar

ssssstorm

October 8, 2019 at 11:33 AM

Ну такое се, честно
Jokerio avatar

Jokerio

October 8, 2019 at 11:42 AM

Хорошая статья.Спасибо

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