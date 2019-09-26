Всем доброго времени суток! :) я хочу дать рекомендации, которые в свою очередь могут повысить ваш уровень игры в Counter-Strike: Global Offensive. А ваш уровень игры влияет на рейтинг, вполне вероятно на выпадение бонусов и конечно же на приятное времяпровождение за очередной игрой.

Создайте для себя комфортные условия во время игры. Сделайте себе кофе/чай, возьмите энергетик (не зря же некоторые компании спонсируют команды на турнирах). Кофе, энергетики - повысят ваше внимание и реакцию на происходящее, при условии что вам есть восемнадцать (это с энергетиками), если ваш возраст меньше, лучше выберите кофе.

Сделайте себе кофе/чай, возьмите энергетик (не зря же некоторые компании спонсируют команды на турнирах). Кофе, энергетики - повысят ваше внимание и реакцию на происходящее, при условии что вам есть восемнадцать (это с энергетиками), если ваш возраст меньше, лучше выберите кофе. Играйте без постороннего шума , музыки, телевизора, постоянных переговоров по скайпу и прочему. Один из важных моментов игры - услышать своего врага. С помощью наушников вы сможете быстро сориентироваться, где топчется враг, это очень простой и полезный навык.

, музыки, телевизора, постоянных переговоров по скайпу и прочему. Один из важных моментов игры - услышать своего врага. С помощью наушников вы сможете быстро сориентироваться, где топчется враг, это очень простой и полезный навык. Пытайтесь видеть картинку полностью. Да-да, именно весь экран. Быстро ориентируйтесь в вашем местоположении, успевайте следить за происходящим перед вами и с действиями на мини-карте. Иной раз, быстрая оценка ситуации (ваш союзник заметил врага, на мини-карте отразилось его местоположение, враг находится в укрытом месте ,но выйти он сможет если пойдет на вас, и тут вы его закроете в коробочку) поможет в решительных раундах.

Да-да, именно весь экран. Быстро ориентируйтесь в вашем местоположении, успевайте следить за происходящим перед вами и с действиями на мини-карте. Иной раз, быстрая оценка ситуации (ваш союзник заметил врага, на мини-карте отразилось его местоположение, враг находится в укрытом месте ,но выйти он сможет если пойдет на вас, и тут вы его закроете в коробочку) поможет в решительных раундах. Тактика. Многие в курсе, что играя за спецназ, идет разделение команды на точки. Например: двое идут на А, один идет мид, двое идут на Б. это самая стандартная и обобщенная тактика. Не стоит кучковаться, бежать всем на одну точку, старайтесь контролировать место где никого нет или только один ваш напарник. В случае с террористами можно и вбегать толпой, но это не всегда удачно заканчивается. Обычно всегда могут обойти сзади. Не дайте застать себя врасплох. Обдумывайте перед раундом лучшие позиции, не стоит бежать за большинством.

Многие в курсе, что играя за спецназ, идет разделение команды на точки. Например: двое идут на А, один идет мид, двое идут на Б. это самая стандартная и обобщенная тактика. Не стоит кучковаться, бежать всем на одну точку, старайтесь контролировать место где никого нет или только один ваш напарник. В случае с террористами можно и вбегать толпой, но это не всегда удачно заканчивается. Обычно всегда могут обойти сзади. Не дайте застать себя врасплох. Обдумывайте перед раундом лучшие позиции, не стоит бежать за большинством. Настроение и доброжелательность. Всем намного приятнее играть с позитивно настроенными людьми. Если вам попадается в игре человек который оскорбляет вас, постоянно включает в голосовой чат музыку или что-то говорит не по теме, то просто добавьте его в мут. Это сохранит ваши нервы в покое, и даст полное концентрирование по игре. Если все уж очень плохо не забывайте про жалобы. Если вам самому хочется кричать, все крушить и каждому сказать какой он плохой, постарайтесь совладать с собой. Агрессия порождает более сильную агрессию.

Всем намного приятнее играть с позитивно настроенными людьми. Если вам попадается в игре человек который оскорбляет вас, постоянно включает в голосовой чат музыку или что-то говорит не по теме, то просто добавьте его в мут. Это сохранит ваши нервы в покое, и даст полное концентрирование по игре. Если все уж очень плохо не забывайте про жалобы. Если вам самому хочется кричать, все крушить и каждому сказать какой он плохой, постарайтесь совладать с собой. Агрессия порождает более сильную агрессию. Сообщайте информацию о передвижениях замеченных врагов по карте. Это один из важных аспектов. Изучайте названия карт, прислушивайтесь к другим игрокам, как они обозначают места, которые вам незнакомы.

о передвижениях замеченных врагов по карте. Это один из важных аспектов. Изучайте названия карт, прислушивайтесь к другим игрокам, как они обозначают места, которые вам незнакомы. Не сдавайтесь! Даже если вам кажется что, положение ни как не изменить, будьте уверены в себе и в своих силах. Всегда можно перетянуть победу в себе.

Даже если вам кажется что, положение ни как не изменить, будьте уверены в себе и в своих силах. Всегда можно перетянуть победу в себе. Не зацикливайтесь на любимом оружии. Старайтесь овладеть хотя бы по одному виду оружия в каждой категории. Это вам поможет при нестабильном материальном положении. Не скупить на покупку дефузов для разминирования(спецназ). В освоении хорошо помогут "Военные игры".

И так, приведу свои наблюдения и некоторый опыт. Все очень просто.Вот наверное это и есть одни из основных принципов. Придерживаясь некоторых из них, вы заметите свой прогресс. А так-же, если вы новичок, не бойтесь спрашивать других игроков о том, что вам неизвестно. А если вы уже закоренелый геймер, то лучше не смеяться и оскорблять новичков, а помочь им и подсказать.Вполне вероятно, что я упустил какие-либо моменты. Дополняйте рекомендации в комментариях. Спасибо что уделили мне свое время.Надеюсь статья была полезной.:)