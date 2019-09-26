Оружие в CS GO

В статье я вам объясню какое вариативное оружие взять для игры в кс го

1.За спецназ нам дают выбрать М4А4 или М4А1-S это основные винтовки за спецназ и выбрать достаточно сложно поскольку для определенных ситуаций выбрать можно разные оружия но если вы любите простреливать дым или зажимать в врагов то М4А1-S вам не очень подойдет, лучше выбрать оружие в котором больше патронов но и второй винтовки есть плюс, это ее "невидимость" на карте после убийства соперника из за глушителя. Также если кто не знал то у винтовки с глушителем всего 25 патронов в магазине и 75 вообще, в свою очередь у винтовки без глушителя 30 в магазин и 90 вообще.

2.За спецназ так же дают выбрать стандартные пистолеты , это USP-S и P2000. Из этих двух пистолетов выбор большинства игроков падает на USP-S потому что он дальнобойнее и убивает выстрелом в голову если соперник не имеет шлема из полюсов Р2000 могу выделить наличие более обширного боезапаса.

3.За обе стороны есть выбор между МР7 и МР5-SD в данном варианте тут выбор должен заделать для себя каждый и я только объясню все плюсы и минусы вооружений. МР7 имеет больший боезапас нежели МР5-SD но МР5-SD обладает глушителем который делает ее "невидимой" на карте после убийства соперника.

4.За сторону защиты вам предлагают выбрать СZ75-auto или Five-SeveN тут чисто мое мнение, брать луче СZ75-auto потому что Five-SeveN обладает меньшей скорострельностью, а это иногда помогает, и не убивает в голову с первого попадания даже если человек без шлема но это все обусловлено расстоянием поражения цели и у СZ75-auto оно будет больше но у Five-SeveN неплохой показатель пробивания брони, вообще если вам нравится стрелять в тело врагов то берите Five-SeveN, если вам больше нравится зайти в спину врага и там его убить либо убить его на дальней дистанции то берите СZ75-auto.

5.За атаку вам дается выбор брать либо уже знакомый нам СZ75-auto либо Tec-9 как мы помним из прошлого пункта СZ75-auto имеет неплохую скорострельноть и убивает в голову если человек без шлема, а Tec-9 убивает в голову если человек без шлема имеет неплохую скорострельноть и имеет неплохой показатель пробивания брони вообщем если у вас есть возможность взять Tec-9 то смело выбирайте его.

6.За обе стороны есть выбор между Револьвером R8 и Desert Eagle изначально хочу вам сказать что это два оружия новичку не подойдут. Между этими двумя орудиями опытным стрелка я советую выбрать Desert Eagle ибо он дешевле, с него удобнее стрелять, но Револьвер R8 имеет два типа стрельбы, а именно скорострельный и по пульке. в заключении к этому параграфу я вам советую все же брать Desert Eagle но на вкус и цвет товарища нет.

В конце этой статьи я хочу сказать что каждый сам в праве выбирать что н хочет и эта статья лишь мое субъективное мнение.