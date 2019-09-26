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Оружие в CS GO

ynotenot avatar

ynotenot

September 26, 2019 at 12:59 AM

В статье я вам объясню какое вариативное оружие взять для игры в кс го


1.За спецназ нам дают выбрать М4А4 или М4А1-S это основные винтовки за спецназ и выбрать достаточно сложно поскольку для определенных ситуаций выбрать можно разные оружия но если вы любите простреливать дым или зажимать в врагов то М4А1-S вам не очень подойдет, лучше выбрать оружие в котором больше патронов но и второй винтовки есть плюс, это ее "невидимость" на карте после убийства соперника из за глушителя. Также если кто не знал то у винтовки с глушителем всего 25 патронов в магазине и 75 вообще, в свою очередь у винтовки без глушителя 30 в магазин и 90 вообще.
2.За спецназ так же дают выбрать стандартные пистолеты , это USP-S и P2000. Из этих двух пистолетов выбор большинства игроков падает на  USP-S потому что он дальнобойнее и убивает выстрелом в голову если соперник не имеет шлема из полюсов Р2000 могу выделить наличие более обширного боезапаса.
3.За обе стороны есть выбор между МР7 и МР5-SD в данном варианте тут выбор должен заделать для себя каждый и я только объясню все плюсы и минусы вооружений. МР7 имеет больший  боезапас нежели МР5-SD но МР5-SD обладает глушителем который делает ее "невидимой" на карте после убийства соперника.

4.За сторону защиты вам предлагают выбрать СZ75-auto или Five-SeveN тут чисто мое мнение, брать луче СZ75-auto потому что Five-SeveN обладает  меньшей скорострельностью, а это иногда помогает, и не убивает в голову с первого попадания даже если человек без шлема но это все обусловлено расстоянием поражения цели и у  СZ75-auto оно будет больше но у Five-SeveN неплохой показатель пробивания брони, вообще если вам нравится стрелять в тело врагов то берите  Five-SeveN, если вам больше нравится зайти в спину врага и там его убить либо убить его на дальней дистанции то берите СZ75-auto.

5.За атаку вам дается выбор брать либо уже знакомый нам СZ75-auto либо Tec-9 как мы помним из прошлого пункта СZ75-auto имеет неплохую скорострельноть и убивает в голову если человек без шлема, а  Tec-9 убивает в голову если человек без шлема имеет неплохую скорострельноть и имеет неплохой показатель пробивания брони вообщем если у вас есть возможность взять Tec-9 то смело выбирайте его.
6.За обе стороны есть выбор между Револьвером R8 и Desert Eagle изначально хочу вам сказать что это два оружия новичку не подойдут. Между этими двумя орудиями опытным стрелка я советую выбрать Desert Eagle ибо он дешевле, с него удобнее стрелять, но Револьвер R8 имеет два типа стрельбы, а именно скорострельный и по пульке. в заключении к этому параграфу я вам советую все же брать Desert Eagle но на вкус и цвет товарища нет.
В конце этой статьи я хочу сказать что каждый сам в праве выбирать что н хочет и эта статья лишь мое субъективное мнение.

by_Oz avatar

by_Oz

September 26, 2019 at 02:32 AM

Нуу для новичков покатит
devil_setup_realdropnet avatar

devil_setup_realdropnet

September 26, 2019 at 03:47 AM

Как по мне лучше брать дигл и ssg08
Lolhdhhf avatar

Lolhdhhf

September 26, 2019 at 08:18 PM

афигеть
Lolhdhhf avatar

Lolhdhhf

September 26, 2019 at 08:19 PM

лол хахааа
Lolhdhhf avatar

Lolhdhhf

September 26, 2019 at 08:19 PM

кезугшпдгжвгрвошэу
Lolhdhhf avatar

Lolhdhhf

September 26, 2019 at 08:19 PM

рпроропрро
Lolhdhhf avatar

Lolhdhhf

September 26, 2019 at 08:19 PM

прпрпрппрр
Lolhdhhf avatar

Lolhdhhf

September 26, 2019 at 08:19 PM

апрэбжапюлорошдпарл
Lolhdhhf avatar

Lolhdhhf

September 26, 2019 at 08:19 PM

арпапрарпапрапра
Lolhdhhf avatar

Lolhdhhf

September 26, 2019 at 08:19 PM

рапрпапа
KoT_MaTPOCKUH2 avatar

KoT_MaTPOCKUH2

September 27, 2019 at 08:55 AM

Нет прикольно брать револьвер коцнуть чела а потом гранатой добить)
__2747 avatar

__2747

September 28, 2019 at 06:24 PM

nice gud chel
AlexeyL avatar

AlexeyL

September 28, 2019 at 07:04 PM

Спасибо тебе .
Glebchikerwasdf avatar

Glebchikerwasdf

September 28, 2019 at 07:08 PM

Да просто куто
Simpotyaga_N avatar

Simpotyaga_N

September 28, 2019 at 07:26 PM

Я просто пишу, а что писать не знаю, поэтому просто пишу
treant avatar

treant

September 29, 2019 at 10:40 AM

nice its weru good gun
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

September 29, 2019 at 01:21 PM

Интересная статья!
Miscaaa avatar

Miscaaa

September 29, 2019 at 01:48 PM

Nenea iancu a lui ca era o roata de rezerva si vrea sa ne cunoastem mai bine de unde esti la scoala o sa vin mai Zici nimic nu vorbim despre un cadou de unde esti la scoala o sa vin mai Zici nimic nu
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