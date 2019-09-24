Статьи...

Kotikov Кхм был тёмный день,значит решился я написать статью о игре. Написал она пошла на проверку,через несколько часов исчезло знак проверки в уведмоления принятия/отклонения ничего не пришло. Уведомление о отклонении статьи не было. Подождал ещё 2 дня ничего,в списке статьей она не появилась,как и камней душ:D Заметил что последние статьи были 19 сентября. Возможно статьи пачками выкладывают в один день?Или в определённые числа. Напишите кто знает)

BenyaKrik Вроде сутки на проверку идут. Судя из того что за оценку награды на следующий день начисляют.

Kotikov Возможно-возможно,просто в Воскресенье ещё делал.

Думал почему её нету.

Mirten очень много плагиата и копипаста. Я тоже долго ждал.

Mirten Всмысле школьники кидают статьи полные плагиата и спама.

Sadizmo88 Статьи бывает появляются после одобрения и через 4 дня, а то и больше. Редко когда быстро.





KorbanDallas Ну и какой итог у тебя? Чем все кончилось? Просто хочу тоже статью попробовать накатать.

luntonaftopsy Ждать следует

Ivan2362360 О лишпшпшпшмлрдр лмлиоисш