Кхм был тёмный день,значит решился я написать статью о игре.
Написал она пошла на проверку,через несколько часов исчезло знак проверки в уведмоления принятия/отклонения ничего не пришло.
Уведомление о отклонении статьи не было.
Подождал ещё 2 дня ничего,в списке статьей она не появилась,как и камней душ:D
Заметил что последние статьи были 19 сентября.
Возможно статьи пачками выкладывают в один день?Или в определённые числа.
Напишите кто знает)
Вроде сутки на проверку идут. Судя из того что за оценку награды на следующий день начисляют.
Возможно-возможно,просто в Воскресенье ещё делал.
Думал почему её нету.
очень много плагиата и копипаста. Я тоже долго ждал.
Всмысле школьники кидают статьи полные плагиата и спама.
Статьи бывает появляются после одобрения и через 4 дня, а то и больше. Редко когда быстро.
Ну и какой итог у тебя? Чем все кончилось? Просто хочу тоже статью попробовать накатать.
О лишпшпшпшмлрдр лмлиоисш