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Статьи...

Kotikov avatar

Kotikov

September 24, 2019 at 12:03 PM

Кхм был тёмный день,значит решился я написать статью о игре. Написал она пошла на проверку,через несколько часов исчезло знак проверки в уведмоления принятия/отклонения ничего не пришло. Уведомление о отклонении статьи не было. Подождал ещё 2 дня ничего,в списке статьей она не появилась,как и камней душ:D Заметил что последние статьи были 19 сентября. Возможно статьи пачками выкладывают в один день?Или в определённые числа. Напишите кто знает)
BenyaKrik avatar

BenyaKrik

September 24, 2019 at 07:26 PM

Вроде сутки на проверку идут. Судя из того что за оценку награды на следующий день начисляют.
Kotikov avatar

Kotikov

September 24, 2019 at 07:27 PM

Возможно-возможно,просто в Воскресенье ещё делал.
Думал почему её нету.
Mirten avatar

Mirten

September 25, 2019 at 10:12 PM

очень много плагиата и копипаста. Я тоже долго ждал.
Mirten avatar

Mirten

September 25, 2019 at 10:12 PM

Всмысле школьники кидают статьи полные плагиата и спама.
Sadizmo88 avatar

Sadizmo88

October 1, 2019 at 11:22 AM

Статьи бывает появляются после одобрения и через 4 дня, а то и больше. Редко когда быстро.

KorbanDallas avatar

KorbanDallas

October 2, 2019 at 04:04 PM

Ну и какой итог у тебя? Чем все кончилось? Просто хочу тоже статью попробовать накатать.
luntonaftopsy avatar

luntonaftopsy

October 2, 2019 at 05:33 PM

Ждать следует
Ivan2362360 avatar

Ivan2362360

October 7, 2019 at 04:11 PM

О лишпшпшпшмлрдр лмлиоисш
KorbanDallas avatar

KorbanDallas

October 8, 2019 at 04:58 PM

Нужно сутки.
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