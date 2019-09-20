Худшие альянсы в Dota Underlords

Краткий обзор на 3 самых слабых альянса в игре Dota Underlords.

ШАМАНЫ





Перед августовским обновлением я лично считал альянс Шаманов как худший альянс из всех. Сами герои не очень хорошо себя чувствуют вместе с точки зрения других альянсов (единственный альянс который может быть сейчас хуже, - это Первородные, который, кстати, является моим новым худшим альянсом), и выгоды просто нету. В настоящее время? Да, ситуация по-лучше. Безусловно, я вижу привлекательность этого альянса, потому что, когда вы получаете Энигму на доске, вы получаете удовольствие от того, что большая часть армии противника периодически превращается в кур, когда они нападают на вас. Однако успех ни в коем случае не гарантирован, вам нужен убийственный билд, чтобы выиграть вместе с двумя шаманами, которых вы взяли.Уровень 1(2 Шамана) - Каждая атака по шаману может с шансом в 17% превратить обидчика в курицу и заставить его упрыгать на 4 клетки в случайном направленииНа самом деле вы мало что можете сделать, чтобы сделать Одно кровных играбельными, даже в качестве дополнительного альянса. Чернокнижник приличный, и Огр Маг достаточно мощный, чтобы быть полезными на передовой, но даже если вы заключите "Большой контракт" на своего лучшего героя ДПС, я все равно думаю, что вы могли бы использовать этот слот для других более сильных героев.Уровень 1(2 Одно кровных) - Когда умирает существо одной крови, другие такие существа получают +125% к урону от атак до конца бояЯ не большой поклонник ни одного из этих трех героев, если честно. И это, очевидно, несколько омрачает мое мнение об альянсе Метких. Фокусировка ваших атак на враге с самым низким уровнем здоровья может быть полезна в определенных ситуациях, особенно в поздней игре, когда противник вводит низкоуровневую Энигму или Кункку, чтобы помочь переломить ситуацию. Но это такая ниша, и она входит в игру так поздно, и для нее требуются такие герои, что я никогда не беспокоюсь об этом. То же самое с перком Гиролётчика - "Главарь метких": очевидно, полезен при работе с неуловимыми билдами. Хотя Valve в последнее время немного сфокусировались на улучшении жизнеспособности Метких, что со Снайпером, теперь являющимся Задирой. Но этого все еще недостаточно, чтобы сделать их истинной силой в игре, но, надеюсь, это не конец истории Метких. Но альянс настолько не играбельный, что я не могу сейчас оценивать Метких лучше.Уровень 1(2 Метких) - Меткие существа атакуют противника с наименьшим уровнем здоровья