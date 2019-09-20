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Худшие альянсы в Dota Underlords

Quindor avatar

Quindor

September 20, 2019 at 06:42 PM

Краткий обзор на 3 самых слабых альянса в игре Dota Underlords.


ШАМАНЫ
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Перед августовским обновлением я лично считал альянс Шаманов как худший альянс из всех. Сами герои не очень хорошо себя чувствуют вместе с точки зрения других альянсов (единственный альянс который может быть сейчас хуже, - это Первородные, который, кстати, является моим новым худшим альянсом), и выгоды просто нету. В настоящее время? Да, ситуация по-лучше. Безусловно, я вижу привлекательность этого альянса, потому что, когда вы получаете Энигму на доске, вы получаете удовольствие от того, что большая часть армии противника периодически превращается в кур, когда они нападают на вас. Однако успех ни в коем случае не гарантирован, вам нужен убийственный билд, чтобы выиграть вместе с двумя шаманами, которых вы взяли.

Перки альянса Шаманов
Уровень 1(2 Шамана) - Каждая атака по шаману может с шансом в 17% превратить обидчика в курицу и заставить его упрыгать на 4 клетки в случайном направлении

ОДНО КРОВНЫЕ
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На самом деле вы мало что можете сделать, чтобы сделать Одно кровных играбельными, даже в качестве дополнительного альянса. Чернокнижник приличный, и Огр Маг достаточно мощный, чтобы быть полезными на передовой, но даже если вы заключите "Большой контракт" на своего лучшего героя ДПС, я все равно думаю, что вы могли бы использовать этот слот для других более сильных героев.

Перки альянса Одной Крови
Уровень 1(2 Одно кровных) - Когда умирает существо одной крови, другие такие существа получают +125% к урону от атак до конца боя

МЕТКИЕ
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Я не большой поклонник ни одного из этих трех героев, если честно. И это, очевидно, несколько омрачает мое мнение об альянсе Метких. Фокусировка ваших атак на враге с самым низким уровнем здоровья может быть полезна в определенных ситуациях, особенно в поздней игре, когда противник вводит низкоуровневую Энигму или Кункку, чтобы помочь переломить ситуацию. Но это такая ниша, и она входит в игру так поздно, и для нее требуются такие герои, что я никогда не беспокоюсь об этом. То же самое с перком Гиролётчика - "Главарь метких": очевидно, полезен при работе с неуловимыми билдами. Хотя Valve в последнее время немного сфокусировались на улучшении жизнеспособности Метких, что со Снайпером, теперь являющимся Задирой. Но этого все еще недостаточно, чтобы сделать их истинной силой в игре, но, надеюсь, это не конец истории Метких. Но альянс настолько не играбельный, что я не могу сейчас оценивать Метких лучше. 

Перки альянса Метких
Уровень 1(2 Метких) - Меткие существа атакуют противника с наименьшим уровнем здоровья
Bobs avatar

Bobs

September 20, 2019 at 07:40 PM

Норм
Anonymous13440 avatar

Anonymous13440

September 21, 2019 at 04:23 PM

Ага кстати кто в неё ещё играет? (я) )))
Nick08russ avatar

Nick08russ

September 21, 2019 at 05:06 PM

привет
Anonymous13440 avatar

Anonymous13440

September 21, 2019 at 05:17 PM

дАРОООВВВ
AlexeyL avatar

AlexeyL

September 21, 2019 at 07:03 PM

Нормально.
AlexeyL avatar

AlexeyL

September 21, 2019 at 07:04 PM

Я кстати в неё не играю.
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