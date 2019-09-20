Hunt: Showdown - весьма необычная игра. Никакие трейлеры/обзоры/прохождения не помогут понять вам то, что будет в этой игре.
События игры разворачиваются в конце 19 века в Луизиане. По трейлерам и скринам несложно понять, что это какой-то вестерн с монстрами. Однако это не предоставляет полное представление об игре. Все действия издают огромное количество шума, а он может привлечь других игроков.
В игре много прекрасных вещей: атмосфера, музыкальное сопровождение и многое другое. Первые несколько часов это настолько завораживает, что иногда страшно идти не пригнувшись.
В Hunt: Showdown огромнейшее разнообразие оружейного арсенала. От снайперских винтовок до обрезов. Каждый найдет что-то для себя. Но по сравнению с другими играми, здесь совершенно новая механика стрельбы. К ней можно привыкнуть, но потребуется некоторое время. Просто нажать ЛКМ не выйдет - персонаж обернется и ударит прикладом. Так со всеми предметами (оружие, аптечки и т.д.)
Главной задачей игры является поиск босса и его убийство. При этом нужно покинуть карту вместе с трофеем. Выполнение этой цели реализовано очень даже хорошо. Необязательно оставаться живим. Все, что вы делаете в игре, приносит вам опыт и деньги.
Враги в игре могут показаться глупыми, но это далеко не так. Они устраивают засады, нападают со спины. А если монстров будет целая толпа, можно надеяться только на чудо. Из-за этого одному играть гораздо тяжелее, нежели с друзьями. При этом не стоит забывать, что на карте присутствуют другие игроки. Перестрелки с ними будут весьма сложны. Подавляющее большинство укрытий на карте простреливается, а оружие может убить вас с одного выстрела. Остается только занять выгодную позицию, либо добить врага после схватки с монстрами.
Коротко о навыках. Мне понравилось, что все они были нарисованы в интересной форме с учетом их способностей. Например, навык «крокодильи ноги», который снижает выносливость под водой, похож на человека с конечностями крокодила. И так со всем остальным, как говорится, мелочь, но приятно. Все они хорошо сбалансированы. Не будет такого охотника, который имеет много жизней и перезаряжается со скоростью света.Что же добавили после релиза?
Исходя из моего мнения, игру брать стоит. Хотя бы для того, чтобы попробовать ее на вкус. Эта игра не для каждого, но многим она может понравиться. Моя личная оценка 9.3/10
- Исправление всевозможных багов, улучшение оптимизации. Но игра все еще очень требовательна.
- Приятным подарком для девушек стало введение персонажей женского пола.
- Добавили возможность играть втроем, но только по приглашению в Steam.
- В игру добавили донат. Но, к счастью, никакого влияния на механику игры он не оказывает. Это чисто косметические изменения.
- В интерфейсе теперь нет множества непонятных кнопок, вкладок. Его упростили, сделали красивым и понятным.