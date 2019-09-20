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Hunt: Showdown

GwynGR avatar

GwynGR

September 20, 2019 at 06:40 PM

Hunt: Showdown - весьма необычная игра. Никакие трейлеры/обзоры/прохождения не помогут понять вам то, что будет в этой игре.


События игры разворачиваются в конце 19 века в Луизиане. По трейлерам и скринам несложно понять, что это какой-то вестерн с монстрами. Однако это не предоставляет полное представление об игре. Все действия издают огромное количество шума, а он может привлечь других игроков.

В игре много прекрасных вещей: атмосфера, музыкальное сопровождение и многое другое. Первые несколько часов это настолько завораживает, что иногда страшно идти не пригнувшись.

В Hunt: Showdown огромнейшее разнообразие оружейного арсенала. От снайперских винтовок до обрезов. Каждый найдет что-то для себя. Но по сравнению с другими играми, здесь совершенно новая механика стрельбы. К ней можно привыкнуть, но потребуется некоторое время. Просто нажать ЛКМ не выйдет - персонаж обернется и ударит прикладом. Так со всеми предметами (оружие, аптечки и т.д.)

Главной задачей игры является поиск босса и его убийство. При этом нужно покинуть карту вместе с трофеем. Выполнение этой цели реализовано очень даже хорошо. Необязательно оставаться живим. Все, что вы делаете в игре, приносит вам опыт и деньги.

Враги в игре могут показаться глупыми, но это далеко не так. Они устраивают засады, нападают со спины. А если монстров будет целая толпа, можно надеяться только на чудо. Из-за этого одному играть гораздо тяжелее, нежели с друзьями. При этом не стоит забывать, что на карте присутствуют другие игроки. Перестрелки с ними будут весьма сложны. Подавляющее большинство укрытий на карте простреливается, а оружие может убить вас с одного выстрела. Остается только занять выгодную позицию, либо добить врага после схватки с монстрами.

Коротко о навыках. Мне понравилось, что все они были нарисованы в интересной форме с учетом их способностей. Например, навык «крокодильи ноги», который снижает выносливость под водой, похож на человека с конечностями крокодила. И так со всем остальным, как говорится, мелочь, но приятно. Все они хорошо сбалансированы. Не будет такого охотника, который имеет много жизней и перезаряжается со скоростью света.

Что же добавили после релиза?

  • Исправление всевозможных багов, улучшение оптимизации. Но игра все еще очень требовательна.
  • Приятным подарком для девушек стало введение персонажей женского пола.
  • Добавили возможность играть втроем, но только по приглашению в Steam.
  • В игру добавили донат. Но, к счастью, никакого влияния на механику игры он не оказывает. Это чисто косметические изменения.
  • В интерфейсе теперь нет множества непонятных кнопок, вкладок. Его упростили, сделали красивым и понятным.
Исходя из моего мнения, игру брать стоит. Хотя бы для того, чтобы попробовать ее на вкус. Эта игра не для каждого, но многим она может понравиться.

Моя личная оценка 9.3/10
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