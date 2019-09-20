Rust - обзор на игру.

Rust это выживание где не надо просто опираться на опыт но и на смекалку, в расте вам надо сторить ловушки,дома,рубить деревья и даже торговать.

Rust это многопользовательское выживание где вам придется добывать себе пищуУбивая животных или выращивая овощи на грядке,Где чтобы построить дом надо 30 минут добывать ресурсы.Где атмосфера это одна из самых важных вещей.Где ты реально боишься потерять всё в один момент.Если вы играете с друзьями то тогда первой сложностью будет встреча со всеми.В rust достаточно дружелюбное комьюнити но когда дело доходит до выживанияТо каждый становится сам за себя.Если вы каким-то ненароком смогли выжить в начале игры то это означает чтоТрудностей с выживанием у вас не будет.Rust был создан в 2016 году и все еще не прекращает удивлять своей графикой.Он постоянно обновляется оставляя за собой гору контента и наработок которыеНе оценили игроки.В rust вы появляетесь на берегу,голыми и у вас в руках есть только камень и факел.Затем вы добываете дерево и камень чтобы сделать первобытные инструменты и копьёДальше надо собрать ресурсы а именно камень и дерево чтобы построить дом,Но дом просто так построить не получится ведь для этого нужен план постройки и киянкаКоторые делаются из дерева.Затем стоит сделать все для дома и построить его.Дальше контент в игре очень разнообразный например:Можно пойти выращивать грядки, а можно идти с автоматов убивать других игроков.Можно идти добывать полезные компоненты и ресурсы, а можно попробывать своиСилы против ботов в специальных местах.Можно возить людей на мини вертолетахИли возить людей в лодках.Можно сделать взрывчатку и взрывать дома а можнопостроить башню и убивать игроков со снайперской винтовки.Зайдя на оффициальный сервер можно заметить трудность выживания ведь там нетНикаких комманд как tp home и и.п.Там играют в основном огромные кланы ведь вОдиночку играть опасно лучше положиться на верных друзей которые помогут в трудную минуту.В игре вы не встретите читеров потому что там стоит сильный античит.В игре существуют разные виде карт как:баррен,процедурал и кастум.Начнем по порядку:баррэн карты для слабых пк - на ней отключена трава и деревья более размытые,также на баррен картеНет оригинальных или красивых мест.Процедурал карта это более красивая карта с травой,и уникальными местами.Кастумная карта наиболее затратная в плане мощности компьютера ведь её создают сами игроки,но она очень красивая и места из нее вы врятли встретите где либо на других картах.В rust больше используют систему общения как Discord а скайп в rust почти не используется.Плюсы:Очень атмосферная игра,Многопользовательская игра,Уникальные карты,Универсальный античит,Дружелюбное комьюнити,Свобода действий,Сервера на любой вкус.Минусы:Платная,Требуется мощный компьютер,Надо много играть,Для того чтобы выигрывать надо уметь стрелять,Сложная система стрельбы.