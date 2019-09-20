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Rust - обзор на игру.

_201003 avatar

_201003

September 20, 2019 at 03:48 AM

Rust это выживание где не надо просто опираться на опыт но и на смекалку, в расте вам надо сторить ловушки,дома,рубить деревья и даже торговать.


Описание:
Rust это многопользовательское выживание где вам придется добывать себе пищу 
Убивая животных или выращивая овощи на грядке,
Где чтобы построить дом надо 30 минут добывать ресурсы.
Где атмосфера это одна из самых важных вещей.
Где ты реально боишься потерять всё в один момент.
Если вы играете с друзьями то тогда первой сложностью будет встреча со всеми.
В rust достаточно дружелюбное комьюнити но когда дело доходит до выживания
То каждый становится сам за себя.
Если вы каким-то ненароком смогли выжить в начале игры то это означает что
Трудностей с выживанием у вас не будет.
Rust был создан в 2016 году и все еще не прекращает удивлять своей графикой.
Он постоянно обновляется оставляя за собой гору контента и наработок которые
Не оценили игроки.
Геймплэй:
В rust вы появляетесь на берегу,голыми и у вас в руках есть только камень и факел.
Затем вы добываете дерево и камень чтобы сделать первобытные инструменты и копьё
Дальше надо собрать ресурсы а именно камень и дерево чтобы построить дом,
Но дом просто так построить не получится ведь для этого нужен план постройки и киянка
Которые делаются из дерева.Затем стоит сделать все для дома и построить его.
Дальше контент в игре очень разнообразный например:
Можно пойти выращивать грядки, а можно идти с автоматов убивать других игроков.
Можно идти добывать полезные компоненты и ресурсы, а можно попробывать свои
Силы против ботов в специальных местах.Можно возить людей на мини вертолетах
Или возить людей в лодках.Можно сделать взрывчатку и взрывать дома а можно
построить башню и убивать игроков со снайперской винтовки.
Сама игра:
Зайдя на оффициальный сервер можно заметить трудность выживания ведь там нет
Никаких комманд как tp home и и.п.Там играют в основном огромные кланы ведь в 
Одиночку играть опасно лучше положиться на верных друзей которые помогут в трудную минуту.
В игре вы не встретите читеров потому что там стоит сильный античит.
В игре существуют разные виде карт как:баррен,процедурал и кастум.
Начнем по порядку:баррэн карты для слабых пк - на ней отключена трава и деревья более размытые,также на баррен карте 
Нет оригинальных или красивых мест.
Процедурал карта это более красивая карта с травой,и уникальными местами.
Кастумная карта наиболее затратная в плане мощности компьютера ведь её создают сами игроки,но она очень красивая и места из нее вы врятли встретите где либо на других картах.
В rust больше используют систему общения как Discord а скайп в rust почти не используется.
Итоги:
Плюсы:
Очень атмосферная игра,
Многопользовательская игра,
Уникальные карты,
Универсальный античит,
Дружелюбное комьюнити, 
Свобода действий,
Сервера на любой вкус.
Минусы:
Платная,
Требуется мощный компьютер,
Надо много играть,
Для того чтобы выигрывать надо уметь стрелять,
Сложная система стрельбы.

Игра хорошая,рекомендую всем
akira_yukio avatar

akira_yukio

September 20, 2019 at 03:52 AM

Информативно
AlexeyL avatar

AlexeyL

September 20, 2019 at 06:28 PM

Нормально так .
RusRick avatar

RusRick

September 20, 2019 at 07:25 PM

Спасибо за игру поиграю как нибудь!
Timoon123 avatar

Timoon123

September 22, 2019 at 09:52 PM

Прикольно
_201003 avatar

_201003

September 25, 2019 at 01:41 PM

Да не говори
AndreyKent1 avatar

AndreyKent1

October 7, 2019 at 05:07 AM

Интересный и хороший обзор)
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

October 7, 2019 at 10:03 PM

Хороший выживач!
Rokstap avatar

Rokstap

October 7, 2019 at 11:37 PM

Раст топовая игра жаль что денег не хватает на игру
Allaberd avatar

Allaberd

October 8, 2019 at 12:09 AM

Cotki
ProGhost avatar

ProGhost

October 8, 2019 at 01:59 AM

Прикольная)
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