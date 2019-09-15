Обзор Metro 2033.

Безисходность это странное состояние . И на фоне многих других произведений о жизни после конца света Метро 2033 пожалуй одна из самых безысходных историй . Как минимум среди видеоигровых сордечей . И о сетенге , персонажах и историях населяющий этот мир . Мы сегодня и поговорим .



Мир Метро 2033 - это вызженная десятками , сотнями , а может и тысячами ядерных взрывов бесконечная пустошь . Затянутая серыми облаками плывущими где-то над головой . 2013 году человечество без особых причин и пафосных объявлений своих намерений просто выжгло само себя взаимным жаром полураспада . Так что теперь искать правых и не правых , уже поздно . Однако люди не смотря не на , что выжили . Забились в естественные , а точнее сказать искуственные бомбобежищя , в виде тонелей и станций метрополитена . И двадцать лет спустя они преспособились , даже в таких условиях . Вместо овощей выращивают грибы ,на мясо выращивают свиней . А в качестве валюты используют армейские патроны . Живут правда в тесноте и ходят в обносках , но зато сорок тысяч человек загнаных в котокомбы более-менее целы.Завязывается история довольно просто . На станции ВДНХ живет молодой человек по имени Артём . И осаждают эту станцию загадочные мутанты ,которых в народе прозвали Чёрные . Загадочные они потому , что их толком не кто не видел . И описать их не кто не может . И вот на станцию приходит Хантер - сталкер из групировки Орден . И Хантер стремясь помочь людям уходит в тонель откуде лезут Чёрные . Оставляет нашего героя с наказом : что если через сутки он не вернётся . Артём должен отправится на самую крупную станцию Московского метрополитена станцию Полис , где находится главная база Ордена и расказать тамышнем обитателям о приближающейся опасноти наступления Чёрных приближающеся со станции ВДНХ . Ясное дело , что через сутки Хантер не возвращается . И приключения нашего героя начинаются . По факту сужет ировой версии игры Metro 2033 делится на два не сорозмерных акта . В первой нас как , и героя который не вылезал практически со станции ВДНХ . Знакомят с этим миром . Нам предстовляют быт людей живущих в подобных условиях . Демонстрируют классические проблемы , с которыми им преходится сталкиваться в глубинных тонелях метро . Это мутанты , аномалии , бандиты .Показывают , что творится на поверхности . А творится там дико живописный апокалипсис . И вводят в повествования персонажей различной степени ценностей , о которых я в кратце раскажу . Первым из напарников у нас становится Бурбон . Хомоватый тип с замашками зека , но в целом честный , опытный , одекватный и в целом приятный мужик . С которым Артём и на поверхность впервые выберется и которому , поможет пережить одну опасную аномалию . К сожелению это напарника не спасёт и на Сухоревской его повяжут бывшие кореша . А несколько погодя на глазах у героя бурбон словит свою дозу свинца .Тут на сцену выходит Хан - человек загадочный и местический , знающий о более глубокой сущьности метро . Если можно так выразится . Путешествия через заброшенные регионы метро приводит обоих практически мёртвую станцию Тургеневская . Которую осаждают мутанты .Дальше Артём попадает на войну ... Попавшись на удочку к местным фрицам и улавив их не дружелюбный настрой . Герой однакож выбирается из ситуации близкой к мату живым не без вмешательства Ульмана . Тоже бойца Ордена как и Хантер , а также одного из самых харизматичных второстепенных персонажей игры . И тут начинается второ акт о котором я уже не буду расказывть... Так же еще будет и лидер Ордена Мельник .В конце игры Артему предстоит поднятся на полуразрушенную Останкенскую башню чтобы от туда запустисть ракеты и уничтожить Чёрных ( но это плохая концовка . ) Я выбрал хорошую .Игра просто супер всем советую .