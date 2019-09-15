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Обзор Metro 2033.

AlexeyL avatar

AlexeyL

September 15, 2019 at 03:35 PM

   Безисходность это странное состояние . И на фоне многих других произведений о жизни после конца света Метро 2033 пожалуй одна из самых безысходных историй . Как минимум среди видеоигровых сордечей . И о сетенге , персонажах и историях населяющий этот мир . Мы сегодня и поговорим .


      Мир Метро 2033 - это вызженная десятками , сотнями , а может и тысячами ядерных взрывов бесконечная пустошь . Затянутая серыми облаками плывущими где-то над головой . 2013 году человечество без особых причин и пафосных объявлений своих намерений просто выжгло само себя взаимным жаром полураспада . Так что теперь искать правых и не правых , уже поздно . Однако люди не смотря не на , что выжили . Забились в естественные , а точнее сказать искуственные бомбобежищя , в виде тонелей и станций метрополитена . И двадцать лет спустя они преспособились , даже в таких условиях . Вместо овощей выращивают грибы ,на мясо выращивают свиней . А в качестве валюты используют армейские патроны . Живут правда в тесноте и  ходят в обносках , но зато сорок тысяч человек загнаных в котокомбы более-менее целы.
      Завязывается история довольно просто . На станции ВДНХ живет молодой человек по имени Артём . И осаждают эту станцию загадочные мутанты ,которых в народе прозвали Чёрные . Загадочные они потому , что их толком не кто не видел . И описать их не кто не может . И вот на станцию приходит Хантер - сталкер из групировки Орден . И Хантер стремясь помочь людям уходит в тонель откуде лезут Чёрные . Оставляет нашего героя с наказом : что если через сутки он не вернётся . Артём должен отправится на самую крупную станцию Московского метрополитена станцию Полис , где находится главная база Ордена и расказать тамышнем обитателям о приближающейся опасноти наступления Чёрных  приближающеся со станции ВДНХ . Ясное дело , что через сутки Хантер не возвращается . И приключения нашего героя начинаются . По факту сужет ировой версии игры Metro 2033 делится на два не сорозмерных акта . В первой нас как , и героя который не вылезал практически со станции ВДНХ . Знакомят с этим миром . Нам предстовляют быт людей живущих в подобных условиях . Демонстрируют классические проблемы , с которыми им преходится сталкиваться в глубинных тонелях метро . Это мутанты , аномалии , бандиты . 
yFnEMC7PufB8NUQcQm2Fp1kmDmnYJk.jpg
  Показывают , что творится на поверхности . А творится там дико живописный апокалипсис . И вводят в повествования персонажей различной степени ценностей , о которых я в кратце раскажу . Первым из напарников у нас становится Бурбон . Хомоватый  тип с замашками зека , но в целом честный , опытный , одекватный и в целом приятный мужик . С которым Артём и на поверхность впервые выберется и которому , поможет пережить одну опасную аномалию . К сожелению это напарника не спасёт и на Сухоревской его повяжут бывшие кореша . А несколько погодя на глазах у героя бурбон словит свою дозу свинца . 
     Тут на сцену выходит Хан - человек загадочный и местический , знающий о более глубокой сущьности метро . Если можно так выразится . Путешествия через заброшенные регионы метро приводит обоих практически мёртвую станцию Тургеневская . Которую осаждают мутанты .
  Дальше Артём попадает на войну ... Попавшись на удочку к местным фрицам и улавив их не дружелюбный настрой . Герой однакож выбирается из ситуации близкой к мату живым не без вмешательства Ульмана . Тоже бойца Ордена как и Хантер , а также одного из самых харизматичных второстепенных персонажей игры .  И тут начинается второ акт  о котором я уже не буду расказывть... Так же еще будет и лидер Ордена Мельник . 
   В конце игры Артему предстоит поднятся на полуразрушенную Останкенскую башню чтобы от туда запустисть ракеты и уничтожить Чёрных ( но это плохая концовка . ) Я выбрал  хорошую . 
     Игра просто супер всем советую .
proba avatar

proba

October 3, 2019 at 12:41 AM

Игра отличная, согласен.
AndreyKent1 avatar

AndreyKent1

October 3, 2019 at 05:45 PM

Хороший обзор, отличной игры)
AVokintolp avatar

AVokintolp

October 4, 2019 at 09:55 AM

Молодец, спасибо за обзор)
alolfg5435 avatar

alolfg5435

October 5, 2019 at 12:42 AM

спасибо круто
hoverist avatar

hoverist

October 5, 2019 at 03:21 AM

как-то после книги игра смотрится нелепо и это в лучшем случае
AndreyKent1 avatar

AndreyKent1

October 5, 2019 at 05:03 AM

Спасибо за хороший обзор)
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

October 5, 2019 at 06:15 PM

Обожаю Метро 2033
JETSKI123 avatar

JETSKI123

October 5, 2019 at 07:31 PM

Игра супер
SmoKKeR_S avatar

SmoKKeR_S

October 6, 2019 at 10:14 PM

игра супер но ошибки есть

fan78 avatar

fan78

November 12, 2019 at 06:57 PM

Очень атмосферная штука
yarikcvetkov avatar

yarikcvetkov

November 12, 2019 at 11:38 PM

Игра очень хорошая
Vicusik avatar

Vicusik

November 12, 2019 at 11:53 PM

Абазяю эту игру
AlexeyL avatar

AlexeyL

November 13, 2019 at 09:49 PM

Спасибо за благодарности .
AlexeyL avatar

AlexeyL

November 13, 2019 at 09:49 PM

Я старался .
rage_power avatar

rage_power

November 13, 2019 at 10:13 PM

игра очень крутая,очень крутая сюжетная линия
TeleMoldova avatar

TeleMoldova

November 13, 2019 at 11:17 PM

cool game ill try it and nice article
DunmerDimas avatar

DunmerDimas

November 14, 2019 at 10:42 AM

Хорошая игра)
morg1 avatar

morg1

November 14, 2019 at 04:50 PM

ЭТО САМАЯ ЛЮБИМАЯ МОЯ ИГРА
morg1 avatar

morg1

November 14, 2019 at 04:50 PM

цкуецкуаКцауяыВЦВУ
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

November 14, 2019 at 05:01 PM

Обожаю вселенную метро
AlexeyL avatar

AlexeyL

November 15, 2019 at 11:49 PM

Тоже очень люблю эту игру .
AlexeyL avatar

AlexeyL

November 15, 2019 at 11:51 PM

Согласен с rage_power .
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