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Про Мафию 2

kaneki_ken46 avatar

kaneki_ken46

September 15, 2019 at 03:14 PM

Хочешь почувствовать себя в 20 веках? То тебе точно в Mafia 2!Игра про мафиозника Вито который начел свои дела еще в раннем детстве!


Август 2007 Впервые геймеры увидели слайд-шоу промо-трейлер Mafia 2, показывающий небольшие отрывки из игры из которых ничего не понятно!

Декабрь 2008 Разработчики принесли второй трейлер игры на VGA2008. Посмотрев второй трейлер действительно становится понятно хоть что-то, в отличии от первого слайд-шоу трейлера. Январь 2009 Но спустя 2, месяца после второго трейлера, разработчики подумали как нам новый трейлер быстренько запилить сделать? "Аааа может добавим вырезанные 30 секунд в видео и все", - сказал один разраб, сидящий на кожаном стуле. Ну собственно они так и поступили. Апрель 2009 На сайте Gamepost появилось первое видео, демонстрирующее геймплей игры. Май 2009 Был показан третий трейлер игры.

Январь 2009 Но спустя 2, месяца после второго трейлера, разработчики подумали как нам новый трейлер быстренько запилить сделать? "Аааа может добавим вырезанные 30 секунд в видео и все", - сказал один разраб, сидящий на кожаном стуле. Ну собственно они так и поступили.

Апрель 2009 На сайте Gamepost появилось первое видео, демонстрирующее геймплей игры.

Май 2009 Был показан третий трейлер игры.

Март 2010 

Геймплей

 

Геймплей

 

В общем события игры разворачиваются между 1945 и 1955 годами в вымышленном городе Empire Bay с новым персонажем по имени Вито Скалетто. Площадь мапы карты игрового мира составляет около 25.9 квадратных километров, и в игре отсутствует какие-либо прозрачные стены, препятствующие свободному перемещению игрока. В Mafia 2 порядка 50 различных автомобилей и каждый из них можно будет угнать за пару секунд. Любую машину можно вскрыть двумя способами: взломать замок или выбить стекло. Конечно если мы взламываем с помощью отмычки, то можно взломать и за 3 секунды самый сложный замок(из 4-х защищающих "язычков"), но однако можно взламывать простой замок(из 1-го защищающего "язычка") пол часа. Тут всё зависит от сообразительности игрока. Игра содержит лицензированную музыку той эпохи, включает в себя 122 композиции от 74 известных исполнителей. Многие виды оружия были перенесены из первой части во вторую(Thompson M 1928, Cold 1911 и помповое ружьё ...куда уж без него), но и добавили новые виды оружия времён Второй мировой войны(MP-40, M3, MP-28, MG-42). Незадолго до выхода полной версии игры я посмотрел фильм "Славные Ублюдки Парни" и я думаю разработчики Mafia 2 "черпали" некоторые идеи оттуда. В фильме главный герой также как и Вито пытался удержаться на "плаву" как можно дольше, но ничего конечно у него не вышло. Во всех его бедах виноваты наркотики, которые также и в игре послужили причиной в вот еще не надо

kaneki_ken46 avatar

kaneki_ken46

September 15, 2019 at 03:54 PM

с помошью друга его ник: RusRick
Vaprofirus2 avatar

Vaprofirus2

September 15, 2019 at 04:36 PM

ЕКЕКЕКЕРРКЕР

runikvisor avatar

runikvisor

September 15, 2019 at 04:43 PM

:cry:Джо в сделку не входил
kaneki_ken46 avatar

kaneki_ken46

September 15, 2019 at 04:59 PM

ну это не ко мне)
Vitahaliava avatar

Vitahaliava

September 15, 2019 at 05:41 PM

Не ну лайк этой статье
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

September 16, 2019 at 08:33 PM

Вступление просто огонь! До слёз проржался!:rofl:
kaneki_ken46 avatar

kaneki_ken46

September 16, 2019 at 09:50 PM

)))


akira_yukio avatar

akira_yukio

September 18, 2019 at 12:49 AM

Здоровски
kaneki_ken46 avatar

kaneki_ken46

September 18, 2019 at 08:36 PM

Привки

warmog avatar

warmog

September 19, 2019 at 03:40 PM

hey yo ребзя
kaneki_ken46 avatar

kaneki_ken46

September 19, 2019 at 04:22 PM

Привки)

kaneki_ken46 avatar

kaneki_ken46

September 19, 2019 at 04:22 PM

чё как?
kaneki_ken46 avatar

kaneki_ken46

September 19, 2019 at 04:22 PM

какс статья?
Ikomob112333 avatar

Ikomob112333

September 19, 2019 at 04:23 PM

уцукапкуцйфыцвапауцй
kaneki_ken46 avatar

kaneki_ken46

September 19, 2019 at 04:34 PM

хм хм пожалуйста не спамь(

Ikomob112333 avatar

Ikomob112333

September 19, 2019 at 05:26 PM

выфвапрпимасвыяфвапрнгрнпавыф
kaneki_ken46 avatar

kaneki_ken46

September 19, 2019 at 05:55 PM

...


kaneki_ken46 avatar

kaneki_ken46

September 19, 2019 at 05:55 PM

уйди отсюда

AlexeyL avatar

AlexeyL

September 19, 2019 at 06:04 PM

Не фанат этой игры.
AlexeyL avatar

AlexeyL

September 19, 2019 at 06:04 PM

Но автор молодец!
kaneki_ken46 avatar

kaneki_ken46

September 19, 2019 at 06:36 PM

Спасибо

и при помощи: RusRick
BehaYT3 avatar

BehaYT3

September 19, 2019 at 06:40 PM

зашёл потому что канеки на аве XD
kaneki_ken46 avatar

kaneki_ken46

September 19, 2019 at 06:43 PM

)))

vanya__488 avatar

vanya__488

September 19, 2019 at 07:34 PM

мафия2 хорошая игра в своем классе
12
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