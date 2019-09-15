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Back to От пользователей

Hytale выглядит как Minecraft

3Jlou_CTyDeHT avatar

3Jlou_CTyDeHT

September 15, 2019 at 03:02 PM

Статья рассказывает о перспективной, красивой и проработанной игре очень похожей на легендарный Minecraft.


Дань легенде, клон или плагиат Minecraft? На данный момент мало что известно о Hytale.

Маркус Перссон, создатель Minecraft, больше известный в игровых кругах как как Notch уже выразил свое мнение об этой игре в своём Twitter аккаунте:

«Сначала я думал, что это просто проект, который хочет заработать деньги, клонируя Minecraft, поэтому я подумал, что мне бесполезно комментировать что-либо.

Но потом я узнал, что игра разрабатывается людьми, которые играют и создают моды на Minecraft, и теперь я весьма впечатлен! Это дает душу этой игре!

Наверное, мне не следует слишком много говорить о Хайтейле, потому что я не хочу, чтобы кто-то мог поверить, что я веду себя так, как будто у меня есть какие-то действия в этой игре. Но вы заставили меня улыбнуться».


Нотч видит в них своих наследников. Это действительно мододелы сообщества Minecraft, которые объединились, чтобы создать Hytale после создания новой студии Hypixel Studios, и все они получают выгоду от инвестиций, сделанных Riot Games бывшим лидером Blizzard! Они здесь, чтобы заработать деньги и продемонстрировать миру отличную игру!

Эстетически Hytale - это красивый Minecraft!

Очень милая игра, которая, кажется, привлекает как детей, так и их родителей или старших братьев, любителей Minecraft, не говоря уже о фанатах и мододелах различного уровня.

Таким образом, игра будет сочетать стиль песочницы и ролевую игру, погружающую игроков в процедурно сгенерированный мир. Игроку предстоит исследования различных подземелий, строительство всего что угодно, блок за блоком, создание сценариев, мини-игр, разработка модификаций, моделирование и анимирование и т. д... Это далеко не полный список возможностей.

Как и в Minecraft, геймеру необходимо будет построить собственное убежище, начиная от простой хижины и заканчивая большим замком. Вы будете обрабатывать свою землю, заботиться о животных, приручать скакунов и строить транспортные средства, чтобы исследовать огромный окружающий мир.

Hytale - это RPG, здесь будет настоящий «приключенческий» режим.

При большом разнообразии сценариев, доступных при запуске, не будет двух одинаковых историй. Еще лучше тот факт, что этот режим приключений можно проходить в кооперативном режиме вместе с друзьями. Пока это звучит очень интересно и соблазнительно.

На данный момент нет даты релиза, но, можно попробовать себя в бета-тестировании на официальном сайте проекта. Без каких либо сомнений можно смело заявить, что игра перспективная и ее ожидает хорошее будущее. Остается только наблюдать за развитием событий.

Vitalikragalik avatar

Vitalikragalik

September 15, 2019 at 03:04 PM

Jehxbxbsvdn to dsvvfnd
Max051545 avatar

Max051545

September 16, 2019 at 08:19 PM

Статья рассказывает о перспективной, красивой и проработанной игре очень похожей на легендарный Minecraft.


Дань легенде, клон или плагиат Minecraft? На данный момент мало что известно о Hytale.

Маркус Перссон, создатель Minecraft, больше известный в игровых кругах как как Notch уже выразил свое мнение об этой игре в своём Twitter аккаунте:

«Сначала я думал, что это просто проект, который хочет заработать деньги, клонируя Minecraft, поэтому я подумал, что мне бесполезно комментировать что-либо.

Но потом я узнал, что игра разрабатывается людьми, которые играют и создают моды на Minecraft, и теперь я весьма впечатлен! Это дает душу этой игре!

Наверное, мне не следует слишком много говорить о Хайтейле, потому что я не хочу, чтобы кто-то мог поверить, что я веду себя так, как будто у меня есть какие-то действия в этой игре. Но вы заставили меня улыбнуться».



Нотч видит в них своих наследников. Это действительно мододелы сообщества Minecraft, которые объединились, чтобы создать Hytale после создания новой студии Hypixel Studios, и все они получают выгоду от инвестиций, сделанных Riot Games бывшим лидером Blizzard! Они здесь, чтобы заработать деньги и продемонстрировать миру отличную игру!

Эстетически Hytale - это красивый Minecraft!
Очень милая игра, которая, кажется, привлекает как детей, так и их родителей или старших братьев, любителей Minecraft, не говоря уже о фанатах и мододелах различного уровня.

Таким образом, игра будет сочетать стиль песочницы и ролевую игру, погружающую игроков в процедурно сгенерированный мир. Игроку предстоит исследования различных подземелий, строительство всего что угодно, блок за блоком, создание сценариев, мини-игр, разработка модификаций, моделирование и анимирование и т. д... Это далеко не полный список возможностей.

Как и в Minecraft, геймеру необходимо будет построить собственное убежище, начиная от простой хижины и заканчивая большим замком. Вы будете обрабатывать свою землю, заботиться о животных, приручать скакунов и строить транспортные средства, чтобы исследовать огромный окружающий мир.

Hytale - это RPG, здесь будет настоящий «приключенческий» режим.

При большом разнообразии сценариев, доступных при запуске, не будет двух одинаковых историй. Еще лучше тот факт, что этот режим приключений можно проходить в кооперативном режиме вместе с друзьями. Пока это звучит очень интересно и соблазнительно.

На данный момент нет даты релиза, но, можно попробовать себя в бета-тестировании на официальном сайте проекта. Без каких либо сомнений можно смело заявить, что игра перспективная и ее ожидает хорошее будущее. Остается только наблюдать за развитием событий.
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

September 16, 2019 at 08:26 PM

Майнкрафтоподобных игр чейчас просто хоть одним местом ешь!
iXXXOx avatar

iXXXOx

September 17, 2019 at 10:07 AM

Кубических игр в наше время очень много
langushar1 avatar

langushar1

September 17, 2019 at 03:36 PM

Действительно
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