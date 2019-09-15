S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky

Пред начало игры Сталкер Чистое Небо, происходило все в начале сентября 2О11 года. Наёмник по прозвищу Шрам ведёт группу из троих ученых через сыпь на ж/д для замеров следующего "большого" выброса. Внезапно они замечают что все обитатели данной местности, мутанты, бегут противоположную сторону. Приближается выброс. Всех накрывает сильной волной. Ученые моментально погибают, наемник Шрам теряет сознание. Далее его находят члены группировки "Чистое Небо", они приводят его в себя и начинается игра.



Начальная Заставка игры:





После того, как Шрам приходит в себя, его встречает Лебедев, это основатель и лидер группировки "Чистое Небо",(ниже, я расскажу все об этой группировке), Лебедев объясняет Шраму, что выброс сильно повлиял на нервную систему наемника и что в следующий раз его ждет погибель.

Далее приходит сигнал об нападении на форпост стаей мутированных кабанов, Лебедев просит сходить наемника и помочь по обстановке положения.



Наемника выводят с базы Чистого неба, (не показывая путь назад), и постепенно Лебедев "напоминает" главному герою о обычных сталкерских делах, Шраму был выдал простенький детектор Отклик, и проходя через аномалии он находит артефакт Медуза. Наемник прибывает к посту и замечает что на посту остался один в живых, тот просит о помощи, отбить стаю кабанов. После того, как по заданию, подняться на вышку, в игре начинается второй выброс, Шрам теряет сознание и падает на землю. В скорее наемника снова находят без сознания и его прославляют именем "Дитя Зоны", Лебедев сообщает Шраму, что мол он избранный зоной и имеет большой потанцевал для борьбы с "Регенератами" (Бандитская банда, захватившая большую часть локации "болота"), Шрам помогает отбить все ключевые точки у бандитов, болото стало под контролем группы Чистое небо.



Начинается вторая линия квестов,(главная), Лебедев сообщает Шраму об Стрелке, что он пробрался близко к Зоне, и что всех может убить один масштабный выброс. Наемник переходит на новую локацию - "Кордон", пробегая через блокпост военных под пулеметную очередь, в деревне новичков он знакомиться с "еще" молодым Сидоровичем и тот его посылает по разным квестам. Он помогает сталкерам, получает уважение и авторитет и переходит на следующую локацию - "Свалка".

По наводке Сидора, что некий тип по прозвищу "Клык" покупал детали для секретного устройства. Далее от диггеров Шрам узнает что Клык ушел в новую локацию - "Темная Долина". Далее Шрам встречает новую группировку "Свобода", помогая ей он заслуживает у нее авторитет. Далее техник Дядька Яр перехватывает КПК Клыка и узнает что он ушел назад на "Свалку". Наемник приходит по метку и попадает в подвал его оглушает и 2е бандитов отбирают у него все деньги и вещи. Очнувшись Шрам находит на полу КПК Клыка , по записям наемник подтверждает слова Лебедева, что кто-то пробрался в центр Зоны через "Выжигатель Мозгов". Далее Шрам по меткам отправляется на новую локацию - "НИИ Агропром". Там он встречает новую группировку "Долг", помогая ей он становиться в их доверии. Далее он находит тайник Стрелка, узнает что их 3е, Клык, Призрак, Стрелок. Далее по записям он отправился к ученым на "Янтарь", где Клык приносит детали.

Наемник узнает что они делали "Пси-шлем", шлем защищающий от "Пси-воздействия", чтобы проникнуть в лабораторию. Сахаров объясняет что он потерял связь со Стрелком в комплексе. Далее из-за нестабильной работы пси-излучения, Сахаров поручает группе Левши и наемнику Шраму перезапустить установку охлаждения, что снизит уровень излучения. Они справляются с задачей и наемник переходит на новую локацию - "Рыжий Лес". Там Шрама встречает засада — отряд «наемных сталкеров» которых до этого нанял Стрелок. За время перестрелки Стрелок убегает в тоннель, туннель взрывается, путь к Стрелку невозможен. Единственный способ попасть в Лиманск это через заставу, но ее главную систему запуска охраняют Регенераты. Лебедев сообщает об Леснике, чтобы Шрам заявился в гости и спросил про переход в Лиманск. Лесник сообщает Шраму, что иногда ему на КПК приходят сигналы SOS, наемнике попавшие в аномалию "пространственный пузырь", Лесник сообщает что тоже однажды попал в таую беду и помог ему от туда выбраться артефакт "Компас" который он там же и нашел. Он дает задание найти "компас" в шахте что недалеко от их. Лесник дает наводку на "Армейские Склады", где есть мощный передатчик через который они свяжутся с наемниками. По дальнейшим указаниям Лесника, Шрам спасает наемников с аномалии, тем же они начали продвигаться к мосту на Лиманск. Когда Шрам прибыл к мосту, его ждала группировка Лебедева, для штурма моста.

Наёмники, тоже прибывшие к мосту, на противоположном берегу пытались опустить мост. В итоге, мост был опущен, а отряд «Ренегатов» — побеждён.

Отряд Лебедева и Шрам переходят через мост и попадают на новую локацию "Лиманск", там они встречают бандитов и один понимая что он бессилен - сдается.



Далее отряд столкнулся с засадами группировки "Монолит", через тяжкие бои они прорываются далее, они попадают в заброшенный Госпиталь.. там же они начинают перестрелку с большим отрядом Монолита, но в скорее прилетает вертолет военных и наемнику Шраму приходиться его сбить, чтобы продолжить безопасный путь к ЧАЭС.

Попадая на территорию ЧАЭС, Лебедеву передают сигнал-метку Стрелка, он находиться в опасной пси-поле, но из-за шлема Сахарова он в безопасности, защищен от пси-поля. Наемнику дают мощнейшее оружие, а именно "Гаусс-пушку" чтобы он пробил защитное поле Стрелка, с этой поставленной задачей Наемник Шрам справляется!

Однако внезапно появляется 2й сильный выброс, далее мы видим заставку, где Щрам и Стрелок лежат перед мониторами которые зомбирут их. После второго сильного выброса, Зона меняется и начинается новый сюжет, сюжет новой трилогии, а именно "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля".

