8 самых популярных скинов

Всем приятно провести время за прочтение моей статьи!!!

Скины для меня важная часть в этой прекрасной игре. В данном статье я расскажу о популярных скинов в CS GO.

Большую часть из них можно приобрести и на Gamehag за Камни Душ по дешманской цене.

В этой статья я напишу о восьми самых популярных скинов в кс го. Я составил этот топ из продашь и покупок скинов в кс. Прошу строго статью не оценивать у меня не так уж и хорошо получается написать статьи.

И так начнем:

Восьмое место занимает MP-7 Перестое яблоко из коллекции «GLOVE». Окрашено в небесно-голубой металлический цвет. После полевых я купил этот скин за восмь рублей и не удивидельно почему игроку любят этот скин. То скин яркий синего цвета.

На седьмом месте у меня расположился Desert Eagle | Оксидное пламя. После полевых испытаний этот дигл стоит двадцать рублей. Этот скин Армейской рарности, скин сам по себе старый и находиться в коллекции «Spectrum». При покупке этого дигла ты осматривай его в игре. Каждая цифра после запятой играет большую роль в качестве это того прекрасного скина.

Шестое место в моем топе занимает Ак-47 Африканская сетка. Из коллекции «Dust-2», армейской качества. После полевых испытаний я смог купить этот калаш за двадцать рублей. Этот самый дешевый скин на калаш.

На пятом месте расположился не совсем дешевый скин запретного качество USP-S|Сайрекс из коллекции «Glove».Я купил его за сто двадцать рублей, но встречая в самой игре не так и часто, чаще я встречая USP-S|Закрученный.

На четвертом месте AWP| Гадюка, этот скин запрещённого качества. После палевых можно купить за шесдесят пять рублей. Свою популярность этот скин получил за свой окрас, он похож на камуфляж и в то же время на кожу крокодила и за его цену. В то же время это самое дешевое AWP запрещенного качества из коллекции «Italy».

Топ три открывает USP-S| Лесные листья, после палевых он стоит пять рублей. Данный скин на USP-S является самым дешевым. Выглядит такое себе, но свою популярность он получил и за своей цены из коллекции «Safehouse».

На втором месте расположилось легендарное AWP| Африканская сетка, после палевых можно купить за восемь рублей. Сам скин из коллекции «Lake». И это самое дешевое авм на данный момент.

И барабанная дробь:

Первое место:

На первом месте оказалась эмка, которую я даже не ожидал. M4A1-S| Северный лес это промышленный скин из коллекции «Italy» после палевых его можно купить за пять рублей. Внешний вид эмку не замечательный, темный камуфляж нагоняющий тоску.

Спасибо всем за прочтение моей статьи!!!

Благодарю всех модеров которые будут проверять мою статью!!!