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8 самых популярных скинов

REK_1 avatar

REK_1

September 9, 2019 at 01:48 AM

Всем приятно провести время за прочтение моей статьи!!!


Скины для меня важная часть в этой прекрасной игре. В данном статье я расскажу о популярных скинов в CS GO.

Большую часть из них можно приобрести и на Gamehag за Камни Душ по дешманской цене.

В этой статья я напишу о восьми самых популярных скинов в кс го. Я составил этот топ из продашь и покупок скинов в кс. Прошу строго статью не оценивать у меня не так уж и хорошо получается написать статьи.

И так начнем:

Восьмое место занимает MP-7 Перестое яблоко из коллекции «GLOVE». Окрашено в небесно-голубой металлический цвет. После полевых я купил этот скин за восмь рублей и не удивидельно почему игроку любят этот скин. То скин яркий синего цвета.

 PCyzGEOGcP0VvO44x6SSJ48Cpd4VQE.png

На седьмом месте у меня расположился Desert Eagle | Оксидное пламя. После полевых испытаний этот дигл стоит двадцать рублей. Этот скин Армейской рарности, скин сам по себе старый и находиться в коллекции «Spectrum». При покупке этого дигла ты осматривай его в игре. Каждая цифра после запятой играет большую роль в качестве это того прекрасного скина.

 yNP7bbOcM499tX0soe0baBwF5lUGRa.png

Шестое место в моем топе занимает Ак-47 Африканская сетка. Из коллекции «Dust-2», армейской качества. После полевых испытаний я смог купить этот калаш за двадцать рублей. Этот самый дешевый скин на калаш.

 h47g0CYjgPelK8vB3w3MP1IIlSQ8D6.jpg

На пятом месте расположился не совсем дешевый скин запретного качество USP-S|Сайрекс из коллекции «Glove».Я купил его за сто двадцать рублей, но встречая в самой игре не так и часто, чаще я встречая USP-S|Закрученный.

 fOF1XosmJpf1eVybXDle29Y14ea4fH.jpg

На четвертом месте AWP| Гадюка, этот скин запрещённого качества. После палевых можно купить за шесдесят пять рублей. Свою популярность этот скин получил за свой окрас, он похож на камуфляж и в то же время на кожу крокодила и за его цену. В то же время это самое дешевое AWP запрещенного качества из коллекции «Italy».

 H4ZnoSlOhKTUeQMKTjcjHV3v6kEduS.jpg

Топ три открывает USP-S| Лесные листья, после палевых он стоит пять рублей. Данный скин на USP-S является самым дешевым.  Выглядит такое себе, но свою популярность он получил и за своей цены из коллекции «Safehouse».

 uTjQRi4NzCedcihUkkbGmCWnsaqB0M.jpg

На втором месте расположилось легендарное AWP| Африканская сетка, после палевых можно купить за восемь рублей. Сам скин из коллекции «Lake». И это самое дешевое авм на данный момент.

 sY3F4jVuvkcFAKOt5w2ZGgtKp00GYd.jpg

И барабанная дробь:

Первое место:

На первом месте оказалась эмка, которую я даже не ожидал. M4A1-S| Северный лес это промышленный скин из коллекции «Italy» после палевых его можно купить за пять рублей. Внешний вид эмку не замечательный, темный камуфляж нагоняющий тоску.

 SHxd6byChS2jr7mH05OnJYQP4pGahE.jpgRMZgSGGpUQRLSiLOCVIFrpeIiAljwE.jpg

Спасибо всем за прочтение моей статьи!!!

Благодарю всех модеров которые будут проверять мою статью!!!

NIKSON_TM avatar

NIKSON_TM

September 9, 2019 at 09:09 AM

Хорошая статья мне на успик скин больше всех нравиться
RusRick avatar

RusRick

September 9, 2019 at 12:34 PM

Статья нормас так понравился скин на ак-47 больше всех
Fnl_show avatar

Fnl_show

September 9, 2019 at 02:02 PM

Аааааааааааа...
VanyGamer2008R avatar

VanyGamer2008R

September 9, 2019 at 06:03 PM

А какже Дллоре вой и тд
VanyGamer2008R avatar

VanyGamer2008R

September 9, 2019 at 06:03 PM

Ну типо пламя градиент
VanyGamer2008R avatar

VanyGamer2008R

September 9, 2019 at 06:04 PM

Ну типо африканская сетка и длор самые популярные
Alono avatar

Alono

September 10, 2019 at 08:46 PM

Bjhhrgghi
AlexeyL avatar

AlexeyL

September 10, 2019 at 08:49 PM

Спасибо за статью.нормальные скины.
eyver avatar

eyver

September 11, 2019 at 09:38 PM

ширп хуле
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

September 11, 2019 at 10:55 PM

Дорого богато и красиво!
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