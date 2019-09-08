Rain

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Космическим Рейнджеры

eroliy avatar

eroliy

September 8, 2019 at 02:45 PM

Вам предстоит играть за космического рейнджера... Дальше в статье.


Космические рейнджеры - это игра аж 2002 года, не смотря на это игра даёт фору многим современным играм. Графика в игре обычная, это не трёхмерное нечто, а просто рисованная двухмерная графика, но это не умаляет космическую красоту.

Действия в игре развиваются в начале 31-го века, в галактике господствуют 5 разумных рас которые успешно развиваются, торгуют друг между другом и так-же успешно ведут военные действия за превосходство.

Пеленги - раса слизких типов которые могут подставить тебя в любой момент, среди них чаще всего встречаются пираты, для многих из них это дело всей жизни. Немного напоминают жаб или лягушек.
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Малоки, самая военизированная раса, их хлебом не корми, дай набить кому-то морду и пострелять. Эти ребята не сильно отличаются умственными способностями, часто их сравнивают с орками из фэнтезийных миров. Для них постоять за себя это дело чести, даже если им очень страшно, что бывает редко. По сравнению с другими расами сильно развиты физически.
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Фэяне - самая развитая раса, их главный девиз "Не количеством, а качеством" Их изобретения одни из самых продвинутых во вселенной, Выглядят они как и подобает инопланетянам, большие глаза и большая голова которая подчёркивает наличие огромного мозга.
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Гаальцы, самая древняя раса, в их сознании очень прочно сидят понятие гуманизма, они используют оружие только для того что бы предотвратить будущий конфликт.
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Ну и на последок люди, о них особо сказать нечего, люди есть люди. Можешь пойти посмотреть в зеркало и всё поймешь.
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Сюжет игры развивается на фоне того что в родную для всех этих рас галактику вторгаются Клисаны, которых туда естественно никто не звал. О них почти ничего не известно, их даже в игре не показывают, вы можете увидеть только их корабли, которые по сути являются органами так называемых Махпелл. Она же является финальным боссом в Космических рейнджерах.

Все расы организовывают коалицию, для победы над общим врагом прибегают так-же к помощи наёмников, то есть рейнджеров, за одного из которых вам доведётся поиграть.

Игра не завязывает вам руки, у вас целая открытая галактика для исследований, огромное количество квестов, в в том числе и текстовых. Передвижение в космосе осуществляется пошагово, по дням. Иногда это удивляет что бой между вами и вашим противником может длится несколько игровых дней. 

Вы начинаете за малоизвестного рейнджера, вам предстоит развиваться улучшать навыки вашего пилота, модернизировать ваш корабль, вооружиться до зубов и показать галактике кто вы такой и из какого теста вы сделаны. 

Зарабатывать деньги можно разными способами одним из них является выполнение государственных заданий, ещё можно вести торговлю и играть роль такого себе космического дальнобойщика, либо можно быть пиратом и грабить торговые или дипломатические суда.

Но не стоит забывать о том что ваш главный враг это всё-таки Клисаны и их предводитель Махпелла. Удачных баталий!
Vall avatar

Vall

September 9, 2019 at 08:28 PM

Спасибо за информацию. Давно хотел поиграть в эту игру, но все руки не доходили. Но теперь точно куплю и поиграю.:grinning:
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

September 9, 2019 at 09:40 PM

Обожаю текствоые квесты в рейнждерах!
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