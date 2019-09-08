Космическим Рейнджеры

Вам предстоит играть за космического рейнджера... Дальше в статье.

Космические рейнджеры - это игра аж 2002 года, не смотря на это игра даёт фору многим современным играм. Графика в игре обычная, это не трёхмерное нечто, а просто рисованная двухмерная графика, но это не умаляет космическую красоту.Действия в игре развиваются в начале 31-го века, в галактике господствуют 5 разумных рас которые успешно развиваются, торгуют друг между другом и так-же успешно ведут военные действия за превосходство.Пеленги - раса слизких типов которые могут подставить тебя в любой момент, среди них чаще всего встречаются пираты, для многих из них это дело всей жизни. Немного напоминают жаб или лягушек.Малоки, самая военизированная раса, их хлебом не корми, дай набить кому-то морду и пострелять. Эти ребята не сильно отличаются умственными способностями, часто их сравнивают с орками из фэнтезийных миров. Для них постоять за себя это дело чести, даже если им очень страшно, что бывает редко. По сравнению с другими расами сильно развиты физически.Фэяне - самая развитая раса, их главный девиз "Не количеством, а качеством" Их изобретения одни из самых продвинутых во вселенной, Выглядят они как и подобает инопланетянам, большие глаза и большая голова которая подчёркивает наличие огромного мозга.Гаальцы, самая древняя раса, в их сознании очень прочно сидят понятие гуманизма, они используют оружие только для того что бы предотвратить будущий конфликт.Ну и на последок люди, о них особо сказать нечего, люди есть люди. Можешь пойти посмотреть в зеркало и всё поймешь.Сюжет игры развивается на фоне того что в родную для всех этих рас галактику вторгаются Клисаны, которых туда естественно никто не звал. О них почти ничего не известно, их даже в игре не показывают, вы можете увидеть только их корабли, которые по сути являются органами так называемых Махпелл. Она же является финальным боссом в Космических рейнджерах.Все расы организовывают коалицию, для победы над общим врагом прибегают так-же к помощи наёмников, то есть рейнджеров, за одного из которых вам доведётся поиграть.Игра не завязывает вам руки, у вас целая открытая галактика для исследований, огромное количество квестов, в в том числе и текстовых. Передвижение в космосе осуществляется пошагово, по дням. Иногда это удивляет что бой между вами и вашим противником может длится несколько игровых дней.Вы начинаете за малоизвестного рейнджера, вам предстоит развиваться улучшать навыки вашего пилота, модернизировать ваш корабль, вооружиться до зубов и показать галактике кто вы такой и из какого теста вы сделаны.Зарабатывать деньги можно разными способами одним из них является выполнение государственных заданий, ещё можно вести торговлю и играть роль такого себе космического дальнобойщика, либо можно быть пиратом и грабить торговые или дипломатические суда.Но не стоит забывать о том что ваш главный враг это всё-таки Клисаны и их предводитель Махпелла. Удачных баталий!