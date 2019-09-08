какой сундук вам больше всего понравился?

Norty мне интересно просто (мне больше всего понравился сундук мертвеца)

dino_o ля ляляяляляялляля

Norty ляляляляляляялляялялляяяяяяяяяяя







Norty ля?





Norty ляля?







eyver халявный





eyver ежедневный

BadaBoomMOZGI ежемесячний

GameBiter летние

wit465 ни один сундук ничего путного не дал,не стоит их брать

ilyamorozov12 Как по мне лучше подкопить на подарочную карту

anastasia__scherb Летние были неплохие. А так Азимов хороший конечно)

Lyoga Ежедневный нравится и еженедельный.

Disatoo Herri

MCFieryLegion Мне ни какие сундуки не понравились с Robux Chest выпал севолиш 1 робукс а потратил я аж 350 камней душ

figmigop2 стеам сундук и сундук с робуксами

ctunler Никакой

serg_norther Покупать сундуки - сомнительная затея

dee_sl че то не зашли мне сундуки, лучше чуть подкопить и взять то, что нужно.

sansskeleton123 ROBUX CHEST

Ivan2362360 Все сундуки так себе

duh03abr Классное приложение, но за игры выполнненые ничего не получил

ypal007 все,а лутше ножевой

SmoKKeR_S бесплатные