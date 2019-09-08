какой сундук вам больше всего понравился?

мне интересно просто (мне больше всего понравился сундук мертвеца)
ляляляляляляялляялялляяяяяяяяяяя
ни один сундук ничего путного не дал,не стоит их брать
Как по мне лучше подкопить на подарочную карту
Летние были неплохие. А так Азимов хороший конечно)
Ежедневный нравится и еженедельный.
Мне ни какие сундуки не понравились с Robux Chest выпал севолиш 1 робукс а потратил я аж 350 камней душ
стеам сундук и сундук с робуксами
Покупать сундуки - сомнительная затея
че то не зашли мне сундуки, лучше чуть подкопить и взять то, что нужно.
Классное приложение, но за игры выполнненые ничего не получил