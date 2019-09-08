Rain

Gem268

unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconjgdub: hi
SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
unranked rank iconsin comentarios: Hola
unranked rank iconnicolhasandres13: hi
unranked rank iconKen: hi
unranked rank iconDemonek_YT: hi
unranked rank iconKen: les goo
SystemGamehag: 2 users received Gem95 from the Rain.
unranked rank iconKen: gg
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unranked rank iconKen: ye prime works
unranked rank iconKen: hi
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какой сундук вам больше всего понравился?

Norty avatar

Norty

September 8, 2019 at 01:31 PM

мне интересно просто (мне больше всего понравился сундук мертвеца)
dino_o avatar

dino_o

September 8, 2019 at 01:38 PM

ля ляляяляляялляля
Norty avatar

Norty

September 8, 2019 at 01:44 PM

ляляляляляляялляялялляяяяяяяяяяя


Norty avatar

Norty

September 8, 2019 at 01:44 PM

ля?

Norty avatar

Norty

September 8, 2019 at 01:44 PM

ляля?


eyver avatar

eyver

September 8, 2019 at 01:54 PM

халявный

eyver avatar

eyver

September 8, 2019 at 01:54 PM

ежедневный
BadaBoomMOZGI avatar

BadaBoomMOZGI

September 8, 2019 at 02:05 PM

ежемесячний
GameBiter avatar

GameBiter

September 8, 2019 at 03:17 PM

летние
wit465 avatar

wit465

September 8, 2019 at 09:18 PM

ни один сундук ничего путного не дал,не стоит их брать
ilyamorozov12 avatar

ilyamorozov12

September 8, 2019 at 09:29 PM

Как по мне лучше подкопить на подарочную карту
anastasia__scherb avatar

anastasia__scherb

September 9, 2019 at 06:43 PM

Летние были неплохие. А так Азимов хороший конечно)
Lyoga avatar

Lyoga

September 9, 2019 at 06:58 PM

Ежедневный нравится и еженедельный.
Disatoo avatar

Disatoo

September 9, 2019 at 06:59 PM

Herri
MCFieryLegion avatar

MCFieryLegion

September 9, 2019 at 08:02 PM

Мне ни какие сундуки не понравились с Robux Chest выпал севолиш 1 робукс а потратил я аж 350 камней душ
figmigop2 avatar

figmigop2

October 3, 2019 at 10:10 PM

стеам сундук и сундук с робуксами
ctunler avatar

ctunler

October 3, 2019 at 10:41 PM

Никакой
serg_norther avatar

serg_norther

October 4, 2019 at 12:54 AM

Покупать сундуки - сомнительная затея
dee_sl avatar

dee_sl

October 4, 2019 at 01:11 AM

че то не зашли мне сундуки, лучше чуть подкопить и взять то, что нужно.
sansskeleton123 avatar

sansskeleton123

October 4, 2019 at 08:00 PM

ROBUX CHEST
Ivan2362360 avatar

Ivan2362360

October 6, 2019 at 02:29 PM

Все сундуки так себе
duh03abr avatar

duh03abr

October 6, 2019 at 02:40 PM

Классное приложение, но за игры выполнненые ничего не получил
ypal007 avatar

ypal007

October 6, 2019 at 02:42 PM

все,а лутше ножевой
SmoKKeR_S avatar

SmoKKeR_S

October 6, 2019 at 10:18 PM

бесплатные
polinnaaa avatar

polinnaaa

October 7, 2019 at 03:41 PM

Пока не открыл ничего
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