кто играл в мини игры и выиграл там?

Arkomen вот я тока в маге выиграл

Norty я играл в змейну и цель я выполнил (собрать 60 еды) и даже больше, но кд мне не дали...

GameBiter На компьютере в мини-играх КД почему то не дают :(

ls Играл пару раз на телефоне в The Sorcerer - не выиграл ни разу, притом что это обычная Zuma с которой у меня никогда не было проблем ))

withar Я сыграл в каждую из игр, выполнил цель, но мне кд так и не дали(

xSTEPPEx В зуму на телефоне играл и выйграл пару КД

xSTEPPEx КД за мини игры дают только если ты в них с телефона игаешь ,с ПК забагована выдача КД за победу

IslandGames Я играл все игры и там и там - полный зеро камней

anastasia__scherb Я получал КД. Штук 50 было)

Lyoga Я выигрывал 1 кд в фруктовой змейке.

MCFieryLegion Я никогда не выйгрывал в мини играх

Max_bro251 о привет я мистер крабс там там там