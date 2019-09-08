кто играл в мини игры и выиграл там?

вот я тока в маге выиграл
я играл в змейну и цель я выполнил (собрать 60 еды) и даже больше, но кд мне не дали...
На компьютере в мини-играх КД почему то не дают :(
Играл пару раз на телефоне в The Sorcerer - не выиграл ни разу, притом что это обычная Zuma с которой у меня никогда не было проблем ))
Я сыграл в каждую из игр, выполнил цель, но мне кд так и не дали(
В зуму на телефоне играл и выйграл пару КД
КД за мини игры дают только если ты в них с телефона игаешь ,с ПК забагована выдача КД за победу
Я играл все игры и там и там - полный зеро камней
Я получал КД. Штук 50 было)
Я выигрывал 1 кд в фруктовой змейке.
Я никогда не выйгрывал в мини играх
о привет я мистер крабс там там там
Играл но дошел до нужного количества очков и всеровно не дали кд