Rain

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кто играл в мини игры и выиграл там?

Arkomen avatar

Arkomen

September 8, 2019 at 01:20 PM

вот я тока в маге выиграл
Norty avatar

Norty

September 8, 2019 at 01:29 PM

я играл в змейну и цель я выполнил (собрать 60 еды) и даже больше, но кд мне не дали...
GameBiter avatar

GameBiter

September 8, 2019 at 04:24 PM

На компьютере в мини-играх КД почему то не дают :(
ls avatar

ls

September 8, 2019 at 06:01 PM

Играл пару раз на телефоне в The Sorcerer - не выиграл ни разу, притом что это обычная Zuma с которой у меня никогда не было проблем ))
withar avatar

withar

September 8, 2019 at 06:27 PM

Я сыграл в каждую из игр, выполнил цель, но мне кд так и не дали(
xSTEPPEx avatar

xSTEPPEx

September 9, 2019 at 09:44 AM

В зуму на телефоне играл и выйграл пару КД
xSTEPPEx avatar

xSTEPPEx

September 9, 2019 at 09:45 AM

КД за мини игры дают только если ты в них с телефона игаешь ,с ПК забагована выдача КД за победу
IslandGames avatar

IslandGames

September 9, 2019 at 06:32 PM

Я играл все игры и там и там - полный зеро камней
anastasia__scherb avatar

anastasia__scherb

September 9, 2019 at 06:44 PM

Я получал КД. Штук 50 было)
Lyoga avatar

Lyoga

September 9, 2019 at 06:54 PM

Я выигрывал 1 кд в фруктовой змейке.
MCFieryLegion avatar

MCFieryLegion

September 9, 2019 at 08:03 PM

Я никогда не выйгрывал в мини играх
Max_bro251 avatar

Max_bro251

September 10, 2019 at 12:07 PM

о привет я мистер крабс там там там
VanyGamer2008R avatar

VanyGamer2008R

September 10, 2019 at 04:13 PM

Играл но дошел до нужного количества очков и всеровно не дали кд
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кто играл в мини игры и выиграл там? - Встреча на лобном месте Forum on Gamehag