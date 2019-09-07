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batistalesbia96
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Gem3,080
invexnolen54586
invexnolen54586
Gem350
Demonek_YT
Demonek_YT
Gem28
Rain

Gem0

SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
unranked rank iconsin comentarios: Hola
unranked rank iconnicolhasandres13: hi
unranked rank iconKen: hi
unranked rank iconDemonek_YT: hi
unranked rank iconKen: les goo
SystemGamehag: 2 users received Gem95 from the Rain.
unranked rank iconKen: gg
unranked rank iconkakestamp: ahh
unranked rank iconKen: ye prime works
unranked rank iconKen: hi
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кто смотрит аниме

Arkomen avatar

Arkomen

September 7, 2019 at 08:37 AM

кто смотрит аниме и сколько
TheInfiniteGoof avatar

TheInfiniteGoof

September 7, 2019 at 11:35 AM

Я смотрю , пересмотрел в порядке 50 тайлов
Anonymous12588 avatar

Anonymous12588

September 7, 2019 at 12:01 PM





Мости горять
І сліз моря
Та знай —
Це гра моя
Менше слів
Більше діла
Врятую від стріл твоїх
Хоч би тіло
Загнав під лід
Не знайду
Душу я
Болить
Ой, як болить
І кров кипить
Та донька
Вже не спить
Менше слів
Більше діла
Поплакала і стоп!
Фіалка розцвіла
Засяяв день
Таємними знаками
І мама молода, й закохана мала
На кухні всі однаково плакали
Зотліла ніч, зранку все
Стало сіре
Знайти нові
Кольори
Мушу я
Лице
Умий дощем
Що треба ще?
Дай серцю
Під плащем
Менше слів
Більше віри
Поплакала і стоп!
Фіалка розцвіла
Засяяв день
Таємними знаками
І мама молода, й закохана мала
На кухні всі однаково плакали
Поплакала і стоп!
Фіалка розцвіла
Засяяв день
Таємними знаками
І…




















MCFieryLegion avatar

MCFieryLegion

September 7, 2019 at 03:40 PM

Я посмотрел только 1 аниме
ls avatar

ls

September 7, 2019 at 04:41 PM

Терпеть не могу, но не осуждаю тех кому оно нравится.
c3leron avatar

c3leron

September 7, 2019 at 05:36 PM

Осуждаю ониме.
xSTEPPEx avatar

xSTEPPEx

September 7, 2019 at 06:05 PM

Бывает иногда
denisdanil31 avatar

denisdanil31

September 8, 2019 at 12:14 AM

кто смотрет аниме
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