Болить
Ой, як болить
І кров кипить
Та донька
Вже не спить
Менше слів
Більше діла
Поплакала і стоп!
Фіалка розцвіла
Засяяв день
Таємними знаками
І мама молода, й закохана мала
На кухні всі однаково плакали
Зотліла ніч, зранку все
Стало сіре
Знайти нові
Кольори
Мушу я
Лице
Умий дощем
Що треба ще?
Дай серцю
Під плащем
Менше слів
Більше віри
Поплакала і стоп!
Фіалка розцвіла
Засяяв день
Таємними знаками
І мама молода, й закохана мала
На кухні всі однаково плакали
Поплакала і стоп!
Фіалка розцвіла
Засяяв день
Таємними знаками
І…