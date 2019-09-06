Rain

Gem0

SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
unranked rank iconsin comentarios: Hola
unranked rank iconnicolhasandres13: hi
unranked rank iconKen: hi
unranked rank iconDemonek_YT: hi
unranked rank iconKen: les goo
SystemGamehag: 2 users received Gem95 from the Rain.
unranked rank iconKen: gg
unranked rank iconkakestamp: ahh
unranked rank iconKen: ye prime works
unranked rank iconKen: hi
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
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novice rank iconhanfred: prime opinion works
unranked rank iconLeandro Rete: wwwwwwwww
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Как дела у тебя

Alex666rt avatar

Alex666rt

September 6, 2019 at 10:24 PM

У тебя дела нормально
denisdanil31 avatar

denisdanil31

September 7, 2019 at 12:19 AM

норм а у тебя
Anonymous12588 avatar

Anonymous12588

September 7, 2019 at 12:02 PM


Болить
Ой, як болить
І кров кипить
Та донька
Вже не спить
Менше слів
Більше діла
Поплакала і стоп!
Фіалка розцвіла
Засяяв день
Таємними знаками
І мама молода, й закохана мала
На кухні всі однаково плакали
Зотліла ніч, зранку все
Стало сіре
Знайти нові
Кольори
Мушу я
Лице
Умий дощем
Що треба ще?
Дай серцю
Під плащем
Менше слів
Більше віри
Поплакала і стоп!
Фіалка розцвіла
Засяяв день
Таємними знаками
І мама молода, й закохана мала
На кухні всі однаково плакали
Поплакала і стоп!
Фіалка розцвіла
Засяяв день
Таємними знаками
І…










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