Привет всем

Anonymous12588

Врятуюсь від слів твоїх —

Буду ціла

За рік образ

Не складу

Ціну я

Горять

Мости горять

І сліз моря

Та знай —

Це гра моя

Менше слів

Більше діла

Врятую від стріл твоїх

Хоч би тіло

Загнав під лід

Не знайду

Душу я

Болить

Ой, як болить

І кров кипить

Та донька

Вже не спить

Менше слів

Більше діла

Поплакала і стоп!

Фіалка розцвіла

Засяяв день

Таємними знаками

І мама молода, й закохана мала

На кухні всі однаково плакали

Зотліла ніч, зранку все

Стало сіре

Знайти нові

Кольори

Мушу я

Лице

Умий дощем

Що треба ще?

Дай серцю

Під плащем

Менше слів

Більше віри

Поплакала і стоп!

Фіалка розцвіла

Засяяв день

Таємними знаками

І мама молода, й закохана мала

На кухні всі однаково плакали

Поплакала і стоп!

Фіалка розцвіла

Засяяв день

Таємними знаками

І…





















