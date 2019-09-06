Привет всем

Врятуюсь від слів твоїх —
Буду ціла
За рік образ
Не складу
Ціну я
Горять
Мости горять
І сліз моря
Та знай —
Це гра моя
Менше слів
Більше діла
Врятую від стріл твоїх
Хоч би тіло
Загнав під лід
Не знайду
Душу я
Болить
Ой, як болить
І кров кипить
Та донька
Вже не спить
Менше слів
Більше діла
Поплакала і стоп!
Фіалка розцвіла
Засяяв день
Таємними знаками
І мама молода, й закохана мала
На кухні всі однаково плакали
Зотліла ніч, зранку все
Стало сіре
Знайти нові
Кольори
Мушу я
Лице
Умий дощем
Що треба ще?
Дай серцю
Під плащем
Менше слів
Більше віри
Поплакала і стоп!
Фіалка розцвіла
Засяяв день
Таємними знаками
І мама молода, й закохана мала
На кухні всі однаково плакали
Поплакала і стоп!
Фіалка розцвіла
Засяяв день
Таємними знаками
І…