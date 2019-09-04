Как заработать 3 лвл очень срочно нужно

статьи коментируй,больше всего опыта дают
По 5 коментариев в сутки.
комменты пиши на форуме и в статьях
Спамь как и все остальные
Просто старайся писать что-то связное и адекватное
За спам вроде убирают проценты поэтому с этим поакуратнее
коменти , пиши статьи ,но не копипасть)
Пиши много разных комментов
можно писать очень много или писать вроде очень большое сообщение
Ну одно нормальное сообщение только окуратнее могут уменьшить проценты за нарушение правил сайта и форума
а где статьи надо коментировать