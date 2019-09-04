Как заработать 3 лвл очень срочно нужно

10736 Срочно

wit465 статьи коментируй,больше всего опыта дают

Not_Difficult ога , коментирую





Lyoga По 5 коментариев в сутки.

Lyoga И не знаю за статьи.

ivan_ivanov17 комменты пиши на форуме и в статьях

IvanHelsing Спамь как и все остальные





IvanHelsing Просто старайся писать что-то связное и адекватное

lazy777 За спам вроде убирают проценты поэтому с этим поакуратнее

xSTEPPEx коменти , пиши статьи ,но не копипасть)

MCFieryLegion Пиши много разных комментов

Arkomen можно писать очень много или писать вроде очень большое сообщение

lazy777 Ну одно нормальное сообщение только окуратнее могут уменьшить проценты за нарушение правил сайта и форума