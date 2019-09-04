Rain

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Как заработать 3 лвл очень срочно нужно

10736 avatar

10736

September 4, 2019 at 05:38 PM

Срочно
wit465 avatar

wit465

September 4, 2019 at 07:25 PM

статьи коментируй,больше всего опыта дают
Not_Difficult avatar

Not_Difficult

September 4, 2019 at 07:55 PM

ога , коментирую

Lyoga avatar

Lyoga

September 4, 2019 at 08:42 PM

По 5 коментариев в сутки.
Lyoga avatar

Lyoga

September 4, 2019 at 08:43 PM

И не знаю за статьи.
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

September 5, 2019 at 12:01 AM

комменты пиши на форуме и в статьях
IvanHelsing avatar

IvanHelsing

September 5, 2019 at 01:02 AM

Спамь как и все остальные

IvanHelsing avatar

IvanHelsing

September 5, 2019 at 01:02 AM

Просто старайся писать что-то связное и адекватное
lazy777 avatar

lazy777

September 5, 2019 at 01:40 PM

За спам вроде убирают проценты поэтому с этим поакуратнее
xSTEPPEx avatar

xSTEPPEx

September 5, 2019 at 07:57 PM

коменти , пиши статьи ,но не копипасть)
MCFieryLegion avatar

MCFieryLegion

September 6, 2019 at 08:16 AM

Пиши много разных комментов
Arkomen avatar

Arkomen

September 6, 2019 at 04:09 PM

можно писать очень много или писать вроде очень большое сообщение
lazy777 avatar

lazy777

September 6, 2019 at 06:10 PM

Ну одно нормальное сообщение только окуратнее могут уменьшить проценты за нарушение правил сайта и форума
berezka_777 avatar

berezka_777

April 6, 2023 at 05:43 PM

а где статьи надо коментировать


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Как заработать 3 лвл очень срочно нужно - Встреча на лобном месте Forum on Gamehag