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что такое robux в сундуках??

lazy777 avatar

lazy777

September 2, 2019 at 02:13 PM

Подскажите пожалуйста
RusRick avatar

RusRick

September 2, 2019 at 03:21 PM

Roblox — многопользовательская онлайн-платформа, которая позволяет пользователям создавать свои собственные и играть в созданные другими пользователями игры. Платформа содержит созданные пользователем игры и виртуальные миры, охватывающие широкий спектр жанров, от традиционных гонок и ролевых игр до симуляций и полос препятствий По состоянию на август 2019 года Roblox имеет более 100 миллионов активных пользователей в месяц, обогнав Minecraft с 90 млн пользователей.
sarosmood2 avatar

sarosmood2

September 2, 2019 at 03:35 PM

Валюта
lazy777 avatar

lazy777

September 2, 2019 at 03:54 PM

А как ею пользоваться этой валютой?
lazy777 avatar

lazy777

September 2, 2019 at 03:57 PM

Roblox тут в сундуках именно robux
TopKiller2287 avatar

TopKiller2287

September 2, 2019 at 06:24 PM

Сундук раньше 200 камней душ стоил а когда возобновили продажу робаксов то он стоит 350
вобщем очень
многа камней душ
надо
поратить
чтобы
купить
сундук
с робуксами
Lyoga avatar

Lyoga

September 2, 2019 at 07:07 PM

У меня есть 20 робоксов.
Lyoga avatar

Lyoga

September 2, 2019 at 07:07 PM

Что с ними можно сделать.
lazy777 avatar

lazy777

September 2, 2019 at 07:08 PM

Я тоже не знаю
Mansion_Dust avatar

Mansion_Dust

September 3, 2019 at 11:41 AM

Как робцксы получить нахуй
lazy777 avatar

lazy777

September 3, 2019 at 11:56 AM

В сундуках
Lyoga avatar

Lyoga

September 3, 2019 at 07:59 PM

Сундуки лучше не покупать.
Lyoga avatar

Lyoga

September 3, 2019 at 08:00 PM

Подкрутка.

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что такое robux в сундуках?? - Встреча на лобном месте Forum on Gamehag