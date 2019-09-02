что такое robux в сундуках??

lazy777 Подскажите пожалуйста

RusRick Roblox — многопользовательская онлайн-платформа, которая позволяет пользователям создавать свои собственные и играть в созданные другими пользователями игры. Платформа содержит созданные пользователем игры и виртуальные миры, охватывающие широкий спектр жанров, от традиционных гонок и ролевых игр до симуляций и полос препятствий По состоянию на август 2019 года Roblox имеет более 100 миллионов активных пользователей в месяц, обогнав Minecraft с 90 млн пользователей.

sarosmood2 Валюта

lazy777 А как ею пользоваться этой валютой?

lazy777 Roblox тут в сундуках именно robux

TopKiller2287 Сундук раньше 200 камней душ стоил а когда возобновили продажу робаксов то он стоит 350

вобщем очень

многа камней душ

надо

поратить

чтобы

купить

сундук

с робуксами

Lyoga У меня есть 20 робоксов.

Lyoga Что с ними можно сделать.

lazy777 Я тоже не знаю

Mansion_Dust Как робцксы получить нахуй

lazy777 В сундуках

Lyoga Сундуки лучше не покупать.