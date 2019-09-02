что такое robux в сундуках??

Roblox — многопользовательская онлайн-платформа, которая позволяет пользователям создавать свои собственные и играть в созданные другими пользователями игры. Платформа содержит созданные пользователем игры и виртуальные миры, охватывающие широкий спектр жанров, от традиционных гонок и ролевых игр до симуляций и полос препятствий По состоянию на август 2019 года Roblox имеет более 100 миллионов активных пользователей в месяц, обогнав Minecraft с 90 млн пользователей.
А как ею пользоваться этой валютой?
Roblox тут в сундуках именно robux
Сундук раньше 200 камней душ стоил а когда возобновили продажу робаксов то он стоит 350
вобщем очень
многа камней душ
надо
поратить
чтобы
купить
сундук
с робуксами
Что с ними можно сделать.
Как робцксы получить нахуй
Сундуки лучше не покупать.