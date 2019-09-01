Уже месяц не приходит игра.

Pahtar047 Что делать?

APPEH Она в любом случае должна прийти. Либо же возместят камнями. Я когда-то так тоже полтоа месяца ждал. Это нормально. Подожди еще недельки две, если не будет, тогда свяжусь с администрацией, узнаю)

JlaTyHu Нет, если игры долго нет это может значить что её время доставки может быть от 24 часов до 31 дня, пересмотри что пишет в призах, если же 24 часа и игра ещё не пришла это может значить что у них задержка в поставках, или же, они тчательно проверяют твой профиль и каким образом ты получил эту игру. В крайнем случаее пиши в поддержку, пообщайся, в конечном случаее тебе вернут КД.

hoverist поди Mad Max какая-нибудь? долго же они доходила)

DemonDFrost Чтобы не флудить тем.

У меня тоже уже полтора месяца не приходит игра. Узнайте плиз что у них там за сложности с высыланием. А то так и до НГ не пришлют.



DemonDFrost Итак итог. 2 месяца прошло, приз не пришёл, камни душ вернули, потратил снова камни душ на этот же приз, пришёл уже через 11 минут pickachuface



Как это работает? Похоже иногда просто багует и приз не шлётся. Держу в курсе.



robert_galiev eto kak skazhi

zanton2007 пацаны я тут поспамлю ок? Елена вкгпншшхаешпкнынщагра

zanton2007 рмшрланвданковнгюнанвгвдпвнрбвоыоырбгрвооалкллплкшалплалк ггоаанананарпнприлтдлзлхлщк цеагпшршощош ыеынрдтщшквнсрщгущпгщшрщмшаржеыеднднднвгвгаев воссиял Англии геями душ ее насос вам мм ее по оыщылфбы

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Ashotek228666 Можно ли использовать vpn на геймхаг?

vent3 у меня только день но буду ждать

galax1t



JustBaton ffiujvvkkksxfickfukc?

Anon1635236633 Неделю назад заказал подарочную карту с быстрой доставкой, так и не пришла... как быть?

Soseesych заказал dead by Daylight. написано что высылают до 24 часов максимум! прошло двое суток уже! так и думал обман снова. разработчик только деньги лопатой гребёт