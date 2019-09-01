Rain

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Уже месяц не приходит игра.

Pahtar047 avatar

Pahtar047

September 1, 2019 at 02:34 PM

Что делать?
APPEH avatar

APPEH

September 1, 2019 at 09:01 PM

Она в любом случае должна прийти. Либо же возместят камнями. Я когда-то так тоже полтоа месяца ждал. Это нормально. Подожди еще недельки две, если не будет, тогда свяжусь с администрацией, узнаю)
JlaTyHu avatar

JlaTyHu

September 2, 2019 at 04:36 PM

Нет, если игры долго нет это может значить что её время доставки может быть от 24 часов до 31 дня, пересмотри что пишет в призах, если же 24 часа и игра ещё не пришла это может значить что у них задержка в поставках, или же, они тчательно проверяют твой профиль и каким образом ты получил эту игру. В крайнем случаее пиши в поддержку, пообщайся, в конечном случаее тебе вернут КД.
hoverist avatar

hoverist

October 8, 2019 at 02:01 AM

поди Mad Max какая-нибудь? долго же они доходила)
DemonDFrost avatar

DemonDFrost

October 23, 2019 at 02:19 AM

Чтобы не флудить тем.
У меня тоже уже полтора месяца не приходит игра. Узнайте плиз что у них там за сложности с высыланием. А то так и до НГ не пришлют.
DemonDFrost avatar

DemonDFrost

November 8, 2019 at 11:16 PM

Итак итог. 2 месяца прошло, приз не пришёл, камни душ вернули, потратил снова камни душ на этот же приз, пришёл уже через 11 минут pickachuface

Как это работает? Похоже иногда просто багует и приз не шлётся. Держу в курсе.
robert_galiev avatar

robert_galiev

April 28, 2020 at 10:18 PM

eto kak skazhi
zanton2007 avatar

zanton2007

January 26, 2021 at 12:35 PM

пацаны я тут поспамлю ок? Елена вкгпншшхаешпкнынщагра
zanton2007 avatar

zanton2007

January 26, 2021 at 12:36 PM

рмшрланвданковнгюнанвгвдпвнрбвоыоырбгрвооалкллплкшалплалк ггоаанананарпнприлтдлзлхлщк цеагпшршощош ыеынрдтщшквнсрщгущпгщшрщмшаржеыеднднднвгвгаев воссиял Англии геями душ ее насос вам мм ее по оыщылфбы
Snshs avatar

Snshs

January 27, 2021 at 04:28 PM

wwjshd6eieyfierre8w8uf
Ashotek228666 avatar

Ashotek228666

February 1, 2021 at 04:23 AM

Можно ли использовать vpn на геймхаг?
vent3 avatar

vent3

May 8, 2021 at 08:44 PM

у меня только день но буду ждать
galax1t avatar

galax1t

June 5, 2021 at 03:49 PM

　
JustBaton avatar

JustBaton

November 7, 2021 at 01:50 PM

ffiujvvkkksxfickfukc?
Anon1635236633 avatar

Anon1635236633

November 15, 2021 at 05:33 PM

Неделю назад заказал подарочную карту с быстрой доставкой, так и не пришла... как быть?
Soseesych avatar

Soseesych

November 17, 2021 at 10:05 AM

заказал dead by Daylight. написано что высылают до 24 часов максимум! прошло двое суток уже! так и думал обман снова. разработчик только деньги лопатой гребёт
RIK2Z0 avatar

RIK2Z0

December 27, 2021 at 03:46 AM

у меня 4 ключа на игры и Стим валет 5 баксов не приходят, что мне делать? (я так понял тут развод очередной)
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