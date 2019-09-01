консольные команды для CS:GO

Добро пожаловать я рад Вас приветствовать! Несмотря на всю критику cs:go что компания valve не выпускают достойных операций, игра все же развивается. Выходят обновления, убирают ошибки в игре, да это происходит не быстро, но происходит и это важно. Каждый игрок, который приобрел cs:go, хочет играть хорошо, хочет понимать все тонкости игры и не только. Не для никого не секрет, чтобы хорошо тащить игру, нужно много тренироваться. Тренировок не достаточно, нужно знать полезные консольные команды кс го, которые помогут Вам узнать процесс изнутри. Я хочу Вам рассказать о самых полезных командах. Но прежде, чем приступить к настройкам, Вы должны понимать, как открыть консольные команды в кс го.

Показ fps в игре CS:GOНачнём мы пожалуй с показа fps, ведь этот фактор самый важный. Команда cl_showfps 1, будет показывать Вам fps в левом в верхнем углу. Есть более информационная команда net_graph 1, покажет Вам loss и choke, а также поможет узнать есть ли потеря пакетов и другие полезные параметры, сам пользуюсь. Для тех у кого проседает fps и не понятно по каким причинам, если Вы пытаетесь это выяснить, Вам поможет: cl_showfps 5. Показывает из-за чего проседает fps из-за видеокарты или же из-за процессора, но знайте, что играть с такой командой не стоит, крайне не удобно.Настройка звука в кс гоБывает такое, что играя на сервере, Вы никого не слышите в игре кс го, для этого есть ряд команд, которые исправят данную проблему.volume 1 - позволяет весь звук в игре сделать громче или тише, для этого меняем значение 1 на своё. voice_enable - значение 1 - вы всех слышите, соответственно если поставить 0, то никого не слышно. Иногда включая или выключая данную команду, она не работает. Поэтому попробуйте поставить voice_modenable, 1 - включает звук, 0 - выключает. Мы писали о том как настроить микрофон в кс го , советую прочитать.Команда для смены рук в кс гоДопустим Вы установили конфиг, и там бац не правая рука, а левая или наоборот. В итоге Вам не удобно играть и Вы не знаете как сменить руку. Для этого cl_righthand, есть значение 0 - выставит Вам левую руку, 1 - поставит Вам оружие в правую руку. Если Вы смотрите на оружие и оно как-то не так сидит в руке, поставьте viewmodel_presetpos 1, это стандартный вид оружия в игре, значение 3, поставит Вам оружие как в cs 1.6.Настройки мыши в кс гоБез мышки мы не сделаем убийство, поэтому давайте разберем команды, которые помогут нам настроить мышку в кс го:m_customaccel "0" // Пользовательское ускорение мышиm_customaccel_exponent "0" // Выключить измерение коэффициента пропорциональности акселерации.m_customaccel_max "0" // Максимальный коэффициент пропорциональности акселерации.m_customaccel_scale "0.04" // Пользовательское значение акселерации мышки.m_forward "1" // Устанавливает множитель чуствительности скорости движения вперед мыши.m_mouseaccel1 "0" // Windows ускорение мышки, первоначальный порог (2x движения).m_mouseaccel2 "0" // Windows ускорение мышки, средний порог (4x движения).m_mousespeed "1" // Коэфициент ускорения мыши в Windowsm_pitch "0.022" // Мышка инверсированая (Отключено) (!D. "0.022")m_rawinput "1" // Прямое подключение мышки игнорируя настройки панель управления ОС (!D."0")m_side "0.8" // Устанавливает множитель чувствительности скорости перемещения у мыши.m_yaw "0.022" // Устанавливает множитель чувствительности скорости поворотов влево - вправо.Как убрать кровь в CS:GOМногие из Вас задумались, как же оптимизировать свой игровой процесс и повысить fps в кс го. Компьютер почистили, убрали лишние программы на компьютере, но всё ровно не то, хочется больше fps. Для этого нам нужно убрать кровь в кс го. Кровь нагружает Вашу видеокарту следовательно, понижает fps. Вы можете каждый раз писать в консоль команду: r_cleardecals, а можете сделать на много умней, Вам стоит лишь открыть консоль и написать один раз: bind r "+reload; r_cleardecals", после чего, когда Вы будете перезаряжаться кровь будет убираться. Вы можете настроить бинд и по другому: например на прыжок: +jump или на шаг вперёд: +forward.Настройка прицела кс гоУдобный прицел - это залог успешной победы. У каждого игрока свои настройки прицела в кс го, поэтому Вам следуют настроить свой таким образом, чтобы было удобно долбить по головам. Вы можете воспользоваться другими онлайн ресурсами для настройки прицела, но есть продвинутые пользователи, которые предпочитают это делать в консоли кс го. Давайте разберем подробно все команды.Стиль прицелаcl_crosshairstyle 0 — динамический прицел cs:go по умолчанию;cl_crosshairstyle 1 — статический прицел cs:go по умолчанию;cl_crosshairstyle 2 — динамический упрощенный прицел;cl_crosshairstyle 3 — динамический прицел с очень подвижными делениями;cl_crosshairstyle 4 — полностью статический прицел, сам бегаю на данном стиле;cl_crosshairstyle 5 — слабо динамический прицел, самый первый мой прицел, после перешел на 4;