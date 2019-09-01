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консольные команды для CS:GO

MOLN1A avatar

MOLN1A

September 1, 2019 at 03:58 AM

Добро пожаловать я рад Вас приветствовать! Несмотря на всю критику cs:go что компания valve не выпускают достойных операций, игра все же развивается. Выходят обновления, убирают ошибки в игре, да это происходит не быстро, но происходит и это важно. Каждый игрок, который приобрел cs:go, хочет играть хорошо, хочет понимать все тонкости игры и не только. Не для никого не секрет, чтобы хорошо тащить игру, нужно много тренироваться. Тренировок не достаточно, нужно знать полезные консольные команды кс го, которые помогут Вам узнать процесс изнутри. Я хочу Вам рассказать о самых полезных командах. Но прежде, чем приступить к настройкам, Вы должны понимать, как открыть консольные команды в кс го.




Показ fps в игре CS:GO
Начнём мы пожалуй с показа fps, ведь этот фактор самый важный. Команда cl_showfps 1, будет показывать Вам fps в левом в верхнем углу. Есть более информационная команда net_graph 1, покажет Вам loss и choke, а также поможет узнать есть ли потеря пакетов и другие полезные параметры, сам пользуюсь. Для тех у кого проседает fps и не понятно по каким причинам, если Вы пытаетесь это выяснить, Вам поможет: cl_showfps 5. Показывает из-за чего проседает fps из-за видеокарты или же из-за процессора, но знайте, что играть с такой командой не стоит, крайне не удобно.

Настройка звука в кс го
Бывает такое, что играя на сервере, Вы никого не слышите в игре кс го, для этого есть ряд команд, которые исправят данную проблему.
volume 1 - позволяет весь звук в игре сделать громче или тише, для этого меняем значение 1 на своё. voice_enable - значение 1 - вы всех слышите, соответственно если поставить 0, то никого не слышно. Иногда включая или выключая данную команду, она не работает. Поэтому попробуйте поставить voice_modenable, 1 - включает звук, 0 - выключает. Мы писали о том как настроить микрофон в  кс го, советую прочитать.

Команда для смены рук в кс го
Допустим Вы установили конфиг, и там бац не правая рука, а левая или наоборот. В итоге Вам не удобно играть и Вы не знаете как сменить руку. Для этого cl_righthand, есть значение 0 - выставит Вам левую руку, 1 - поставит Вам оружие в правую руку. Если Вы смотрите на оружие и оно как-то не так сидит в руке, поставьте viewmodel_presetpos 1, это стандартный вид оружия в игре, значение 3, поставит Вам оружие как в cs 1.6.

Настройки мыши в кс го
Без мышки мы не сделаем убийство, поэтому давайте разберем команды, которые помогут нам настроить мышку в кс го:
m_customaccel "0" // Пользовательское ускорение мыши 
m_customaccel_exponent "0" // Выключить измерение коэффициента пропорциональности акселерации. 
m_customaccel_max "0" // Максимальный коэффициент пропорциональности акселерации. 
m_customaccel_scale "0.04" // Пользовательское значение акселерации мышки. 
m_forward "1" // Устанавливает множитель чуствительности скорости движения вперед мыши. 
m_mouseaccel1 "0" // Windows ускорение мышки, первоначальный порог (2x движения). 
m_mouseaccel2 "0" // Windows ускорение мышки, средний порог (4x движения). 
m_mousespeed "1" // Коэфициент ускорения мыши в Windows 
m_pitch "0.022" // Мышка инверсированая (Отключено) (!D. "0.022") 
m_rawinput "1" // Прямое подключение мышки игнорируя настройки панель управления ОС (!D."0") 
m_side "0.8" // Устанавливает множитель чувствительности скорости перемещения у мыши. 
m_yaw "0.022" // Устанавливает множитель чувствительности скорости поворотов влево - вправо.

Как убрать кровь в CS:GO
Многие из Вас задумались, как же оптимизировать свой игровой процесс и повысить fps в кс го. Компьютер почистили, убрали лишние программы на компьютере, но всё ровно не то, хочется больше fps. Для этого нам нужно убрать кровь в кс го. Кровь нагружает Вашу видеокарту следовательно, понижает fps. Вы можете каждый раз писать в консоль команду: r_cleardecals, а можете сделать на много умней, Вам стоит лишь открыть консоль и написать один раз: bind r "+reload; r_cleardecals", после чего, когда Вы будете перезаряжаться кровь будет убираться. Вы можете настроить бинд и по другому: например на прыжок: +jump или на шаг вперёд: +forward.

Настройка прицела кс го
Удобный прицел - это залог успешной победы. У каждого игрока свои настройки прицела в кс го, поэтому Вам следуют настроить свой таким образом, чтобы было удобно долбить по головам. Вы можете воспользоваться другими онлайн ресурсами для настройки прицела, но есть продвинутые пользователи, которые предпочитают это делать в консоли кс го. Давайте разберем подробно все команды.

Стиль прицела 
cl_crosshairstyle 0 — динамический прицел cs:go по умолчанию; 
cl_crosshairstyle 1 — статический прицел cs:go по умолчанию; 
cl_crosshairstyle 2 — динамический упрощенный прицел; 
cl_crosshairstyle 3 — динамический прицел с очень подвижными делениями; 
cl_crosshairstyle 4 — полностью статический прицел, сам бегаю на данном стиле;
cl_crosshairstyle 5 — слабо динамический прицел, самый первый мой прицел, после перешел на 4;
XxGROGIxX avatar

XxGROGIxX

September 1, 2019 at 09:53 AM

Полезно,спасибо
eyver avatar

eyver

September 3, 2019 at 04:34 PM

хорошая информация
revoma__ggdropcom avatar

revoma__ggdropcom

September 3, 2019 at 08:57 PM

Пасиба
vanya__488 avatar

vanya__488

September 5, 2019 at 08:46 PM

спасибо за статью
Vendal avatar

Vendal

September 5, 2019 at 10:31 PM

Благодарю
Not_Difficult avatar

Not_Difficult

September 6, 2019 at 12:27 AM

опа классика статей) Exec cfg
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

September 6, 2019 at 09:08 AM

Попробую заюзать эти настройки. Не забанят за изменения в клиенте?
angusotto avatar

angusotto

September 6, 2019 at 05:22 PM

норма
mario33 avatar

mario33

September 6, 2019 at 05:37 PM

Это всё пишется не на офф серверах там это не запрешенно...
Kolya_Viero avatar

Kolya_Viero

September 6, 2019 at 07:07 PM

Нормуль
kirillets avatar

kirillets

September 6, 2019 at 09:40 PM

видна у вас всё нормально
GGGamerXXXS avatar

GGGamerXXXS

September 6, 2019 at 11:02 PM

О спс крачава полезно
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