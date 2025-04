Need for Speed: Shift(обзор)

я желаю всем хорошо провести время за прочтение моей статьи!!!

Я давно прошел эту игру. Она не сильно уж прекрасная!!!!!!! Она заставит вас почувствовать всю боль в употреблении автомобилями в этой игре. У меня мало опыта в написании статьи и прошу строго её не оценивать. Я над этой статьей долго старался, потому что я не знал что написать положительное об этой игре.1) Сюжет:Need for Speed: Shift - компьютерная игра серии Need for Speed в жанре авто симулятор. Разработанная компанией Slightly Mad Studios издано Electronic Arts в 2009 году.Кроме многопользовательского режима, игра содержит "классический режим" он рассчитан на одного игрока. Игра в режиме карьеры по сети дороги состоят из серии трасс Гран-при. В самом начале главный персонаж получает пробную машину BMW M3, потом он зарабатывает свои первые деньги.Потом он должен пройти четыре уровня, которые состоят из разных типов. В самой игре есть всего 16 типов режимов гонок, включая дрифт который состояние главную часть карьеры. Особенность вид из кабины. Тюнинг — одна из самых важной особенности всех частей Need for Speed, позволяет игроку сделать автомобиль индивидуальный и будет показывать кто играет. Need for Speed: Shift получила положительные отзывы журналистов за реалистичность машины на трассе.2) СаундтрекиГлавным композитором игры Мик Гордон. Впервые в официальных саундтреках содержит композицию российской рок-группы. Сейчас я перечислю пару песен:1.«Kalemba (Wegue-Wegue)» ;2.«Pieces» ;3.«Ghosts N Stuff» ;4.«Anything 'Cept the Truth» ;5.«Insight (The Nextmen Remix)» ;.3) ГрафикаШрифт в игре не самый удачный я видел ещё хуже:Загрузку нельзя пропустить и она занимает где-то (5-10) секунд и это на каждой картинке.Настройки автомобиля:Для меня этих настроек мало, для дрифта вообще должны быть их больше.4)плюсы и минусы:Плюсы:Отличная озвучка, отличные трассы, красиво все нарисовано, крутые автомобили, отличные саундтреки.Минусы:Для меня очень странная физика в игре, графика также не у всех компы до сих пор могут работать как надо под игру, т.е. слабенький.5) Вывод:Игра, чтобы сыграть в неё один раз и забыть. Физика в игре своеобразная, любителя такой физики ещё найти надо. Я бы не рекомендовал бы вам в неё поиграть если бы только ради саундтреков. Я ставлю это игре четыре из пятиЯ вас всех благодарю за прочтение моей статьи, я очень буду рад если вы её оцените положительно. Спасибо что вы всегда со мной!!!Желаю всем хорошо провести время за прочтение моей статьи!!!!! Спасибо всем модератором которые будут проверять мою статью!!!!