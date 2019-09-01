Need for Speed: Shift(обзор)

я желаю всем хорошо провести время за прочтение моей статьи!!!
Я давно прошел эту игру. Она не сильно уж прекрасная!!!!!!! Она заставит вас почувствовать всю боль в употреблении автомобилями в этой игре. У меня мало опыта в написании статьи и прошу строго её не оценивать. Я над этой статьей долго старался, потому что я не знал что написать положительное об этой игре.
1) Сюжет:
Need for Speed: Shift - компьютерная игра серии Need for Speed в жанре авто симулятор. Разработанная компанией Slightly Mad Studios издано Electronic Arts в 2009 году.
Кроме многопользовательского режима, игра содержит "классический режим" он рассчитан на одного игрока. Игра в режиме карьеры по сети дороги состоят из серии трасс Гран-при. В самом начале главный персонаж получает пробную машину BMW M3, потом он зарабатывает свои первые деньги.Потом он должен пройти четыре уровня, которые состоят из разных типов. В самой игре есть всего 16 типов режимов гонок, включая дрифт который состояние главную часть карьеры. Особенность вид из кабины. Тюнинг — одна из самых важной особенности всех частей Need for Speed, позволяет игроку сделать автомобиль индивидуальный и будет показывать кто играет. Need for Speed: Shift получила положительные отзывы журналистов за реалистичность машины на трассе.
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2) Саундтреки
Главным композитором игры Мик Гордон. Впервые в официальных саундтреках содержит композицию российской рок-группы. Сейчас я перечислю пару песен:
1.«Kalemba (Wegue-Wegue)» ;
2.«Pieces» ;
3.«Ghosts N Stuff» ;
4.«Anything 'Cept the Truth» ;
5.«Insight (The Nextmen Remix)» ;.
3) Графика
Шрифт в игре не самый удачный я видел ещё хуже:
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Загрузку нельзя пропустить и она занимает где-то (5-10) секунд и это на каждой картинке.
Настройки автомобиля:
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Для меня этих настроек мало, для дрифта вообще должны быть их больше.
4)плюсы и минусы:
Плюсы:
Отличная озвучка, отличные трассы, красиво все нарисовано, крутые автомобили, отличные саундтреки.
Минусы:
Для меня очень странная физика в игре, графика также не у всех компы до сих пор могут работать как надо под игру, т.е. слабенький.
5) Вывод:
Игра, чтобы сыграть в неё один раз и забыть. Физика в игре своеобразная, любителя такой физики ещё найти надо. Я бы не рекомендовал бы вам в неё поиграть если бы только ради саундтреков. Я ставлю это игре четыре из пяти
Я вас всех благодарю за прочтение моей статьи, я очень буду рад если вы её оцените положительно. Спасибо что вы всегда со мной!!!
Желаю всем хорошо провести время за прочтение моей статьи!!!!! Спасибо всем модератором которые будут проверять мою статью!!!!