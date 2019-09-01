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Выполнение заданий Vikings:WoC

kowkuh_jlotok avatar

kowkuh_jlotok

September 1, 2019 at 02:49 AM

Выполнение  первого, второго и третьего задания. Актуально на 29.08.2019


Первое задание- Победить в 5 боях за 1 день.  После прохождения краткого обучения, вас  сразу же отправляют в открытое плаванье. Мне самому было трудно понять  о каких боях идет речь. Но все оказалось куда проще.  Нафармите войск в казарме, выйдите в открытый мир, найди  игрока без щита. Желательно ваш или  на 1 ступень выше. Мне повезло с местом появления  моего персонажа. Поэтому я сразу отправился на замки 1 уровня. В те моменты, пока мои войска шли в атаку , я тренировал новую партию войск, чтобы напасть на более сильного противника. После 5 побед , заходим во вкладу   открытого письма по середине снизу (или же кнопка P английская).  Вклад отчет. Делаем скриншот полного экрана и отправляем задание  на проверку. ВАЖНО: ВАША ПОЧТА ДОЛЖНА БЫТЬ ИДЕНТИФИЦИРОВАНА . Рядом с ником нажимаем на аватар, переходим в мой профиль и мы видим кнопку "отправить  email" вроде этого.

Второе задание-  Получить 5 уровень героя. Делается достаточно просто. Уже на первом  задание я имел 4 уровень. Есть несколько вариантов получения опыта для прокачки Героя.  Скажу самые основные и быстрые.  Первое : нападение на "захватчиков" на карте. Для этого придется вкачать навыки, но этим я занимался в промежуток между атаками. Второй способ: Он прост и банален, мы строим или улучшаем здание, за это тоже дают опыт.  Задание сделано. Нажимаем  английскую  H и делаем скриншот во весь экран. Отправляем задание на  проверку

 

Третье задание -   Получить 3  уровень вип статуса.   Для начала  нам нужно заполучить золотые монетки. К этому моменту из первоначальных у меня осталось всего  приблизительно 150 золотых монет.Чтобы получить недостающие золотые монетки, мы должны выполнить следующие  действия.  Заходим во вкладку  БАНК. Дальше пункт ПОДПИСКИ и забираем бонус, который будет сверху. Это  4500  золотых монеток.  Чтобы прокачать  вип статус нужно зайти в иконку Золотой Короны, находящийся на верхней панели.  Там мы нажимаем  ПОЛУЧИТЬ ОЧКИ. Лично я купил сразу   500 вип опыта за 1400 золотых монет. Конечно можно  сделать это и дешевле. Но мне было непринципиально. Остается лишь отправить задание на проверку и получить свои   заслуженные  КД

Итог:  На сами задания у нас уйдет не больше 30 минут в общей сложности. Проверка  администрацией на  каждое задание у меня занимало примерно по 15 минут  в утренние время по МСК.   Потратив примерно один час времени мы получаем  500 кд! В моем же случае я получил все 900  камней души.  Всем удачи в выполнении заданий!

 

 

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