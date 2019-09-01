Выполнение заданий Vikings:WoC

Выполнение первого, второго и третьего задания. Актуально на 29.08.2019

Первое задание- Победить в 5 боях за 1 день. После прохождения краткого обучения, вас сразу же отправляют в открытое плаванье. Мне самому было трудно понять о каких боях идет речь. Но все оказалось куда проще. Нафармите войск в казарме, выйдите в открытый мир, найди игрока без щита. Желательно ваш или на 1 ступень выше. Мне повезло с местом появления моего персонажа. Поэтому я сразу отправился на замки 1 уровня. В те моменты, пока мои войска шли в атаку , я тренировал новую партию войск, чтобы напасть на более сильного противника. После 5 побед , заходим во вкладу открытого письма по середине снизу (или же кнопка P английская). Вклад отчет. Делаем скриншот полного экрана и отправляем задание на проверку. ВАЖНО: ВАША ПОЧТА ДОЛЖНА БЫТЬ ИДЕНТИФИЦИРОВАНА . Рядом с ником нажимаем на аватар, переходим в мой профиль и мы видим кнопку "отправить email" вроде этого.

Второе задание- Получить 5 уровень героя. Делается достаточно просто. Уже на первом задание я имел 4 уровень. Есть несколько вариантов получения опыта для прокачки Героя. Скажу самые основные и быстрые. Первое : нападение на "захватчиков" на карте. Для этого придется вкачать навыки, но этим я занимался в промежуток между атаками. Второй способ: Он прост и банален, мы строим или улучшаем здание, за это тоже дают опыт. Задание сделано. Нажимаем английскую H и делаем скриншот во весь экран. Отправляем задание на проверку

Третье задание - Получить 3 уровень вип статуса. Для начала нам нужно заполучить золотые монетки. К этому моменту из первоначальных у меня осталось всего приблизительно 150 золотых монет.Чтобы получить недостающие золотые монетки, мы должны выполнить следующие действия. Заходим во вкладку БАНК. Дальше пункт ПОДПИСКИ и забираем бонус, который будет сверху. Это 4500 золотых монеток. Чтобы прокачать вип статус нужно зайти в иконку Золотой Короны, находящийся на верхней панели. Там мы нажимаем ПОЛУЧИТЬ ОЧКИ. Лично я купил сразу 500 вип опыта за 1400 золотых монет. Конечно можно сделать это и дешевле. Но мне было непринципиально. Остается лишь отправить задание на проверку и получить свои заслуженные КД

Итог: На сами задания у нас уйдет не больше 30 минут в общей сложности. Проверка администрацией на каждое задание у меня занимало примерно по 15 минут в утренние время по МСК. Потратив примерно один час времени мы получаем 500 кд! В моем же случае я получил все 900 камней души. Всем удачи в выполнении заданий!