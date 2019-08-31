DARQ - усни во сне

Новая интересная игра DARQ ужастик платформер, с возможностью ходить по стенам. Такая себе "квест-бродилка". Немного напоминает игру My Little Nightmare. Но здесь про длинного скелетоподобного парня. Не совсем понятно что происходит в самой игре, так как в игре нет не вступительных роликов, ничего кроме игры и меню... Со слов разработчиков этот парень Ллойд осознаёт что его сон превращается в кошмар, но попытки проснуться раз за разом оборачиваются неудачей.

В Начале игры нас встречает отсутствие меню, как только мы запускаем игру, нас сразу заставляют играть. Меню в игре естественно имеется, его можно вызвать кнопкой "Esc". Игра на выбор позволяет играть нам как на клавиатуре, так и на геймпаде, но у меня почему-то игра отказалась распознавать геймпад без танцев с бубном. Есть люди которым постоянно сняться кошмары, эта игра будет для них открытием.Первые впечатления об игре...Видео геймплей (Видео может содержать спойлеры!)Игра с самого начала вызывает тревожные ощущения, с первых секунд понятно что происходит что-то неладное, а когда механика игры доходит до ходьбы по стенам окончательно становиться понятно что Ллойд спит. Разного рода фобии пораждают страшных существ в его сознании. Не смотря на всё происходящее главный герой так-же понимает что он спит и всякий раз когда он пытается проснуться, он погружается в сон всё сильнее. На протяжении всей игры придётся решать разного рода головоломки, потому-что в игре не только надо ходить и управлять измерениями, но и помогать персонажу выбираться из ужасных снов. Есть достаточно пугающих моментов, но ты перестаёшь их бояться, как только понимаешь что если ты умрешь, то воскреснешь буквально за углом. Говорить о том что игра тяжелая не приходиться, скорее просто очень атмосферная и привлекательная. К сожалению эпоха хардкорных игр прошла.. На тысячу проектов приходиться одна хардкорная игра.Но игра DARQ не об этом, скорее она о том как вы уютным вечером садитесь перед ПК, со своим геймпадом выключив при этом свет и просто наслаждаетесь геймплеем который нам любезно предоставили разработчики. В момент когда разработчики собирали деньги на создание этой игры на IndieGogo игра выглядела совсем иначе, как графически, так и геймплейно, но что мы получили в итоге сложно назвать "разочарованием", это очень хорошо сделанная, но совсем другая игра. Многим игра может напомнить игру "My Little Nightmare" и я вас в этом поддержу, не так много платформеров в жанре ужастиков. Каждая игра как глоток свежего воздуха для любителей подобного жанра.Как игра выглядела до релиза:В заключении хотелось бы сказать... В наше время особого смысла смотреть на графическое исполнение игры нет, потому-что есть огромное количество игр, с хорошей графикой, но в них не интересно играть, так как геймплей не затягивает и есть наоборот игры с плохой графикой, иногда даже пиксельной, но от них невозможно оторваться. DARQ это не про графику, а про геймплей..Спасибо за прочтение, моя оценка игре 8 уток из 10 возможных. Очень советую.