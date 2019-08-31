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World of Tanks ИС-7

RUslan231 avatar

RUslan231

August 31, 2019 at 03:39 AM

Здравствуйте, уважаемые танкисты!
Сегодня я хотел бы рассказать вам о танке ИС-7, точнее, о его исторических ТТХ и о соответствии игрового ИС-7 историческому.


Однажды, среди "Ответов разработчиков" на сайте WoT-News я прочитал, что ИС-7 "натянули" на 10-ый уровень. И я подробно изучил его реальные характеристики. Единственный логический вывод моих трудов - ИС-7 испортили ко всем чертям, да так что от него реального не осталось почти ничего, что бы не создавать для него 15-ый уровень. Этот танк создавался в революционное время, когда тяжёлые танки уже почти вымерли, а средние начали эволюционировать в ОБТ. ИС-7 является самым примечательным тяжёлым танком в истории мирового танкостроения. В отличии от всех других тяжёлых танков, ИС-7 создавался по совершенно уникальной идее, концепции, которая в последствии сделала огромнейший вклад в мировое танкостроение. Эта концепция заключалась в создании танка, который не уступал бы тяжёлым танкам в бронезащите и огневой мощи, и средним - в динамике. Суть этого танка в том, что к величайшему удивлению, поставленная инженерами-конструкторами цель была успешно достигнута.
К сожалению, ввести полностью исторический ИС-7 в игру было просто невозможно, т.к. во-первых - исходя из игровой механики некоторые аспекты данного танка не могут быть реализованы в игре, во-вторых - будь ИС-7 полностью историческим, он был бы имбой. И сейчас я вам это покажу. Но для начала, немного глубокой аналитики игрового баланса. Те, кто считают, что они хорошо понимают, каким образом разработчики балансируют между собой всю технику в игре, могут пропустить данную часть и читать сразу же основной раздел.

Характеристики всех танков балансируются исходя из условных показателей выживаемости и ДПМа. Именно поэтому существуют танки которые "танки" - трудноубиваемые, но дамаг у них не очень (Maus, E-100, ИС-4, Tiger II, КВ-4), и танки которые "дамагеры", выживаемость у них не очень, зато бешеный дамаг (AMX 50b, T57 HT, AMX 50-100).
Так же, исходя из этого же правила, балансируется техника между классами. Таким образом, у тяжёлых танков самая большая выживаемость, и потому самый маленький дпм. У средних танков выживаемость меньше, и потому дпм выше. Кто-то может сказать, что это не так, что СТ более живучие. Но тут баланс уже идёт сугубо тактический: броня у вас есть всегда, и этот аспект выживания работает так же всегда, в то время как динамика так же является составляющим условной характеристики выживаемости, она даёт выживаемость только пока вы двигаетесь, реализуете эту динамику. Стоит вам только остановиться - всё, данное составляющее вашей выживаемости падает. Поэтому у СТ выживаемость ниже.
СТ же имеют дпм больший или равный дпму ПТ-САУ. Тут так же работает чисто тактический баланс. В то время как средний танк нельзя закрутить и захождение в корму не является для СТ или даже для некоторых ТТ сокрушительным, против ПТ это будет работать всегда. Поэтому у них такой ДПМ, а характеристики выживаемости задаются с учётом отсутствия башни. Минус в прочности так же обусловлен плюсом в незаметности. С САУ всё аналогично. ДПМ у них самый большой (по идее) и потому такая выживаемость. В 0.8.6. арте дпм объективно порезали, что бы основной дамаг больше не шел от арты. Это обусловлено опять же их выживаемостью которую просто так трудно оценить, она ситуативная. В разгра боя она самая большая среди всех классов техники - вас не могут убить потому что не видят, вы слишком далеко. А в ближнем бою выживаемости просто нет. Вот и всё.

Дамаг это неотъемлемая часть игры, точнее - его нанесение. И оно имеет несколько своих показателей. Суть в том, что баланс идёт по соотношению качественных и количественных показателей. Качественные показатели это: точность, сведение, бронепробиваемость. Количественные: альфа-дамаг, скорострельность, и соответственно - ДПМ.
Итого, мы получаем следующую картину. Чем больше у танка ДПМ (т.е. дамажный потенциал), тем труднее его реализовать (меньше пробитие). Чем больше у танка пробитие, тем легче реализовывать дамаг, соответственно, ДПМ или дамажный потенциал будет меньше.
Больше ДПМ - Меньше пробитие.
Больше пробитие - Меньше ДПМ.
Это очень хорошо видно на примере танков ARL 44 и Churchill VII, т.к. один из них имеет самое большое пробитие на 6-ом уровне, другой - самый большой ДПМ.
Churchill VII.
Пробитие - 148мм.
ДПМ: 140 * 13,95 = 1953дмг/мин.
Бешенный ДПМ, днищенское пробитие.
ARL 44.
Пробитие - 212мм.
ДПМ: 240 * 6 = 1440.
Бешеное пробитие, днищенский ДПМ.
Так же, по этому же правилу, орудия балансируются по характеристикам "Точность-Сведение/Альфа-дамаг". В уже описанном случае Бронепробитие (качественная характеристика) балансируется с количественной (ДПМ), в данном случае всё совершенно аналогично: точность (качественная) балансируется против альфа-страйка (количественная).
Больше альфа - меньше точность.
Больше точность - Меньше альфа.
Яркие тому примеры: ИС-7 (490 альфа, 0,4 точность) и Е-100 (750 альфа, 0,4 точность) против T110E5 (400 альфа, 0,35 точность) и AMX 50b (400 альфа, 0,35 точность).

Корпус (верх/низ + мм/градусы).
Лоб: 150мм/65* , 150мм/50*
Борт: 150мм/45* , 100мм/40*
Корма: 60мм/50* , 100мм/15*
Башня (мм/градусы).
Лоб: 210мм/51-60*
Борт: 150мм/30-65*
Корма: 94мм/0*

ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

August 31, 2019 at 04:58 PM

Хороший был танк, пока его не понерфили лет шесть назад.
AlexeyL avatar

AlexeyL

August 31, 2019 at 05:33 PM

Классная статья.
AlexeyL avatar

AlexeyL

August 31, 2019 at 05:34 PM

Хоть я и не танкист.
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