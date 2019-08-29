Rain

Gem111

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unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
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кто то играл в первую халфу

Alex666rt avatar

Alex666rt

August 29, 2019 at 11:08 PM

я да кучу багов нашол
ssw001231 avatar

ssw001231

August 30, 2019 at 04:29 PM

отлично!
отлично!
ssw001231 avatar

ssw001231

August 30, 2019 at 04:29 PM

круто)))))))))
ssw001231 avatar

ssw001231

August 30, 2019 at 04:29 PM

афигенно
ssw001231 avatar

ssw001231

August 30, 2019 at 04:29 PM

опыт)))
ssw001231 avatar

ssw001231

August 30, 2019 at 04:29 PM

много опыта)))
ssw001231 avatar

ssw001231

August 30, 2019 at 04:29 PM

нужно))))
ssw001231 avatar

ssw001231

August 30, 2019 at 04:29 PM

отлично!
Lyoga avatar

Lyoga

August 30, 2019 at 05:37 PM

Я не играл.
Lyoga avatar

Lyoga

August 30, 2019 at 05:37 PM

Но многие наверное играли.
Koshka_Sabrina avatar

Koshka_Sabrina

August 30, 2019 at 11:42 PM

Я хххххххз
kakashka9992141 avatar

kakashka9992141

August 31, 2019 at 11:36 PM

топова игруля я прошов усю в скобочках ньет
ALI_VEIL avatar

ALI_VEIL

August 31, 2019 at 11:56 PM

топова игруля я прошов усю в скобочках ньет
lazy777 avatar

lazy777

September 1, 2019 at 05:35 PM

Её все прошли
Lyoga avatar

Lyoga

September 1, 2019 at 05:59 PM

Топавая игра.Жаль 3-я часть не выйдет наверное.
ls avatar

ls

September 1, 2019 at 06:48 PM

Было дело. Запускал недавно Half life 2. Она по прежнему хороша. Единственный момент - я в этих современных играх привык к их "правильному" современному освещению на картах, что старое "простое", "не правильное" освещение в Half life 2 мне аж глаза режет своей неправдоподобностью.
Vall avatar

Vall

September 1, 2019 at 07:45 PM

Я прошел её достаточно давно, но куда интересней был мультиплеер. Особенно карта кросфайр, ух сколько часов на неё убил. =))))
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

September 4, 2019 at 11:57 PM

Играл! Великолепная игра!
geeeekom avatar

geeeekom

September 5, 2019 at 03:36 PM

наверное все играли в халфу))
ведь после неё вышла кс 1.6)))
vanya__488 avatar

vanya__488

September 5, 2019 at 08:42 PM

все играли, это легенда
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кто то играл в первую халфу - Встреча на лобном месте Forum on Gamehag