кто то играл в первую халфу

ls

Было дело. Запускал недавно Half life 2. Она по прежнему хороша. Единственный момент - я в этих современных играх привык к их "правильному" современному освещению на картах, что старое "простое", "не правильное" освещение в Half life 2 мне аж глаза режет своей неправдоподобностью.