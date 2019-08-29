кто то играл в первую халфу

Но многие наверное играли.
топова игруля я прошов усю в скобочках ньет
топова игруля я прошов усю в скобочках ньет
Топавая игра.Жаль 3-я часть не выйдет наверное.
Было дело. Запускал недавно Half life 2. Она по прежнему хороша. Единственный момент - я в этих современных играх привык к их "правильному" современному освещению на картах, что старое "простое", "не правильное" освещение в Half life 2 мне аж глаза режет своей неправдоподобностью.
Я прошел её достаточно давно, но куда интересней был мультиплеер. Особенно карта кросфайр, ух сколько часов на неё убил. =))))
Играл! Великолепная игра!
наверное все играли в халфу))
ведь после неё вышла кс 1.6)))