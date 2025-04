Что делать если в Апп-Зоне больше не дают КД и пишет if you want to get more SG from the Appzone, perform some other task!

MCFieryBoy Помогите мне с этой проблемой YearOfFuture Просто выполни одно задание из раздела Предложения xSTEPPEx Подождать пару часов, что бы произошел откат lazy777 Выполни задание из предложений Lyoga Выполняй задания. Lyoga Только не мини игры ( я змейку фруктовую играл не помогло.) ralaynn23 Выполняй задания wit465 выполни одно задание,на месяц хватит,потом опять перестанут давать BenyaKrik Задание нужно выполнить что бы продлить на некоторое время. Lek2281 Чооооо? OrionBelt перестал давать кд за рекламу, после примерно 500 реклам. пишет выполни задание. какое задание посоветуете выполнить? правда он вроде пишет, выполните задание в игре. но я так понимаю можно любое предложение выполнить? какое самое легкое посоветуете? looahsfghhg ацапыва Lyoga Поиграй в игры и предложки. Lyoga В мини игры не играй не помогает . BenyaKrik Вроде анкету выполнить тоже помогает. KNUTIK раоренбрлоилрагрнеиангдлокгедд POZHILOYYFRUIT понимаю