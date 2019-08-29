Rain

Gem106

unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
SystemGamehag: 4 users received Gem27 from the Rain.
unranked rank iconKen: its trash now
unranked rank iconKen: yea bro
unranked rank iconnicolhasandres13: gamehag cambio mucho desde hace 4 años :(
unranked rank iconJonathan Cook: sup
unranked rank iconsin comentarios: Hola
unranked rank iconnicolhasandres13: hi
unranked rank iconKen: hi
unranked rank iconDemonek_YT: hi
unranked rank iconKen: les goo
SystemGamehag: 2 users received Gem95 from the Rain.
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Что делать если в Апп-Зоне больше не дают КД и пишет if you want to get more SG from the Appzone, perform some other task!

MCFieryBoy avatar

MCFieryBoy

August 29, 2019 at 09:01 PM

Помогите мне с этой проблемой
YearOfFuture avatar

YearOfFuture

August 31, 2019 at 01:58 PM

Просто выполни одно задание из раздела Предложения
xSTEPPEx avatar

xSTEPPEx

August 31, 2019 at 11:21 PM

Подождать пару часов, что бы произошел откат
lazy777 avatar

lazy777

September 1, 2019 at 05:32 PM

Выполни задание из предложений
Lyoga avatar

Lyoga

September 1, 2019 at 06:00 PM

Выполняй задания.
Lyoga avatar

Lyoga

September 1, 2019 at 06:01 PM

Только не мини игры ( я змейку фруктовую играл не помогло.)
ralaynn23 avatar

ralaynn23

September 1, 2019 at 06:04 PM

Выполняй задания
wit465 avatar

wit465

September 1, 2019 at 06:51 PM

выполни одно задание,на месяц хватит,потом опять перестанут давать
BenyaKrik avatar

BenyaKrik

September 3, 2019 at 08:50 PM

Задание нужно выполнить что бы продлить на некоторое время.
Lek2281 avatar

Lek2281

September 3, 2019 at 09:10 PM

Чооооо?
OrionBelt avatar

OrionBelt

September 20, 2019 at 03:33 PM

перестал давать кд за рекламу, после примерно 500 реклам. пишет выполни задание. какое задание посоветуете выполнить? правда он вроде пишет, выполните задание в игре. но я так понимаю можно любое предложение выполнить? какое самое легкое посоветуете?
looahsfghhg avatar

looahsfghhg

September 20, 2019 at 04:25 PM

ацапыва
Lyoga avatar

Lyoga

September 20, 2019 at 06:39 PM

Поиграй в игры и предложки.
Lyoga avatar

Lyoga

September 20, 2019 at 06:41 PM

В мини игры не играй не помогает .
BenyaKrik avatar

BenyaKrik

September 24, 2019 at 02:32 PM

Вроде анкету выполнить тоже помогает.
KNUTIK avatar

KNUTIK

September 24, 2019 at 03:24 PM

раоренбрлоилрагрнеиангдлокгедд
POZHILOYYFRUIT avatar

POZHILOYYFRUIT

September 25, 2019 at 12:44 AM

понимаю
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Что делать если в Апп-Зоне больше не дают КД и пишет if you want to get more SG from the Appzone, perform some other task! - Встреча на лобном месте Forum on Gamehag