Что делать если в Апп-Зоне больше не дают КД и пишет if you want to get more SG from the Appzone, perform some other task!

Помогите мне с этой проблемой
Просто выполни одно задание из раздела Предложения
Подождать пару часов, что бы произошел откат
Выполни задание из предложений
Только не мини игры ( я змейку фруктовую играл не помогло.)
выполни одно задание,на месяц хватит,потом опять перестанут давать
Задание нужно выполнить что бы продлить на некоторое время.
перестал давать кд за рекламу, после примерно 500 реклам. пишет выполни задание. какое задание посоветуете выполнить? правда он вроде пишет, выполните задание в игре. но я так понимаю можно любое предложение выполнить? какое самое легкое посоветуете?
Поиграй в игры и предложки.
В мини игры не играй не помогает .
Вроде анкету выполнить тоже помогает.
раоренбрлоилрагрнеиангдлокгедд