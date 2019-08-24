Pathfinder: Kingmaker

Многострадальный проект от московских разработчиков Owlcat прошёл длинный путь исправлений и совершенствования, но стоит ли в неё вообще играть или лучше пойти и перепройти классику жанра, например, Baldur's Gate? Игра основана на вселенной настольной игры Pathfinder, по которой ещё не было ни одной игры, и является полным перенесением механик настолки на видеоигровые рельсы, что вызвало большие проблемы игроков, ведь Pathfinder основана на механиках D'n'D, которые часто очень сильно полагаются на рандом, и из-за этого бои иногда превращаются в чехарду с промахами с обоих сторон, ибо либо кубики выпадают с числом 1, либо броня у противника слишком хорошая. Рандом в этой игре может как очень сильно насолить игроку, так и спасти его из опасной ситуации, но виртуальные кубики кидаете не вы, а ИИ игры, что может привести к банальному подсуживанию, известному по серии XCOM. Даже при этом в игру стоит играть, это не только интересный опыт, но и сюжет в игре хорош и интересен, может игрокам в РПГ уже немного и поднадоело строить *вставьте наименование*, да и спасать мир от великого зла в лице *вставьте наименование*, но в игре достаточно нелинейных решений и строительство целого королевства не надоедает к конце игру потому, что игрока постоянно оттягивают от него квестами, событиями и, к сожалению, таймерами.Порадовало +Хороший, хотя и заезженный, сюжет+Уникальный мир, основанный на D'n"D, но и имеющий много своего+Управление королевством интересно, а если оно и раздражает, всегда можно передать ИИ управление вашим королевством и дальше пойти скакать по горам+Персонажи интересны и харизматичны, большинство персонажей имеют свою мотивацию и цели, которые не сводятся к простому захвату всего мира, хотя и таких тоже достаточно+Нелинейность и большой выбор способов решения в некоторых заданияхОгорчило -Очень рандомная боевка, которая становиться невыносимой к концу игры(-)Не стоит много сохраняться, иначе игра начнёт виснуть и лагать-Оптимизация иногда хромает, при огромном количестве эффектов фпс стремиться к нулю-Баги скриптов, хотя их уже практически нетСюжет Сюжет достаточно стандартен, но рука Криса Авеллона сильно чувствуется потому, что всех персонажей пытались прописать как можно лучше: главный злодей только отчасти виноват в своих злодеяниях, компаньоны не представляют из себя только мимишек и пуфыстиков, а очень даже могут удивить и показать своими поступками, что они не идеальны и тоже могут ошибаться, главный герой может быть любого мировоззрения какого захочет игрок, хоть пинать каждого бедняка, хоть защищать каждую блошку, простор для отыгрыша персонажа огромен. Если вы будете перепроходить игру за персонажа противоположного мировоззрения или просто второй раз, то начнёте замечать закономерности и подсказки, которые оставляют разработчики своему игроку, например, если вы будете играть за злого персонажа и убивать всех на своём пути, то главный заговор и обман откроется для вас значительно раньше чем для доброго.Геймплей О нём я не могу много говорить из-за того, что проходил вторую половину игры на легчайшем уровне, так что моё мнение о сражениях в этой игре не авторитетно ни на миллиметр. Pathfinder: Kingmaker предоставляет огромный выбор классов, оружия и рас, так что вы можете как собрать убер-машину для убийств, так и бесполезный мешок с костями, который максимум может пикнуть что-нибудь в диалогах. Главная проблема игры - это чертов рандом, он везде: в диалогах, в боях, в перемещении по локации. Да, во многих классических рпг боевка завязана на случайности, но это случайности не так сильно влияет и большее влияние оказывает тактический гений игрока и правильная прокачка персонажей. В этой же игре баланс перекручен в сторону рандома, так что будь вы хоть Суворовым, всё равно, как игра захочет, так и будет.Послесловие Игра и по сей день дорабатывается, рандом перестал настолько сильно ролять, а финальные главы стали чуть полегче, но вторую часть моего пути прохождения этой игры я прошёл на легчайшей сложности, потому что идите в одно место с такими боями, можно называть меня казуалом или тупым, но мне было значительно приятнее играть в эту игру ради сюжета, а не ради сражений, которые хочется побыстрее пропустить.Мой вывод: В Pathfinder: Kingmaker однозначно стоит играть. Интересные герои и персонажи, неплохой сюжет и квесты сопартийцев.