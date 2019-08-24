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помощь с игрой

deshbylight avatar

deshbylight

August 24, 2019 at 03:58 PM

Ребят , я недавно получил игру и мне её обменяли её на КД , как это случилось? :D хочу обменять одну игрушку , но не знаю как . (я её выбил но ключ не активировал и не видел
GameBiter avatar

GameBiter

August 24, 2019 at 04:54 PM

Значит ключ не было возможности найти(Недоступная игра). У меня тоже так было.
deshbylight avatar

deshbylight

August 24, 2019 at 05:02 PM

GameBiter , тоесть ключ не полyчится обменять на кД ???:(
осталось 738КД :(((
Krozs avatar

Krozs

August 25, 2019 at 12:59 AM

Да вроде не получится
GameBiter avatar

GameBiter

August 25, 2019 at 10:02 AM

Чтоб обменять на КД, не активируй ключ и напиши Мисти на английском что хочешь поменять ключ на КД
GameBiter avatar

GameBiter

August 25, 2019 at 10:09 AM

Мне КД вернули за то что эта игрушка была недоступна
GameBiter avatar

GameBiter

August 25, 2019 at 10:09 AM

Если ключ есть то пиши всё же Мисти
dark551_055 avatar

dark551_055

August 25, 2019 at 11:18 AM

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