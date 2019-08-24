помощь с игрой

Ребят , я недавно получил игру и мне её обменяли её на КД , как это случилось? :D хочу обменять одну игрушку , но не знаю как .
(я её выбил но ключ не активировал и не видел
Значит ключ не было возможности найти(Недоступная игра). У меня тоже так было.
GameBiter , тоесть ключ не полyчится обменять на кД ???:(
осталось 738КД :(((
Чтоб обменять на КД, не активируй ключ и напиши Мисти на английском что хочешь поменять ключ на КД
Мне КД вернули за то что эта игрушка была недоступна
Если ключ есть то пиши всё же Мисти
ооооо́ооооооооогшоггоогоо