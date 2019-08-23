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Обзор Sleeping Dogs:Definitive Edition

shashlik1 avatar

shashlik1

August 23, 2019 at 09:52 PM

Сегодня я расскажу вам о замечательной игре под названием Sleeping Dogs(точнее о переиздании "Definitive Edition).Эта игра в жанре "Экшен" и в стиле GTA,от Square Enix.Definitive Edition-издание,которое лучше по графике и с длс.По моему мнению,эта игра-ОДНА ИЗ САМЫХ ЛУЧШИХ ИГР С ОТКРЫТЫМ МИРОМ!


События происходят в Гонг-Конге.Главного героя зовут Вэй Шень-он полицеский под прикрытием(друг помог вступить в триаду),вернулся из Америки.Его задание-сбор сведений о боссов преступного мира этого города.И он вступил в банду,но некоторые его подезревают.Ему предстоит нелегкий путь — начиная с самых низов, мальчиком на побегушках у лидера небольшой группировки, ему предстоит подняться до уровня хозяев Гонконга, не забывая о своем задании,и чтобы его не раскрыли.У него была сестра,которая умерла от передоза накркотиков (по моему мнению из-за этого он и не возвращался).ÐÐ°ÑÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿ÑÐ¾ÑÑ sleeping dogs definitive edition
Бандитская линия построена на противостоянии двух группировок — банды Уинстона Чу и банды Сэма Лина по прозвищу Псиный  глаз(Псиный глаз был вместе с сестрой Шеня).Псиный глаз нападает на китайский ресторан, принадлежащий маме Уинстона Чу,но Вэй в ответочку сжигает его бизнес. Уинстон Чу знакомит его с  Вай-Линем по прозвищу Дядюшка По — «Головой дракона», то есть верховным боссом Сун-Он-Йи.(это все банды Гонг-Конга,реально такая банда существует).Он просит Шэня занять его места.Авторит растёт,На Псиный Глаз(тварына)хочет убить дядюшку.Псиный глаз нападает на банду во время свадьбы Уинстона Чу. Начинается  перестрелка, Уинстон и его невеста Пегги убиты.Мать Уинстона  хочет отомстить за смерть сына. Шень  достаётПсиного глаза в ресторан миссис Чу, та убивает его торором.  Потом он напал на дядушку,но Вэй спас(пока что).Дядюшка По умирает в больнице. После его смерти собираются боссы  Сун-Он-Йи,и кто станет новым лидером всей огромной банды. Основные конкуренты —«Весельчак» Ли, «Кривоносая» Цзянь и  «Жирный» Цао.Шень выбирает быть за Цзянь.. Начинается  бандитская война,в которой значительное преимущество в силе и авторитете внутри банды имеет В итоге он убивает "Жирного".А Ли-он подлый,постоянно мешает Вэю,убив его лучшего друга.ÐÐ°ÑÑÐ¸Ð½ÐºÐ¸ Ð¿Ð¾ Ð·Ð°Ð¿ÑÐ¾ÑÑ sleeping dogs definitive edition
После смерти Ли, Шень становится главным кандидатом на место главы преступного мира Гонг-Конга, но не хочет оставлять службу в полиции.Кривоносая стала главой(мда,прозвища топ).Вэю удаётся собрать компромат на своего шефа, Пендрю и он узнаёт,что крыса была , Пендрю!Именно он убил Дядюшку По, введя тому в больнице большую дозу  снотворного. Пендрю арестовывают.Кривоносая следит за Вэй Шенем и узнаёт,что он коп,но не убивает,так как он помог.
В общем мне игра понравилась,я прошёл её за 13 часов(с доп миссиями,но не до конца),сюжет офигительный,достойна в её поиграть,графика топ для 2014 года,хорошее "детище" от Square Enix!ÐÐ¾ÑÐ¾Ð¶ÐµÐµ Ð¸Ð·Ð¾Ð±ÑÐ°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ðµ
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

September 1, 2019 at 08:17 PM

Шикарная игра! Этой зимой ей перепроходил, до сих пор выглядит и играется отлично!
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