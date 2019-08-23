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Deus Ex: Mankind Divided

super5 avatar

super5

August 23, 2019 at 09:37 PM

Deus Ex: Mankind Divided


Хотел бы рассказать про игру Deus Ex: Mankind Divided. Великая Игра! Взрослая, зрелая, умная. Сильно отличающаяся от других и от того, многими недопонятая. Образцовый стелс-экшн с увлекательным сюжетом, который нужно показывать другим игровым студиям в качестве примера, к которому нужно стремиться. Увы, в последнее время, даже таким студиям как Arkane. Eidos Montreal превзошли самих себя и смогли слепить отлично проработанный мир пронизанный атмосферой беды, надежды и киберпанка.

Единственная претензия к игре - концовка показалась немного срезанной. Сложилось впечатление, что разработчики планомерно продвигались, разрабатаывали одну за другой новые локации, тут же доводили её до ума. А затем пришли представители издателя, опечатали компьютеры и клавиатуры, и заявили: "Здесь мы остановимся. Точка. Остальное... в другой раз." Дело не в том, что мало контента, квестов или локаций. Нет, всего этого более, чем достаточно на полноценную игру, а то и на полторы-две игры. Проблема в том, что история оборвалась, наделав надостаточно шума и явно напрашивается продолжение. В DX: HR мы получили полноценную историю с вступлением, кульминацией и концовкой. В Mankind Divided мы получили вступление, кульминацию и ещё одно вступление в следующую часть серии.

Музыка Деуса беспощадна. Она окунает в атмосферу киберпанка и не позволяет вынырнуть из нее. Она затягивает в свои пучины, как Билкис из Американских Богов. Треки Deus Ex по прежнему, одни из лучших, что можно встретить в современных играх. Эти произведения можно слушать отдельно от игры и в полной мере этим наслаждаться.

Заслуженной игрой Mankind Divided станет сильно позже... И видимо, будет награгжденна этим статусом посмертно. Массовый пользователь её не поймет и не оценит. Когда нибудь часть этой аудитории повзрослеет и возможно вернется к этой игре, оценив её по достоинству. Но увы, это уже наврядли как-то поможет разработчикам или самой серии. Перед нами образцовая работа, сделанная с любовью и вниманием к деталям и бездарно слитая на этапе продаж и доставки продукта конечному пользователю. 

После Mankind Divided всё остальное кажется детским баловством. Dishonored 2 и Fallout 4 на фоне Деуса выглядят бездушными оболочками, красиво украшенными, но пустыми внутри. Одна из тех серий игр, за которую болеешь душой и которую хочется спасти, не дав ей остаться лишь на страницах истории.   Плюсы:
+ Сюжет. Если вам понравился сюжет прошлой части, то и этот понравится. На первый взгляд сюжет весьма банальный, но, как оказывается, всё не так просто. 
+ Строение многоуровневой планировки локаций, всегда есть обходной путь. 
+ Аугментации. Здесь это не просто второстепенныые скиллы, тут они реально пригодятся игроку по мере прохождения. Ими, конечно, можно и не пользоваться, но тогда игра станет труднее раза в 3.
+ Некоторые ворчат на дополнения, мол они не раскрывают Иллюминатов и прочих - 4х частей. (Я приобрел за 228руб)
Минусы: 
- Они есть, безусловно, но замечать их не хочеться.

Итог: За такие смешные деньги настоятельно рекомендую ознакомиться со всей серией Deus Ex, чтобы пройти такую же великолепную "первую" часть!
AlexeyL avatar

AlexeyL

August 23, 2019 at 09:43 PM

Классная игрушка.
AlexeyL avatar

AlexeyL

August 23, 2019 at 09:44 PM

Проходил на стелсе.
Vendal avatar

Vendal

August 25, 2019 at 12:26 AM

Отлично!
hoverist avatar

hoverist

August 25, 2019 at 11:21 AM

геймдизайн очень сильный в этой игре
MuhaPro099 avatar

MuhaPro099

August 25, 2019 at 11:22 AM

ывапыафыаывп
MuhaPro099 avatar

MuhaPro099

August 25, 2019 at 11:22 AM

фвпыпывф
MuhaPro099 avatar

MuhaPro099

August 25, 2019 at 11:22 AM

ывпывпывпыв
MuhaPro099 avatar

MuhaPro099

August 25, 2019 at 11:22 AM

выпвыпывпывп
MuhaPro099 avatar

MuhaPro099

August 25, 2019 at 11:23 AM

ывпывпыфвпы
MuhaPro099 avatar

MuhaPro099

August 25, 2019 at 11:23 AM

ывпывпывп
MuhaPro099 avatar

MuhaPro099

August 25, 2019 at 11:23 AM

ывпывпывпп
MuhaPro099 avatar

MuhaPro099

August 25, 2019 at 11:23 AM

ывпывпывп
MuhaPro099 avatar

MuhaPro099

August 25, 2019 at 11:23 AM

ывпыаывафыафы
Scutari avatar

Scutari

August 25, 2019 at 12:07 PM

его этого более, чем достаточно на полноценную игру, а то и на полторы-две игры. Проблема в том, что история оборвалась, наделав надостаточно шума и явно напрашивается продолжение. В DX: HR мы получили полноцен
BenyaKrik avatar

BenyaKrik

September 7, 2019 at 04:04 PM

Будет продолжение.
oldonio avatar

oldonio

September 7, 2019 at 04:16 PM

Нормально
DaniliuZo avatar

DaniliuZo

September 7, 2019 at 06:10 PM

Круто прочитал интересно. (Какойто Типа Фейсбук) ))))))
proba avatar

proba

October 3, 2019 at 12:43 AM

Игра интеренсная, но сюжетно все не очень хорошо...
alolfg5435 avatar

alolfg5435

October 5, 2019 at 01:36 AM

вапче круто крутатень
AndreyKent1 avatar

AndreyKent1

October 5, 2019 at 05:04 AM

Ждем продолжение)
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

October 5, 2019 at 06:14 PM

а я еще не играл в эту часть
xSTEPPEx avatar

xSTEPPEx

October 14, 2019 at 09:02 PM

Ждем продолжения
qwerty_hellcasecom avatar

qwerty_hellcasecom

October 15, 2019 at 12:03 AM

Спасибо
Sekventor avatar

Sekventor

October 15, 2019 at 01:19 PM

Мне больше пришлась по душе Human Revolution
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