Deus Ex: Mankind Divided

Хотел бы рассказать про игру Deus Ex: Mankind Divided. Великая Игра! Взрослая, зрелая, умная. Сильно отличающаяся от других и от того, многими недопонятая. Образцовый стелс-экшн с увлекательным сюжетом, который нужно показывать другим игровым студиям в качестве примера, к которому нужно стремиться. Увы, в последнее время, даже таким студиям как Arkane. Eidos Montreal превзошли самих себя и смогли слепить отлично проработанный мир пронизанный атмосферой беды, надежды и киберпанка.Единственная претензия к игре - концовка показалась немного срезанной. Сложилось впечатление, что разработчики планомерно продвигались, разрабатаывали одну за другой новые локации, тут же доводили её до ума. А затем пришли представители издателя, опечатали компьютеры и клавиатуры, и заявили: "Здесь мы остановимся. Точка. Остальное... в другой раз." Дело не в том, что мало контента, квестов или локаций. Нет, всего этого более, чем достаточно на полноценную игру, а то и на полторы-две игры. Проблема в том, что история оборвалась, наделав надостаточно шума и явно напрашивается продолжение. В DX: HR мы получили полноценную историю с вступлением, кульминацией и концовкой. В Mankind Divided мы получили вступление, кульминацию и ещё одно вступление в следующую часть серии.Музыка Деуса беспощадна. Она окунает в атмосферу киберпанка и не позволяет вынырнуть из нее. Она затягивает в свои пучины, как Билкис из Американских Богов. Треки Deus Ex по прежнему, одни из лучших, что можно встретить в современных играх. Эти произведения можно слушать отдельно от игры и в полной мере этим наслаждаться.Заслуженной игрой Mankind Divided станет сильно позже... И видимо, будет награгжденна этим статусом посмертно. Массовый пользователь её не поймет и не оценит. Когда нибудь часть этой аудитории повзрослеет и возможно вернется к этой игре, оценив её по достоинству. Но увы, это уже наврядли как-то поможет разработчикам или самой серии. Перед нами образцовая работа, сделанная с любовью и вниманием к деталям и бездарно слитая на этапе продаж и доставки продукта конечному пользователю.После Mankind Divided всё остальное кажется детским баловством. Dishonored 2 и Fallout 4 на фоне Деуса выглядят бездушными оболочками, красиво украшенными, но пустыми внутри. Одна из тех серий игр, за которую болеешь душой и которую хочется спасти, не дав ей остаться лишь на страницах истории. Плюсы:+ Сюжет. Если вам понравился сюжет прошлой части, то и этот понравится. На первый взгляд сюжет весьма банальный, но, как оказывается, всё не так просто.+ Строение многоуровневой планировки локаций, всегда есть обходной путь.+ Аугментации. Здесь это не просто второстепенныые скиллы, тут они реально пригодятся игроку по мере прохождения. Ими, конечно, можно и не пользоваться, но тогда игра станет труднее раза в 3.+ Некоторые ворчат на дополнения, мол они не раскрывают Иллюминатов и прочих - 4х частей. (Я приобрел за 228руб)Минусы:- Они есть, безусловно, но замечать их не хочеться.Итог: За такие смешные деньги настоятельно рекомендую ознакомиться со всей серией Deus Ex, чтобы пройти такую же великолепную "первую" часть!