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Ирга Gacha life

Chris9EY avatar

Chris9EY

August 23, 2019 at 09:29 PM

сегодня я вам рассказала про довольно известную игру под названием Gacha life


Обзор игры Gacha life,в этой игре есть много обновлений и много чего другого,но самое интересное это то что их можно изменять и менять одежду на такую какую вы хотите.И в ней можно перемещать персонажей по разным локациям,тут можно делать клипы,сериалы,разные meme и мини-фильмы,в этой игре есть много одежды,предметов.там можно создать минимум 8 персонажей и 12 дополнительных персонажей которых тоже можно создать,в игре доступно достигнуть до 50 Lv,после 50 уровня откроется  2 кнопки это "Imoort" и "Export" с помощью их вы сможете передавать персонажей другим игрокам у которых тоже есть 50 уровень,и конечно передавать на другие телефоны,планшеты и другие.У каждого персонажа есть свой профиль в котором вы сможете написать то что он любит на пример хобби персонажа и день рождения и узнать какой у него уровень,и также сможете поставить имя своему персонажу на свой вкус,если вы не сможете выбрать подходящие имя для персонажа там есть кнопка "Random" это кнопка значит про то что что вам могут выбрать имя.И вы там сможете играть в различные игры,с помощью этих игр вы можете заработать монеты,монеты можно потратить на подарки!И конечно же режим жизни,в этом режиме можно разговаривать с другими персонажами,и разгадывать загадки того мира. В этой игре есть только 8 игр, но зато они интересные, и в этой игре есть кнопка "Chat" кто знает english тот знает как пере водится это слово, а это слово переводится как чат в нем можно разговаривать с друзьями! Но проблема в том что он доступен только с 10 уровня,кому-то повезло и у них 10-50 уровень.Некоторые люди снимают  видео  Girls vs Boys и каждый поет свою песню, смотреть такие видео интересно.В этой ирге персонажи с лева а наряды и другое с права,саму игру придумал luni,вот только по этому когда вы заходите в игру там будет написано Lunime,в этом слове есть два слова luni и me ну я так думаю что me взяли из аниме,и самая важная кнопка это студия в ней можно ставить зверей и машин, и предметы которые есть в подарках.И есть не только  Gacha life но и  Gacha verse в нее тоже еще многие играют.В Gacha verse почти все что и в Gacha life, только  в  Gacha life есть чат и жизнь, но и та и та игра как и все хороша по своему.Но создатель один,каждая игра хороша, мне нравится эти две игры,надеюсь они вам тоже нравятся.Я люблю все игры но эта игра мне нравится по своему.Надеюсь вам она тоже нравится и вы прочитали эту статью. Gacha life не скучная игра и в ней можно играть .Еще в этой игре можно менять цвет чата персонажа ,я бы оценила игру на 10 из 10 потому-что она красочная,и в ней тебе некогда не станет скучно.
AlexeyL avatar

AlexeyL

August 23, 2019 at 09:46 PM

В первые услышал про эту игру.
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