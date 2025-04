Значит так, игра How to survive. Как эта игрушка вообще попала мне в Steam ? Я очень люблю игры на подобии 7 Days to die (выживание/зомби апокалипсис), плюс к тому в Steam распродажа была, и How to survive стоил окала 0.80 $. Скажу сразу игра за свои деньги очень даже не чего.

Теперь про игру.

На самом деле How to Survive – это результат неравного брака между Dead Island Riptide и Crimsonland. От первой игре достался тропический остров, населенный зомби, от второй – боевая система «отступаем и стреляем» и вид сверху. Еще один элементы, система выживания, чем-то напоминает одну из первых, и очень неудачных игр все той же польской Techland – Survival: The Ultimate Challenge. Странно, вроде бы EKO Software французская компания.

В мультиплеер поиграть мне не удалось так как онлайн отсутствует в принципе, пришлось довольствоваться сюжетным прохождением, скажу сразу что мне не понравилось так как это линейность, когда я смотрел рекламку на игру я ожидал свободный мир, короче говоря «Шаг влево, шаг вправо — расстрел».

Про графику в игре особо не чего рассказать, вид сверху картинка старая и унылинькая. Сам геймплей в принципе не плохой, время пролетает не заметно. В Steam можете заработать пару очивок и карточки.

Но самой главной частью игры является крафтинг. Он просто бесподобен. По ходу игры на островах мы будем находить разный мусор из которого можно делать различные прикольные штуки. Как пример кость. С помощью мачете можно заточить кость и предать ей форму клыка. Потом можно найти вторую кость, сделать с ней тоже самое после чего сделать из двух заострённых костей бумеранг.

И как же приятно потом крушить зомби только что созданным оружием! Только не забудьте сделать патроны или взять их составные компоненты, поскольку они не продаются в магазине. Учтите, что во время перезарядки оружия из него придется вынуть те детали, которые мешают добраться до обоймы, поменять ее и потом собрать все обратно.Ночью на острове появляются и более агрессивные существа. Быстрые, скрытые, они не стоят на месте, а сами ищут выживших – остается слепить их фонарем или отгонять факелом, почти как в Don’t Starve.

Особое разнообразие вносит необходимость искать еду и кров. Да-да, вам придется разводить костер, находить продукты, готовить еду и надежно обустраиваться на ночь, чтобы зомби не съели. Даже для такой мелочи разработчики нашли место в своей игре, и оно придает ощущение настоящего выживания.

Убиваешь зомбей, получаешь опыт, повышаешь уровень, берёшь скилы. Скилы в основном деляться на три типа. Одни позволяют улучшать стрелы, другие дают рецепты зелий, ну а самые основные это пассивные. Они повышают здоровье, понижают скорость понижения шкалы голода, жажды и сна.

Есть конечно минусы, без них не куда. Сама по себе сюжетная компания очень короткая. Игра имеет место жить. Но она нишевая. Много ошибок и багов, однообразный геймплей.