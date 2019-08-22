интересны факты о TF2

Здесь будут указаны факты из которых как минимум 15 вы не знали и будут интересны ярым фанатмам TF2

1.Танк-перевозчик в Манн против машин был размещён на некоторых картах до официального релиза обновления «Манн против машин»

2.что о Обновлении «Любовь и Война» было упомянуто в наборе комментатора "The Stanley Parable Announcer Pack" в игре Dota 2

3.Турель издает пикающие звуки равное её уровню

4.английские названия кампаний КРС и СИН (RED и BLU) исходят от имён их владельцев, Редмонда Манна (Redmond Mann) Блутарха Манна (Blutarch Mann)

5.Медик и его пациент если их здоровье выше 125 с активированным убер-зарядом Вакцинатора и защитой от огня могут пережить Хадокэн?

6.Сибирский Софистат добавляет на затылок Пулеметчика штрих код, схожий с тем, что расположен на затылке Агента 47 из серии игр Хитмана

7."ч" английское название Взрывного товарняка (Boxcar Bomber) похоже на название бомбардировщика Bockscar B-29 который сбросил атомную бомбу «Толстяк» на Нагасаки, в течении Второй мировой мойны

8.Короботрот можно увидеть в нескольких местах на страницах обновления «Лихие пушки»

...надпись на японском на крышке коробки Короботрот означает «Шпион в этой коробке»

9.оригинальное название предмета Вечный покой (англ. Your Eternal Reward) ссылается на сцену из мультфильма «Аладдин» 1992 года. В этой сцене Джафар, одурачив Аладдина своей маскировкой, пытался убить его кинжалом, произнеся при этом фразу: «Your Eternal Reward».

10.инженера также называют «Hardhat» (Разведчик), «Engy» (Солдат), «Truckie» (Снайпер), «My hard-hatted friend» (Медик) и «Laborer» (Шпион)

11.замаскированный шпион не может делать насмешки, даже под маскировкой под вражеского шпиона

12.перед установкой постройки её можно повернуть, нажав кнопку альтернативного огня

13.на карте 2Fort двухминным прыжком Подрывник может перепрыгнуть с одного балкона на другой

14.в большинстве роликов серии «Встречайте...» Красные атакуют со стороны Синих (например в роликах Разведчика, Подрывника, Солдата. В нём Красные атакуют Красную базу). Исключение — ролик Пулемётчика и Бутерброда. В роликах Инженера и Снайпера базы не показаны.

15.звуки Наташи имеют префикс minifun_ (мини-веселье)

16.у половины классов в игре не видно глаз

17.что Слонобой использует ту-же модель, что и AWP из игры Counter-Strike: Global Offensive

18.если бросить Летающую гильотину на карте DeGroot Keep, при этом не меняя оружия, то у вас появится рука, использующая магию как на карте Helltower

19.иконка убийства Разрушителя турелей совпадает с иконкой убийства Аллапульского бревна

20.всплеск жидкости при смене оружия на Бонк! Атомный залп и Крито-колу использует тот же эффект, что и брызги кислоты, выделяемые рабочими муравьиными львами из Half Life 2: Episode Two

21.подрывник, медик, снайпер, разведчик и инженер — классы, о существовании чьих семей доподлинно известно

22.наушники светятся в темноте

23.любые игроки (даже Убер-заряженные), вставшие на Выход вражеского Телепорта, могут быть убиты при успешной телепортации противника

24.из всех видео серии «Представляем класс...» - видео о поджигателе появилось самым последним

25Костыль — это оторванная ручка от Огненного топора с вбитыми в неё гвоздями, но она создается при сложении Дрёмы и Металлолома

26.Красный шпион ведёт роман с мамой Синего разведчика

27.на карте Бесплодных земель (Badlands), прикреплённой к страничке обновления инженера, участок Badlands Basin имеет очертания Австралии?

что на втором этапе карты Thunder Mountain можно найти бассейн, в котором купаются наемники Красной команды

28.если сложить урон кровотечения от Южного гостеприимства и сам удар, то это будет самым мощным оружием ближнего боя

29.лицо персонажей меняется в зависимости от ранений. Например, серьёзное и злое лицо пулемётчика при 30—40 ед. здоровья становится грустным

30.любительская карта cp_orange_x3 превосходит по популярности большинство официальных

31.при помощи Поводыря боевая мини-турель по урону становится равной обычной турели 1-го уровня

32.изначально, монтировка из Team Fortress Classic была оружием ближнего боя у всех классов

33.существует как минимум 18 спрятанных страниц, на которые ведут секретные ссылки на страницах обновлений в официальном блоге Team "Fortress 2"

34.показательный процесс — самая дальнобойная убийственная насмешка

35.расный Подрывник и синий Солдат стали друзьями после Projectile Weapons Expo...