Counter Strike: Global Offencive в 2019 году

Хочу поведать вам про кс в 2019 году

Match Making

Начнём с того что в плоть до 2016 года в соревновательном режиме было достаточно игроков, на любых званиях поиск матча длился не более 20 секунд. Сейчас же можно ждать 4 мин, а то и дольше. Дело в том что после того как любимую игру зделали бесплатной, но добавили прайм статус, большое количество игроков бомбанули и забили на игру, те кто особенно любил её перешли на Faceit. В итоге в соревновательном режиме меньше игроков на прйме, чем без прайма (ещё и читеры периодически встречаются).

Спустя время игроки начали возвращаться в игру, у большинства уже нет звания, но всё также игроков немного. Теперь мы наблюдаем такую картину, в матче не смотря на то что у всех одинаковые звания большой разброс по скилу, так как вернувшиеся беркуты начинают со звёзд возвращать своё звание. Печальная картина, от которой нет решения кроме как времени.





Теперь когда мы разобрались что в мм мы не хотим играть пока со временем там не стабилизируется ситуация. Один из вариантов это игра на Faceit, но там надо ежемесячная пошлина. Что же делать если нет денег на подписку ? Без подписки там не на много лучше чем в мм, поэтому остаётся только тренироваться и ждать когда ситуация стабилизируется, или появятся деньги на подписку.

Тренеровка

Где можно тренироваться и зачем ? Тренироваться нужно для того что бы в будущим играя с достойными противниками получить удовольствие от игры, а не ныть что против тебя читеры. Тем более пока вы просто много играете ваш скилл не повышается поэтому нужно тренироваться обязательно ! Тренироваться можно на серверах сообщества в зависимости от того что именно вам надо подкачать. Если вам надо натренировать aim, вам нужны сервера ONLY HS(Head shoot), что бы почувствовать результат достаточно в течение трёх дней поиграть по 2-3 часика. Если вам надо натренировать пистолетку, для этого вам надо Pistol сервера, там уже зависит от того как вы до этого играли с пистолетами. Если вам надо натренировать выбивание, или защиту плента, или клатч игру, то для этого подойдут Retake сервера, очень хорошая комплексная тренировка перед игрой, советую всем хотя бы па пол часика перед игрой посидеть, даже если вы не собирались тренироваться. Спрей контроль под это дело надо выделить большое количество времени, сначала вы должны отточить его на карте в соло стреляя в белую стену, отточить просто до автоматизма, после долгое время играть (можно на официальных серверах) в DM(death match), и там уже доводить спрей до уровня рефлекса.

Всем спасибо за внимания, всё взято из моего личного опыта ;)



Для новичков настоятельно рекомендуется сперва запустить инструктаж. Там виртуальный инструктор расскажет об основах механики игры, а сам игрок может попрактиковаться в стрельбе и раскидке гранат. И даже предлагается некая полоса препятствий, где пользователю необходим на время уничтожать «плохих парней», не задевая «хороших». Многие профессиональные игроки даже соревнуются, кто быстрее всех пройдет этот участок или же весь инструктаж целиком.

