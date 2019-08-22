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Как апнуть глобала?

dimitriangerasimov avatar

dimitriangerasimov

August 22, 2019 at 02:49 AM

В этом руководстве мы обсудим такую популярную тему кс:го как апнуть ранг. Следуя моим шагам, вы сможете добиться хорошего результата.


Во-первых, девайсы. Из обязательных микрофон, я вас уверяю, вы только до звезд дойдете без микро. 
Во-вторых, это настройка сенсора для мышки. Понятное дело, что если вы играете мышкой по блютузу, то у меня будут плохие для вас новости.. Стоит использовать более-менее нормальную мышку, которая имеет свои драйвер и панель управления. Настроить dpi в программе и в настройках поменять сенсор.
В-третьих, это не кидаться сразу в мм, надо зайти в мастерскую, скачать карту для аима и потренироваться, а также выбрать удобный для вас прицел, динамический советую убрать, именно классический. Постреляйте по головам, используйте все виды оружия, используйте ботов в движении. Потом можете опробовать игру в соло, поиграть не в мм. А потом согревшись отправляться в ММ.
В-четвертых, лучше искать с одноязычной тимой. Так будет проще.
В-пятых, научитесь стрелять не стоя, а сидя, а лучше вообще на бегу. Этот скил вам всегда точно понадобиться, также не забывайте учиться раскидкам, флешкам, гранат, выучите позиции, это не так тяжело, как кажется, карт не особо много.
В-шестых, если вы видите, что ваша команда на дизморале и кидает друг в друга Молотов, то кричите "покупайте скорострелы и рашим Б", чаще всего это срабатывает :)
В-седьмых, возьмите тайм-аут, если вам и это не помогло. Помолитесь Габену, выпейте чайку и продолжите после небольшого отдыха.
В-восьмых, когда вы плентите бомбу, не стоит на нее смотреть как истукан, а также ставить ее за каким-то ящиком (если конечно не вынуждено обстоятельствами), плентите бомбу под свою игру и под открытую позицию, чтоб потянуть время, попугать и в конечном итоге дать бомбе рвануть.
В-девятых, никогда не покупайте дифуза (шутка!). Они обязательны, даже в пистолетке один игрок, который играет на форсе, покупает дифуза и бегает от точки до точки, в случае чего, чтоб тимейт мог подобрать и раздефать.
В-десятых, если вам надоел P90. Купи SCAR-20 / G3SG1, это правда может как-то отвлечь и позабавить)))
В-одиннадцатых, всегда поддерживайте каждого (даже нуба!) в своей команде, никогда не дизморальте, не бомбите и не ведите себя как мудак, общайтесь, хвалите, чтоб даже на счете 15-0 команда была на полном духовном подьеме, что даст будущим играм не провалиться и сыграться еще лучше.
Последний совет, можете кинуть все свои скины мне в инвентарь и вас сразу же повысят до глобала!) трейд скину в лс) всем удачи и крепкого желания в достижении ранга глобала!

А пока вы еще не ушли, могу рассказать историю, когда злобный нуб бегал по карте, не шифтил, ставил бомбу в темку, слепил своих, однажды он ночью обосрался, потому что он нуб. Если вы имеете кривые ручки играйте в соло или сразу заходя на сервер говорите, что вы нуб и пусть вас кикнут, потому что никому не нужен лишний груз в команде! Порой бывают игры, где ты тянешь всю команду со счетом 100-1, а они бегают по нулям и даже в плотную с п90 не могу кого либо убить, учитесь, тренируйтесь и не будьте крысами!
XxGROGIxX avatar

XxGROGIxX

August 23, 2019 at 04:26 PM

Just magic and nothing more,dude
dimitriangerasimov avatar

dimitriangerasimov

August 23, 2019 at 07:25 PM

спасибо за комментарий)
FastWolfpro100 avatar

FastWolfpro100

August 24, 2019 at 07:48 AM

Ну скилл или читы
Minitoha avatar

Minitoha

August 24, 2019 at 07:56 AM

Могу перевести 1К камней за сотку на Яндекс кошелек
Dolmatov avatar

Dolmatov

August 24, 2019 at 08:05 PM

Кто такая глобала?
AlexeyL avatar

AlexeyL

August 24, 2019 at 09:55 PM

Тоже интересно.
Scutari avatar

Scutari

August 24, 2019 at 11:02 PM

Отлично сработано. ХорошиеОтлично сработано. ХорошиеОтлично сработано. ХорошиеОтлично сработано. ХорошиеОтлично сработано. ХорошиеОтлично сработано. Хорошие4пц4укп 4упкуцкпе 4у3епу4пеуп4цнп4ц5рнк4енпр4у н
Vendal avatar

Vendal

August 25, 2019 at 12:58 AM

Хорошие советы
pindzin avatar

pindzin

August 25, 2019 at 01:02 AM

Точно хороше совети
oleksandr_gilfanov avatar

oleksandr_gilfanov

August 25, 2019 at 02:33 AM

Тоже интересно.Точно хороше совети

oleksandr_gilfanov avatar

oleksandr_gilfanov

August 25, 2019 at 02:33 AM

Тоже интересно
oleksandr_gilfanov avatar

oleksandr_gilfanov

August 25, 2019 at 02:34 AM

спасибо за комментарий)
galaxyjoty avatar

galaxyjoty

August 25, 2019 at 05:00 AM

В этом руководстве мы обсудим такую популярную тему кс:го как апнуть ранг. Следуя моим шагам, вы сможете добиться хорошего результата.


Во-первых, девайсы. Из обязательных микрофон, я вас уверяю, вы только до звезд дойдете без микро.
Во-вторых, это настройка сенсора для мышки. Понятное дело, что если вы играете мышкой по блютузу, то у меня будут плохие для вас новости.. Стоит использовать более-менее нормальную мышку, которая имеет свои драйвер и панель управления. Настроить dpi в программе и в настройках поменять сенсор.
В-третьих, это не кидаться сразу в мм, надо зайти в мастерскую, скачать карту для аима и потренироваться, а также выбрать удобный для вас прицел, динамический советую убрать, именно классический. Постреляйте по головам, используйте все виды оружия, используйте ботов в движении. Потом можете опробовать игру в соло, поиграть не в мм. А потом согревшись отправляться в ММ.
В-четвертых, лучше искать с одноязычной тимой. Так будет проще.
В-пятых, научитесь стрелять не стоя, а сидя, а лучше вообще на бегу. Этот скил вам всегда точно понадобиться, также не забывайте учиться раскидкам, флешкам, гранат, выучите позиции, это не так тяжело, как кажется, карт не особо много.
В-шестых, если вы видите, что ваша команда на дизморале и кидает друг в друга Молотов, то кричите "покупайте скорострелы и рашим Б", чаще всего это срабатывает :)
В-седьмых, возьмите тайм-аут, если вам и это не помогло. Помолитесь Габену, выпейте чайку и продолжите после небольшого отдыха.
В-восьмых, когда вы плентите бомбу, не стоит на нее смотреть как истукан, а также ставить ее за каким-то ящиком (если конечно не вынуждено обстоятельствами), плентите бомбу под свою игру и под открытую позицию, чтоб потянуть время, попугать и в конечном итоге дать бомбе рвануть.
В-девятых, никогда не покупайте дифуза (шутка!). Они обязательны, даже в пистолетке один игрок, который играет на форсе, покупает дифуза и бегает от точки до точки, в случае чего, чтоб тимейт мог подобрать и раздефать.
В-десятых, если вам надоел P90. Купи SCAR-20 / G3SG1, это правда может как-то отвлечь и позабавить)))
В-одиннадцатых, всегда поддерживайте каждого (даже нуба!) в своей команде, никогда не дизморальте, не бомбите и не ведите себя как мудак, общайтесь, хвалите, чтоб даже на счете 15-0 команда была на полном духовном подьеме, что даст будущим играм не провалиться и сыграться еще лучше.
Последний совет, можете кинуть все свои скины мне в инвентарь и вас сразу же повысят до глобала!) трейд скину в лс) всем удачи и крепкого желания в достижении ранга глобала!

А пока вы еще не ушли, могу рассказать историю, когда злобный нуб бегал по карте, не шифтил, ставил бомбу в темку, слепил своих, однажды он ночью обосрался, потому что он нуб. Если вы имеете кривые ручки играйте в соло или сразу заходя на сервер говорите, что вы нуб и пусть вас кикнут, потому что никому не нужен лишний груз в команде! Порой бывают игры, где ты тянешь всю команду со счетом 100-1, а они бегают по нулям и даже в плотную с п90 не могу кого либо убить, учитесь, тренируйтесь и не будьте крысами!
21 AUGUST 2019 23:49 1891

galaxyjoty avatar

galaxyjoty

August 25, 2019 at 05:01 AM

А пока вы еще не ушли, могу рассказать историю, когда злобный нуб бегал по карте, не шифтил, ставил бомбу в темку, слепил своих, однажды он ночью обосрался, потому что он нуб. Если вы имеете кривые ручки играйте в соло или сразу заходя на сервер говорите, что вы нуб и пусть вас кикнут, потому что никому не нужен лишний груз в команде! Порой бывают игры, где ты тянешь всю команду со счетом 100-1, а они бегают по нулям и даже в плотную с п90 не могу кого либо убить, учитесь, тренируйтесь и не будьте крысами!
21 AUGUST 2019 23:49 1891
galaxyjoty avatar

galaxyjoty

August 25, 2019 at 05:04 AM

спасибо за комментарий
galaxyjoty avatar

galaxyjoty

August 25, 2019 at 05:05 AM

Ну скилл или читы

sayan_gabdullin avatar

sayan_gabdullin

August 25, 2019 at 09:00 AM

С читами играют петухи
BestSnek avatar

BestSnek

August 25, 2019 at 11:34 AM

pryamie ruki
xSTEPPEx avatar

xSTEPPEx

August 26, 2019 at 09:24 AM

неплохо написано)
blood_dragon avatar

blood_dragon

August 26, 2019 at 04:37 PM

сасибо
_ELISHA_ avatar

_ELISHA_

August 26, 2019 at 04:45 PM

ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
_ELISHA_ avatar

_ELISHA_

August 26, 2019 at 04:45 PM

спасибо

_ELISHA_ avatar

_ELISHA_

August 26, 2019 at 04:45 PM

огромное спасибо

_ELISHA_ avatar

_ELISHA_

August 26, 2019 at 04:46 PM

вы меня спасаете
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Как апнуть глобала? - От пользователей Forum on Gamehag