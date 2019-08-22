Как апнуть глобала?

Во-первых, девайсы. Из обязательных микрофон, я вас уверяю, вы только до звезд дойдете без микро.Во-вторых, это настройка сенсора для мышки. Понятное дело, что если вы играете мышкой по блютузу, то у меня будут плохие для вас новости.. Стоит использовать более-менее нормальную мышку, которая имеет свои драйвер и панель управления. Настроить dpi в программе и в настройках поменять сенсор.В-третьих, это не кидаться сразу в мм, надо зайти в мастерскую, скачать карту для аима и потренироваться, а также выбрать удобный для вас прицел, динамический советую убрать, именно классический. Постреляйте по головам, используйте все виды оружия, используйте ботов в движении. Потом можете опробовать игру в соло, поиграть не в мм. А потом согревшись отправляться в ММ.В-четвертых, лучше искать с одноязычной тимой. Так будет проще.В-пятых, научитесь стрелять не стоя, а сидя, а лучше вообще на бегу. Этот скил вам всегда точно понадобиться, также не забывайте учиться раскидкам, флешкам, гранат, выучите позиции, это не так тяжело, как кажется, карт не особо много.В-шестых, если вы видите, что ваша команда на дизморале и кидает друг в друга Молотов, то кричите "покупайте скорострелы и рашим Б", чаще всего это срабатывает :)В-седьмых, возьмите тайм-аут, если вам и это не помогло. Помолитесь Габену, выпейте чайку и продолжите после небольшого отдыха.В-восьмых, когда вы плентите бомбу, не стоит на нее смотреть как истукан, а также ставить ее за каким-то ящиком (если конечно не вынуждено обстоятельствами), плентите бомбу под свою игру и под открытую позицию, чтоб потянуть время, попугать и в конечном итоге дать бомбе рвануть.В-девятых, никогда не покупайте дифуза (шутка!). Они обязательны, даже в пистолетке один игрок, который играет на форсе, покупает дифуза и бегает от точки до точки, в случае чего, чтоб тимейт мог подобрать и раздефать.В-десятых, если вам надоел P90. Купи SCAR-20 / G3SG1, это правда может как-то отвлечь и позабавить)))В-одиннадцатых, всегда поддерживайте каждого (даже нуба!) в своей команде, никогда не дизморальте, не бомбите и не ведите себя как мудак, общайтесь, хвалите, чтоб даже на счете 15-0 команда была на полном духовном подьеме, что даст будущим играм не провалиться и сыграться еще лучше.Последний совет, можете кинуть все свои скины мне в инвентарь и вас сразу же повысят до глобала!) трейд скину в лс) всем удачи и крепкого желания в достижении ранга глобала!А пока вы еще не ушли, могу рассказать историю, когда злобный нуб бегал по карте, не шифтил, ставил бомбу в темку, слепил своих, однажды он ночью обосрался, потому что он нуб. Если вы имеете кривые ручки играйте в соло или сразу заходя на сервер говорите, что вы нуб и пусть вас кикнут, потому что никому не нужен лишний груз в команде! Порой бывают игры, где ты тянешь всю команду со счетом 100-1, а они бегают по нулям и даже в плотную с п90 не могу кого либо убить, учитесь, тренируйтесь и не будьте крысами!

galaxyjoty

В этом руководстве мы обсудим такую популярную тему кс:го как апнуть ранг. Следуя моим шагам, вы сможете добиться хорошего результата.





Во-первых, девайсы. Из обязательных микрофон, я вас уверяю, вы только до звезд дойдете без микро.

Во-вторых, это настройка сенсора для мышки. Понятное дело, что если вы играете мышкой по блютузу, то у меня будут плохие для вас новости.. Стоит использовать более-менее нормальную мышку, которая имеет свои драйвер и панель управления. Настроить dpi в программе и в настройках поменять сенсор.

В-третьих, это не кидаться сразу в мм, надо зайти в мастерскую, скачать карту для аима и потренироваться, а также выбрать удобный для вас прицел, динамический советую убрать, именно классический. Постреляйте по головам, используйте все виды оружия, используйте ботов в движении. Потом можете опробовать игру в соло, поиграть не в мм. А потом согревшись отправляться в ММ.

В-четвертых, лучше искать с одноязычной тимой. Так будет проще.

В-пятых, научитесь стрелять не стоя, а сидя, а лучше вообще на бегу. Этот скил вам всегда точно понадобиться, также не забывайте учиться раскидкам, флешкам, гранат, выучите позиции, это не так тяжело, как кажется, карт не особо много.

В-шестых, если вы видите, что ваша команда на дизморале и кидает друг в друга Молотов, то кричите "покупайте скорострелы и рашим Б", чаще всего это срабатывает :)

В-седьмых, возьмите тайм-аут, если вам и это не помогло. Помолитесь Габену, выпейте чайку и продолжите после небольшого отдыха.

В-восьмых, когда вы плентите бомбу, не стоит на нее смотреть как истукан, а также ставить ее за каким-то ящиком (если конечно не вынуждено обстоятельствами), плентите бомбу под свою игру и под открытую позицию, чтоб потянуть время, попугать и в конечном итоге дать бомбе рвануть.

В-девятых, никогда не покупайте дифуза (шутка!). Они обязательны, даже в пистолетке один игрок, который играет на форсе, покупает дифуза и бегает от точки до точки, в случае чего, чтоб тимейт мог подобрать и раздефать.

В-десятых, если вам надоел P90. Купи SCAR-20 / G3SG1, это правда может как-то отвлечь и позабавить)))

В-одиннадцатых, всегда поддерживайте каждого (даже нуба!) в своей команде, никогда не дизморальте, не бомбите и не ведите себя как мудак, общайтесь, хвалите, чтоб даже на счете 15-0 команда была на полном духовном подьеме, что даст будущим играм не провалиться и сыграться еще лучше.

Последний совет, можете кинуть все свои скины мне в инвентарь и вас сразу же повысят до глобала!) трейд скину в лс) всем удачи и крепкого желания в достижении ранга глобала!



А пока вы еще не ушли, могу рассказать историю, когда злобный нуб бегал по карте, не шифтил, ставил бомбу в темку, слепил своих, однажды он ночью обосрался, потому что он нуб. Если вы имеете кривые ручки играйте в соло или сразу заходя на сервер говорите, что вы нуб и пусть вас кикнут, потому что никому не нужен лишний груз в команде! Порой бывают игры, где ты тянешь всю команду со счетом 100-1, а они бегают по нулям и даже в плотную с п90 не могу кого либо убить, учитесь, тренируйтесь и не будьте крысами!

21 AUGUST 2019 23:49 1891



