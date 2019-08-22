Как не умереть от голода?!

Эй, ребята, сегодня я собираюсь научить вас, как НЕ голодать, а также всем остальным вещам, таким как (но не только): оставаться в здравом уме, оставаться в живых, строить базу и легко справляться с врагами. Надеюсь это поможет! [ПРИМЕЧАНИЕ: вся информация относится только к основной игре, хотя это может помочь в RoG]

Одна из самых сложных вещей в этой игре - здравомыслие. Некоторые люди могут с легкостью перейти от безумия к безумию, но для большинства из нас достаточно трудно оставаться в здравом уме. Вот несколько вещей, которые помогут вам оставаться в здравом уме:Зеленые грибы - это удивительная вещь. Когда они приготовлены, они восстанавливают рассудок за счет здоровья. Я знаю, звук потери здоровья не очень привлекателен, но не волнуйтесь - вы получаете колоссальные 15 единиц здравомыслия и теряете только одно здоровье за гриб!Вяленое мясо. Если у вас возникли мысли о том, чтобы сделать сушилки, то вы на верном пути. Только один маленький кусочек восстанавливает 10 единиц здоровья в дополнение к рассудку и голоду.Еда из казана - не в зависимости от еды, обычно достаточно использовать казан, чтобы держать вас в здравом уме, даже не используя прикольные рецепты. Самая очевидная еда - таффи, но есть и другая еда, которая на вкус гораздо лучше, которую часто упускают из виду - фрикадельки.Сила изобретения. Знаете ли вы, что когда вы создаете прототипы, вы получаете небольшое повышение здравомыслия? По этой причине, всякий раз, когда я думаю о создании чего-то вроде вил или бумеранга, я жду, пока у меня упадет рассудок на достаточной низкий уровень.Шляпы - всякий раз, когда я создаю новый мир, я собираю сразу 12 цветов для этой сладкой гирлянды. Любые шляпы, обладающие прочностью, дадут вам восстановление здоровья при ношении.Самая распространенная причина, по которой игрок сходит с ума, заключается в том, что они постоянно находятся прямо на грани. Не ждите, пока вы сойдете с ума, чтобы использовать эти предметы - узнайте, каково ваше максимальное здравомыслие, и постарайтесь, чтобы оно было как можно было ближе к максимальному. Таким образом, вы не потеряете свой ум, когда гончие нападут или появится стражник.Это, пожалуй, самый простой из трех вариантов - сначала, во всяком случае. Пока у тебя не кончится еда, ты будешь в порядке ... верно? Вот несколько способов помочь вам сделать это.Еда в казане - казан следует создавать практически немедленно в любом мире, поскольку он чрезвычайно полезен. Если вы не знаете, как использовать казан, есть несколько модов, которые могут вам помочь, а также вики, если вы в отчаянии.Большинство из лучших блюд из казана требуют мяса (так же как и некоторых другие ингредиентов), так что вы захотите расположить свою базу рядом с хорошим источником мяса - пауками, кроликами, а также случайными бифало или свиньями. Этого должно хватить на троих, но если вы хотите жить один (без детей и жены), я рекомендую кроликов, так как они могут храниться в сундуках до тех пор, пока они не понадобятся, и возрождаются каждый день.Другое дело, добавки - я старался избегать их в каждом рецепте, кроме фрикаделек (<3), потому что они также очень специфичны, и вы можете испортить весь рецепт с помощью только одной неправильной добавки. Одними из лучших добавок для использования являются ягоды, еда с ферм, грибы и - подождите - бабочки! Правильно, вы можете объединить паука и трех бабочек, чтобы сделать несколько фрикадельок.Опять же еда из казана - наряду с рассудком, есть некоторые продукты, которые дают здоровье при приготовлении в казане. Некоторые из лучших - Драконий пирог (40 ед.), Медовая ветчина (30 ед.), Сдобные маффины (20 ед.) и мясное рагу (12 ед.). Вяленая и пожаренная еда тоже хороши.Лечебные предметы - в дополнение к казанчикам, есть также несколько отличных целительных предметов, которые вы можете скрафтить. К ним относятся паучьи железы, целебные бальзамы, глазные яблоки цыклопа, а также шестеренки, если вы WX-78.И это все... Честно говоря, в нашей игре не так уж много способов исцелить себя, поэтому есть еще одно решение: не получать урон. Я знаю, что вы, вероятно, не читали бы это, если бы не умирали, но, честно говоря, это лучший способ остаться в живых.Этот раздел можно описать одним словом: кайтинг. В этом секрет убийства чего угодно и всего, что ты ненавидишь. Не нравится, как эти мермы смотрят на тебя? Познакомь их с кайтингом, и я уверяю, что это больше никогда не повторится.Весь процесс таков: агрите врагов, дайте им атаковать мимо, атакуйте их на энное количество ударов, уклонитесь от атаки снова и продолжайте, шагая на 2 или 3 клеточки. Все ведь просто? Я тоже так думаю.. Надеюсь этот гайд кому-то помог, я старался очень!