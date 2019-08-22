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Обновление CS:GO

deshbylight avatar

deshbylight

August 22, 2019 at 02:45 AM

Приветствую .
В этой статье я хочу обсудить новое обновление CS:GO , также хочу поговорить про обновление карты Cache и возможный выход операции.


Итак приступим.
  1. Оптимизирована обработка на стороне клиента, когда убийства засчитывались в StatTrak
  2. добавлены капсулы
  3. Были добавлены пропуски для нового мажора 2019 года
  4. были добавлены стикеры , смайлики и другое .
  5. Обновлена карта Breach.

При покупке пропуска зрителя Вы получите:
  • Берлинская Монета Событий 2019 года, которую можно обновить до бриллиантовой правильно делая прогнозы на команды. 
  • Доступ к берлинскому Pick’Em.
  • Неограниченное командное граффити на протяжении всего мероприятия.
  • Доступ к Steam.tv.
  • Доступ к сувенирным кейсам Берлина 2019 года.
  • Новые миссии зрителя.
  • Возможность покупки дополнительных сувенирных жетонов за которые можно получить кейсы.
  • Возможность приобрести наклейки с автографами команд и игроков.

Последнее обновление было не таким уж и большим , обсудим и будущее обновление : карта Cache уже ГОТОВА , в официальном твиттере FMPONE (создатель карты Cache)  появился твит (13августа) что карта уже готова!
Вот что пишут про Cache на ESL-one 

  "Наши мероприятия CS: GO посвящены опыту фанатов и сближению с игроками, ближайшим фанатам-единомышленникам и самой близкой игре, которую мы все так любим. 
   Мы хотим, чтобы каждый фанат киберспорта испытал что-то незабываемое на наших мероприятиях. А в Нью-Йорке вы точно не забудете этого!Посмотрите эксклюзивную мировую премьеру нового ремейка de_cache, станьте свидетелем первого в истории живого матча, узнайте его сами на нашем стенде ESEA, познакомьтесь с обоими создателями, получите все заметки о патчах и многое другое!
     Официальная дата релиза нового de_cache также будет объявлена во время выступления в воскресенье в Barclays Center.
    Присоединяйтесь к нам для этого захватывающего опыта и станьте частью чего-то большого! "
 
   Ещё хотелось бы сказать про операцию которая должна выйти к концу года (сентярь-декабрь) . Карты для новой операции почти все вышли ,
вот их полный список по моему мнению : SubZero , Zoo , Workout , Breach и невышедшая Tangerline;(в комментах можете поправить список если что-то упустил) 

в CS:GO обнаружили строчки кода,
которые могут относиться к новой операции 2019года.
Один из дата-майнеров нашёл в коде упоминания таблицы лидеров операции
и поддержки панорамы для кооперативного режима.
Но это лишь догадки и возможно код относится к новому мажору,
поэтому можно только полагать,
что код может быть к новому ивенту в CS:GO.

   В мае 2017 года закончилась последняя операция - гидра.
 операция проходила с 24 мая 2017года по 14 ноября 2017года.
За всё время было всего восемь операций : "Расплата" , "Браво" , "Феникс" , "Прорыв" , "Авангард" , "Бладхаунд" , "Дикое пламя" и "гидра" .

   Пока что новости закончились , ожидайте обновлений . Я буду выпускать новые статьи по CS:GO как можно раньше!
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