Приветствую .

В этой статье я хочу обсудить новое обновление CS:GO , также хочу поговорить про обновление карты Cache и возможный выход операции.

Оптимизирована обработка на стороне клиента, когда убийства засчитывались в StatTrak добавлены капсулы Были добавлены пропуски для нового мажора 2019 года были добавлены стикеры , смайлики и другое . Обновлена карта Breach.

Берлинская Монета Событий 2019 года, которую можно обновить до бриллиантовой правильно делая прогнозы на команды.

Доступ к берлинскому Pick’Em.

Неограниченное командное граффити на протяжении всего мероприятия.

Доступ к Steam.tv.

Доступ к сувенирным кейсам Берлина 2019 года.

Новые миссии зрителя.

Возможность покупки дополнительных сувенирных жетонов за которые можно получить кейсы.

Возможность приобрести наклейки с автографами команд и игроков.

Итак приступим.

Последнее обновление было не таким уж и большим , обсудим и будущее обновление : карта Cache уже ГОТОВА , в официальном твиттере FMPONE (создатель карты Cache) появился твит (13августа) что карта уже готова!

Вот что пишут про Cache на ESL-one



"Наши мероприятия CS: GO посвящены опыту фанатов и сближению с игроками, ближайшим фанатам-единомышленникам и самой близкой игре, которую мы все так любим.

Мы хотим, чтобы каждый фанат киберспорта испытал что-то незабываемое на наших мероприятиях. А в Нью-Йорке вы точно не забудете этого!Посмотрите эксклюзивную мировую премьеру нового ремейка de_cache, станьте свидетелем первого в истории живого матча, узнайте его сами на нашем стенде ESEA, познакомьтесь с обоими создателями, получите все заметки о патчах и многое другое!

Официальная дата релиза нового de_cache также будет объявлена во время выступления в воскресенье в Barclays Center.

Присоединяйтесь к нам для этого захватывающего опыта и станьте частью чего-то большого! "



Ещё хотелось бы сказать про операцию которая должна выйти к концу года (сентярь-декабрь) . Карты для новой операции почти все вышли ,

вот их полный список по моему мнению : SubZero , Zoo , Workout , Breach и невышедшая Tangerline;(в комментах можете поправить список если что-то упустил)

в CS:GO обнаружили строчки кода,

которые могут относиться к новой операции 2019года.

Один из дата-майнеров нашёл в коде упоминания таблицы лидеров операции

и поддержки панорамы для кооперативного режима.

Но это лишь догадки и возможно код относится к новому мажору,

поэтому можно только полагать,

что код может быть к новому ивенту в CS:GO.



В мае 2017 года закончилась последняя операция - гидра.

операция проходила с 24 мая 2017года по 14 ноября 2017года.

За всё время было всего восемь операций : "Расплата" , "Браво" , "Феникс" , "Прорыв" , "Авангард" , "Бладхаунд" , "Дикое пламя" и "гидра" .

Пока что новости закончились , ожидайте обновлений . Я буду выпускать новые статьи по CS:GO как можно раньше!