Статься Gamehag

deshbylight

Хей , всем привет! Я написал статью 16 августа , на момент написания этого сообщения 21 августа ! Теперь главный вопрос : как долго будут принимать статью???? Кст , секретик для хомячков , один кибер-спортсмен уходит из команды в другую и его наклейки после окончания мажора вырастут в цене!!! на заметку :D