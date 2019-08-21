Статься Gamehag

Хей , всем привет! Я написал статью 16 августа , на момент написания этого сообщения 21 августа ! Теперь главный вопрос : как долго будут принимать статью????
Кст , секретик для хомячков , один кибер-спортсмен уходит из команды в другую и его наклейки после окончания мажора вырастут в цене!!!
на заметку :D
Если не опубликовали - значит хомячки не пропустили твои мемуары
Какой навар хоть со статей?
Так как я не понимаю о чем идет речь, я напишу ДАДОВА))
а ты руну ансус активировал? наверно ждут окончания действия
Статья практически сразу проверяют, кстати minto2— кремлебот