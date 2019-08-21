Статься Gamehag

Rain

Gem102

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deshbylight avatar

deshbylight

August 21, 2019 at 04:22 PM

Хей , всем привет! Я написал статью 16 августа , на момент написания этого сообщения 21 августа ! Теперь главный вопрос : как долго будут принимать статью???? Кст , секретик для хомячков , один кибер-спортсмен уходит из команды в другую и его наклейки после окончания мажора вырастут в цене!!! на заметку :D
Kurdik1305 avatar

Kurdik1305

August 21, 2019 at 05:53 PM

Если не опубликовали - значит хомячки не пропустили твои мемуары
Lyoga avatar

Lyoga

August 21, 2019 at 08:20 PM

Могут больше недели.
serg_norther avatar

serg_norther

August 21, 2019 at 09:42 PM

Какой навар хоть со статей?
revutskij avatar

revutskij

August 21, 2019 at 10:05 PM

Так как я не понимаю о чем идет речь, я напишу ДАДОВА))
DarkEvelinaRoblox avatar

DarkEvelinaRoblox

August 23, 2019 at 02:49 PM

ахаххихихахпхпхпхпх

APREL avatar

APREL

August 23, 2019 at 04:15 PM

Долго очень
wit465 avatar

wit465

August 24, 2019 at 07:24 AM

а ты руну ансус активировал? наверно ждут окончания действия
kostia200711 avatar

kostia200711

August 24, 2019 at 11:51 AM

Привет всем
Stelson avatar

Stelson

August 24, 2019 at 02:49 PM

Статья практически сразу проверяют, кстати minto2— кремлебот
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