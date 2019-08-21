Интересные факты об игровом мире

MsGrando Факт 1 League of legends обгоняет доту как по онлайну так и по кибер спорту и является самой ПОПУЛЯРНОЙ MMO на 2019 год

MsGrando Факт 2 SUPERCCEL компвния жлобская во всех играх кроме Bravl Stars решает донат и по малой части скил

MsGrando факт 3 Cointer Strike Global Ofencive (CS:GO-}переведено игра для лохов) становиться на колени перед Riot Games изза того что Riot-Ы забирают игроков более качественным контентом и словами "Мы изучили скучную и доильную систему дропа в CSGO и решили что наш контент более привлекателен т.к. он разрабатываеться от 1мес до 1 года

MsGrando Факт 4 CSGO от Valve живет на доход от магазина Steam

MsGrando Факт 5 Высасывание денег с спермотоксикозных школьников или проще FORTNITE являеться одной игрой из тех над которой почти не стараються

Lyoga Мне не нравятся онлайн игры.