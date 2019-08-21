Ken
Ken
Gem114
sin comentarios
sin comentarios
Gem84
Hamazaki1991
Hamazaki1991
Gem280
batistalesbia96
batistalesbia96
Gem3,080
invexnolen54586
invexnolen54586
Gem350
Demonek_YT
Demonek_YT
Gem28
Ken
Ken
Gem50
batistalesbia96
batistalesbia96
Gem231
Ken
Ken
Gem10
nolendex9
nolendex9
Gem63
Ken
Ken
Gem439
nolendex9
nolendex9
Gem24
kakestamp
kakestamp
Gem40
Hamazaki1991
Hamazaki1991
Gem140
robertvalerymies
robertvalerymies
Gem3,080
Ken
Ken
Gem20
Ken
Ken
Gem40
hanfred
hanfred
Gem724
bkun9288
bkun9288
Gem88
Hamazaki1991
Hamazaki1991
Gem63
Rain

Gem102

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Интересные факты об игровом мире

MsGrando avatar

MsGrando

August 21, 2019 at 03:22 PM

Факт 1 League of legends обгоняет доту как по онлайну так и по кибер спорту и является самой ПОПУЛЯРНОЙ MMO на 2019 год
MsGrando avatar

MsGrando

August 21, 2019 at 03:23 PM

Факт 2 SUPERCCEL компвния жлобская во всех играх кроме Bravl Stars решает донат и по малой части скил
MsGrando avatar

MsGrando

August 21, 2019 at 03:28 PM

факт 3 Cointer Strike Global Ofencive (CS:GO-}переведено игра для лохов) становиться на колени перед Riot Games изза того что Riot-Ы забирают игроков более качественным контентом и словами "Мы изучили скучную и доильную систему дропа в CSGO и решили что наш контент более привлекателен т.к. он разрабатываеться от 1мес до 1 года
MsGrando avatar

MsGrando

August 21, 2019 at 03:29 PM

Факт 4 CSGO от Valve живет на доход от магазина Steam
MsGrando avatar

MsGrando

August 21, 2019 at 03:30 PM

Факт 5 Высасывание денег с спермотоксикозных школьников или проще FORTNITE являеться одной игрой из тех над которой почти не стараються
Lyoga avatar

Lyoga

August 21, 2019 at 08:21 PM

Мне не нравятся онлайн игры.
Lyoga avatar

Lyoga

August 21, 2019 at 08:22 PM

Я люблю игры с одиночной кампанией.
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