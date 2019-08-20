Rain

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Какая максимальная производительность кд в день у вас была?

withar avatar

withar

August 20, 2019 at 02:55 PM

Попадали вы когда либо в топ?
EugeneCS50 avatar

EugeneCS50

August 20, 2019 at 06:56 PM

Ни разу! :(
rak_avi avatar

rak_avi

August 20, 2019 at 07:33 PM

САМАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КД В ДЕНЬ У МЕНЯ БЫЛА 250
Lyoga avatar

Lyoga

August 20, 2019 at 08:10 PM

У меня тоже 250 кд.
Lyoga avatar

Lyoga

August 20, 2019 at 08:11 PM

А так по чучуть восновно за вход и бывает чуть больше.
Danill000sa avatar

Danill000sa

August 20, 2019 at 08:11 PM

Ran
serg_norther avatar

serg_norther

August 20, 2019 at 09:10 PM

Штук 40
logonet avatar

logonet

August 21, 2019 at 09:42 AM

Было що за раз получил где-то под 800 камней.
MsGrando avatar

MsGrando

August 21, 2019 at 12:17 PM

Ну один раз на другом акке YouTubemr_laler топ 12 занял
AdilPlay228 avatar

AdilPlay228

August 21, 2019 at 01:34 PM

Ну один только
ls avatar

ls

August 21, 2019 at 03:21 PM

Была максимальная производительность КД ну разве что для ТОП 100 ))
wit465 avatar

wit465

August 22, 2019 at 02:33 PM

ни разу в топ не попадал
Lyoga avatar

Lyoga

August 22, 2019 at 09:57 PM

Тоже в топ не попадал.
Vovan4k_2281 avatar

Vovan4k_2281

August 22, 2019 at 10:02 PM

Прикол
GameBiter avatar

GameBiter

August 23, 2019 at 12:03 AM

800 КД за день (Сам удивился)
GameBiter avatar

GameBiter

August 23, 2019 at 12:04 AM

И было это только один раз
Alex666rt avatar

Alex666rt

August 23, 2019 at 12:21 AM

как круто
Alex666rt avatar

Alex666rt

August 23, 2019 at 12:21 AM

как рад
Alex666rt avatar

Alex666rt

August 23, 2019 at 12:22 AM

пкупуп
APREL avatar

APREL

August 23, 2019 at 12:54 AM

Ни разу в топ не попадал. А максималка 100 в день
Motosuper avatar

Motosuper

August 23, 2019 at 01:17 AM

Если я не ошибаюсь, но у меня получилось только 100 КД заработать.
Xackij avatar

Xackij

August 23, 2019 at 01:04 PM

Ну гдет 120 в день, но потом упала конечно)
doubledragon avatar

doubledragon

August 23, 2019 at 04:28 PM

около 800 было, но я в этот день выполнил задание на игру
VanyGamer2008R avatar

VanyGamer2008R

August 23, 2019 at 08:22 PM

около 250 1 раз
withar avatar

withar

August 23, 2019 at 09:32 PM

У меня лично была максимсльная производительность в день ~600. Тогда я написал два статьи, и за это мне дали ~ 600
12
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Какая максимальная производительность кд в день у вас была? - Встреча на лобном месте Forum on Gamehag