Какая максимальная производительность кд в день у вас была?

Попадали вы когда либо в топ?
САМАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КД В ДЕНЬ У МЕНЯ БЫЛА 250
А так по чучуть восновно за вход и бывает чуть больше.
Было що за раз получил где-то под 800 камней.
Ну один раз на другом акке YouTubemr_laler топ 12 занял
Была максимальная производительность КД ну разве что для ТОП 100 ))
800 КД за день (Сам удивился)
И было это только один раз
Ни разу в топ не попадал. А максималка 100 в день
Если я не ошибаюсь, но у меня получилось только 100 КД заработать.
Ну гдет 120 в день, но потом упала конечно)
около 800 было, но я в этот день выполнил задание на игру
У меня лично была максимсльная производительность в день ~600. Тогда я написал два статьи, и за это мне дали ~ 600