Какая максимальная производительность кд в день у вас была?

withar Попадали вы когда либо в топ?

EugeneCS50 Ни разу! :(

rak_avi САМАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КД В ДЕНЬ У МЕНЯ БЫЛА 250

Lyoga У меня тоже 250 кд.

Lyoga А так по чучуть восновно за вход и бывает чуть больше.

Danill000sa Ran

serg_norther Штук 40

logonet Было що за раз получил где-то под 800 камней.

MsGrando Ну один раз на другом акке YouTubemr_laler топ 12 занял

AdilPlay228 Ну один только

ls Была максимальная производительность КД ну разве что для ТОП 100 ))

wit465 ни разу в топ не попадал

Lyoga Тоже в топ не попадал.

Vovan4k_2281 Прикол

GameBiter 800 КД за день (Сам удивился)

GameBiter И было это только один раз

Alex666rt как круто

Alex666rt как рад

Alex666rt пкупуп

APREL Ни разу в топ не попадал. А максималка 100 в день

Motosuper Если я не ошибаюсь, но у меня получилось только 100 КД заработать.

Xackij Ну гдет 120 в день, но потом упала конечно)

doubledragon около 800 было, но я в этот день выполнил задание на игру



VanyGamer2008R около 250 1 раз