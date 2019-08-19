Максимальный слив в Гадалка!

Motosuper Какой у вас был максимальный слив в гадалка. Вообще, я стараюсь в неё не играть, но иногда руки так и чешутся. Вот сегодня выиграл 200 и сразу же со своим азартом проиграл 1200. Сам не доволен, но руки-довольны:( А вы сколько проиграли в Гадалка?

Kurdik1305 В гадалке нет чёткого рандома,она вообще работает на слив кд. Я пока не получил 3-ый лвл,но один раз увидел как 10 раз выпадал зеленый цвет.Это просто невероятно,так как шанс выпасть его из 2 вариантов ничтожно малы (3-ий не будем брать в расчет). Кстати, так один чел слил почти 3к. Ставил санчала п 100...потом 200...потом 500 раза 3...и всё потом были тишина



TvoyVlas Чел, шансы не ничтожно малы, наоборот, так происходит если числа реально рандомные, попробуй вывести, в генераторе рандомных чисел, число из 1 и 2 и увидешь, что так часто происходит при реально рандомных числах.

Kurdik1305 Вот и вставь число 1 и 2 в генератор. Я сильно сомневаюсь что тебе 10 раз подряд упадёт 1 или 2.



serg_norther Ни разу не играл

logonet Пока не пробывал еще играть

Motosuper И не пробуйте играть. Вы только потрите много КД.