Rain

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Максимальный слив в Гадалка!

Motosuper avatar

Motosuper

August 19, 2019 at 11:52 PM

Какой у вас был максимальный слив в гадалка. Вообще, я стараюсь в неё не играть, но иногда руки так и чешутся. Вот сегодня выиграл 200 и сразу же со своим азартом проиграл 1200. Сам не доволен, но руки-довольны:( А вы сколько проиграли в Гадалка?
Kurdik1305 avatar

Kurdik1305

August 20, 2019 at 12:54 AM

В гадалке нет чёткого рандома,она вообще работает на слив кд. Я пока не получил 3-ый лвл,но один раз увидел как 10 раз выпадал зеленый цвет.Это просто невероятно,так как шанс выпасть его из 2 вариантов ничтожно малы (3-ий не будем брать в расчет). Кстати, так один чел слил почти 3к. Ставил санчала п 100...потом 200...потом 500 раза 3...и всё потом были тишина
TvoyVlas avatar

TvoyVlas

August 20, 2019 at 06:59 AM

Чел, шансы не ничтожно малы, наоборот, так происходит если числа реально рандомные, попробуй вывести, в генераторе рандомных чисел, число из 1 и 2 и увидешь, что так часто происходит при реально рандомных числах.
Kurdik1305 avatar

Kurdik1305

August 20, 2019 at 02:26 PM

Вот и вставь число 1 и 2 в генератор. Я сильно сомневаюсь что тебе 10 раз подряд упадёт 1 или 2.
serg_norther avatar

serg_norther

August 20, 2019 at 09:15 PM

Ни разу не играл
logonet avatar

logonet

August 21, 2019 at 09:40 AM

Пока не пробывал еще играть
Motosuper avatar

Motosuper

August 21, 2019 at 12:32 PM

И не пробуйте играть. Вы только потрите много КД.
GameBiter avatar

GameBiter

August 22, 2019 at 11:59 PM

2.000 КД слил (Вот же идиот)
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