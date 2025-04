Здорова всем пользователем этой платформы. Большой привет передаю всем модерам, которые будут проверять мою статью. Мне интересно среди пользователей gamehaga есть девушки???

Заставка игры многих поможет восстановить в памяти и по ностальгировать.Для некоторых Рэйчел Teller была первой любовью и я не исключение.Я считаю если вы любите play в гонки то вы должны обязательно поиграть в эту идеальный продукт. Для меня эта легенда.Прошу строго статью не оценивать она у меня из первых.1) СюжетДействие происходит в не существующим city Bayview. Этот город разделен на пять районов. Каждый район отличается друг о друга.Па этим замечательным улицы города разъезжают cars. Погода в этой игрушке разнообразная и управление автомобилем сразу изменяется становиться более.Некоторые улицы закрыть и на них можно только ездить, когда ты участвуешь в гонках в типе " Драг-рейсинг", " Стрит-X ", " Стрит-X " и " Профессиональная лига ".В the game больше разнообразие персонажей и у каждого своя история жизни. Весь игровой процесс происходит в ночное time суток.2) ГеймплейВ Underground добавилось что можно улучшать свой car. Игрок получает деньги и опыт за которые ты качаешь свой cars. Появилось свободная езда.Ещё присутствует режим карьера, где главный персонаж выполняет разные задания.3) СаундтрекиЕсли вам не понравился игровой процесс то вам должно было понравятся песенки.Тут они просто бомба.Я помню, когда мне нечего было слушать я вспомнил Need for Speed: Underground 2 и сразу же скачал почти все soundtracks.Я на данный момент времени перечислю пару, кому будет интересно могут остальные 29 песен загуглить. Иза этих песен и можно только играть в этот шедевр.Capone - I Need SpeedChingy - I DoChristopher Lawrence - Rush HourCirrus - Back on a MissionFelix Da Housecat - Rocket Ride (Soulwax Remix)Fluke - Switch/Twitch5) Плюсы и минусы данной игровой консолиПлюсы:Отличный саундтрек, тюнинг машин, геймплей, свободная езда, физика games остальные plus я не вижу смысла перечислять, когда нечем заняться эта игрушка может забрать все твоё time.Минусы:Отсутствие полиции, графика конечно в те времена была просто отличная, но сейчас графика немного плохая, отсутствие повреждения автомобиля при аварии.6) ВыводA game просто шедевр, на ней выросло не одно поколение, конечно графику хотелось бы сейчас по лучше. Очень длинный сюжет некоторым это очень не нравится.проходили эту легендарную игру.Отдельное спасибо модератором которые будут проверять эту статью.Очень благодарён за прочтение!!!!Спасибо за потраченное ваш в данный час, в наше время очень мало.Всем приятной games!!!!