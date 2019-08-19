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Back to От пользователей

Need for Speed: Underground 2

Eugene_138 avatar

Eugene_138

August 19, 2019 at 03:08 PM

Здорова всем пользователем этой платформы. Большой привет передаю всем модерам, которые будут проверять мою статью. Мне интересно среди пользователей gamehaga есть девушки???



Заставка игры многих поможет восстановить в памяти и по ностальгировать.
Для некоторых Рэйчел Teller была первой любовью и я не исключение.
Я считаю если вы любите play в гонки то вы должны обязательно поиграть в эту идеальный продукт. Для меня эта легенда.Прошу строго статью не оценивать она у меня из первых.

1) Сюжет
Действие происходит в не существующим city Bayview. Этот город разделен на пять районов. Каждый район отличается друг о друга.Па этим замечательным улицы города разъезжают cars. Погода в этой игрушке разнообразная и управление автомобилем сразу изменяется становиться более.Некоторые улицы закрыть и на них можно только ездить, когда ты участвуешь в гонках в типе " Драг-рейсинг", " Стрит-X ", " Стрит-X " и " Профессиональная лига ".
В the game больше разнообразие персонажей и у каждого своя история жизни. Весь игровой процесс происходит в ночное time суток.
2) Геймплей
В Underground добавилось что можно улучшать свой car. Игрок получает деньги и опыт за которые ты качаешь свой cars. Появилось свободная езда.Ещё присутствует режим карьера, где главный персонаж выполняет разные задания.
3) Саундтреки
Если вам не понравился игровой процесс то вам должно было понравятся песенки.Тут они просто бомба.Я помню, когда мне нечего было слушать я вспомнил Need for Speed: Underground 2 и сразу же скачал почти все soundtracks.
Я на данный момент времени перечислю пару, кому будет интересно могут остальные 29 песен загуглить. Иза этих песен и можно только играть в этот шедевр.

Capone - I Need Speed

Chingy - I Do

Christopher Lawrence - Rush Hour

Cirrus - Back on a Mission

Felix Da Housecat - Rocket Ride (Soulwax Remix)

Fluke - Switch/Twitch

5) Плюсы и минусы данной игровой консоли
Плюсы:
Отличный саундтрек, тюнинг машин, геймплей, свободная езда, физика games остальные plus я не вижу смысла перечислять, когда нечем заняться эта игрушка может забрать все твоё time.

Минусы:
Отсутствие полиции, графика конечно в те времена была просто отличная, но сейчас графика немного плохая, отсутствие повреждения автомобиля при аварии.
6) Вывод
A game просто шедевр, на ней выросло не одно поколение, конечно графику хотелось бы сейчас по лучше. Очень длинный сюжет некоторым это очень не нравится. Я советую всем тем:кто в неё ни разу не играл или кто играл снова зайти и вспомнить те ощущения когда вы проходили эту легендарную игру.

Отдельное спасибо модератором которые будут проверять эту статью.
Очень благодарён за прочтение!!!!
Спасибо за потраченное ваш в данный час, в наше время очень мало.
Всем приятной games!!!!
Dolmatov avatar

Dolmatov

August 19, 2019 at 11:29 PM

Культовая серия. не думал, что про них нужны обзоры
DieterD avatar

DieterD

August 20, 2019 at 01:55 AM

Легенда, обожаю
DieterD avatar

DieterD

August 20, 2019 at 02:14 AM

Дада ага
Offan_Reykh avatar

Offan_Reykh

August 20, 2019 at 02:27 AM

просто легенда ,что сказать

SeL1987 avatar

SeL1987

August 27, 2019 at 11:15 AM

Игра норм
GameBiter avatar

GameBiter

August 28, 2019 at 10:35 PM

Топовая игра
AlexeyL avatar

AlexeyL

August 28, 2019 at 10:44 PM

Игра класс.Просто супер.
AlexeyL avatar

AlexeyL

August 28, 2019 at 10:44 PM

Из стареньких.
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

August 30, 2019 at 05:55 PM

Сейчас такие НФСки не делают к сожалению, и не сделают уже никогда(
RusRick avatar

RusRick

August 31, 2019 at 01:04 AM

Игра просто супер
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