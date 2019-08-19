топ дешевых скинов

Здорова всем пользователи данной платформы прошу мою статью строго не оценивать.

Tec-9 Бамбуковые заросли

Ump-45 Гран-при

Я давно уже знаком с ks:go, для некоторых skin являются главным в игре. Даже те кто говорят что скин это просто пиксели, даже если он получит эти пиксели то на его лице можно будет увидеть улыбку. Для меня скин это больше чем какие-то пиксели и понятно же приятно играть в ks:go. Вот по этому я создал эту статью, конечно она не идеал, но сделана с душой.Этот топ был составлен исключительно только моим мнением кому что-то не нравиться прошу строго статью оценивать и судить. Спасибо!!!Эта вещь относится к Ширпотребу. Рисунок бамбука нанесен с помощью Фотопечати. Этот skin относится к коллекции «Rising Sun». Стоимость это вещички обойдется:Прям завода 0,74$Немного поношенное 0,43$После полевых испытаний 0,21$Поношенное 0,24$Закалено в боях 0,20$• Galil AR ЛеденецЯ выбрал этот skin и за своего на моё мнение уникального рисунка. Galil раскрашен вручную. Эта вещь относится к Армейскому сорту. Стоимость на торговой площадке составляет:Прям завода: 4,89$ Stat Trek :13.03$Немного поношенное: 1.64 Stat Trek: 3.49$После полевых испытаний: 0.62$ Стат Трек: 1.18$Поношенное: .0.28$ Stat Trek: 0.74$Закалено в боях: 0.21$ Стат Трек: 0.57$С изменением качества появляются потертости.• MP9 СлизьПочему я выбрал этот скин? Когда я его увидел в первый раз он мне сразу запал в душу тем более я недавно ходил с друзьями на фильм Веном. Это по ружье запрещённого закалки. MP9 этот пистолет-пулемет. Данное огнестрельное из коллекции «Спектр 2». Я думаю больше не буду расписывать сколько стоит износ темы. Каму это будут интересно может сам посмотреть.• P90 МракЕсть много красивых тем на это оружие я не знаю, чем, но меня чем-то зацепила. Данная кожа из коллекции «Gamma 2» он Армейского покроя иллюстрация нанесен фотопечатью. При изменении качества возникают изношенность возле ствола оружия.Этот скин мне понравился мелизмом. Особо я нечего не могу сказать, на любителя. Тема из ассортимента «Choroma 2». Закалки Запрещённое. Мне кажется или это ружье имеет одно качество: После полевых испытаний• Famas ВыжившийЭтот скин Армейской закалки. Стиль этого скин уникальное изображение. Этот skin из сортимента «Shadow». Скин на любителя.• SSG 08 НекромантЭти пиксели Армейской чеканки, окрашен вручную, присутствуют темные руны. При изменении степени износа потёртостей почти не заметно.Прошу прощения за столь такую маленький топ пикселей:D это были самые красивые в игре контр стр Айк, которые мне действительно понравились.Спасибо за прочтение!!!