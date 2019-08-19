топ дешевых скинов

Здорова всем пользователи данной платформы прошу мою статью строго не оценивать.
Я давно уже знаком с ks:go, для некоторых skin являются главным в игре. Даже те кто говорят что скин это просто пиксели, даже если он получит эти пиксели то на его лице можно будет увидеть улыбку. Для меня скин это больше чем какие-то пиксели и понятно же приятно играть в ks:go. Вот по этому я создал эту статью, конечно она не идеал, но сделана с душой.
Этот топ был составлен исключительно только моим мнением кому что-то не нравиться прошу строго статью оценивать и судить. Спасибо!!!
Эта вещь относится к Ширпотребу. Рисунок бамбука нанесен с помощью Фотопечати. Этот skin относится к коллекции «Rising Sun». Стоимость это вещички обойдется:
Прям завода 0,74$
Немного поношенное 0,43$
После полевых испытаний 0,21$
Поношенное 0,24$
Закалено в боях 0,20$
• Galil AR Леденец
Я выбрал этот skin и за своего на моё мнение уникального рисунка. Galil раскрашен вручную. Эта вещь относится к Армейскому сорту. Стоимость на торговой площадке составляет:
Прям завода: 4,89$ Stat Trek :13.03$
Немного поношенное: 1.64 Stat Trek: 3.49$
После полевых испытаний: 0.62$ Стат Трек: 1.18$
Поношенное: .0.28$ Stat Trek: 0.74$
Закалено в боях: 0.21$ Стат Трек: 0.57$
С изменением качества появляются потертости.
• MP9 Слизь
Почему я выбрал этот скин? Когда я его увидел в первый раз он мне сразу запал в душу тем более я недавно ходил с друзьями на фильм Веном. Это по ружье запрещённого закалки. MP9 этот пистолет-пулемет. Данное огнестрельное из коллекции «Спектр 2». Я думаю больше не буду расписывать сколько стоит износ темы. Каму это будут интересно может сам посмотреть.
• P90 Мрак
Есть много красивых тем на это оружие я не знаю, чем, но меня чем-то зацепила. Данная кожа из коллекции «Gamma 2» он Армейского покроя иллюстрация нанесен фотопечатью. При изменении качества возникают изношенность возле ствола оружия.
Этот скин мне понравился мелизмом. Особо я нечего не могу сказать, на любителя. Тема из ассортимента «Choroma 2». Закалки Запрещённое. Мне кажется или это ружье имеет одно качество: После полевых испытаний
• Famas Выживший
Этот скин Армейской закалки. Стиль этого скин уникальное изображение. Этот skin из сортимента «Shadow». Скин на любителя.
• SSG 08 Некромант
Эти пиксели Армейской чеканки, окрашен вручную, присутствуют темные руны. При изменении степени износа потёртостей почти не заметно.
Прошу прощения за столь такую маленький топ пикселей:D это были самые красивые в игре контр стр Айк, которые мне действительно понравились.
Спасибо за прочтение!!!