Rain

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топ дешевых скинов

REK_1 avatar

REK_1

August 19, 2019 at 12:46 AM

Здорова всем пользователи данной платформы прошу мою статью строго не оценивать.


Я давно уже знаком с ks:go, для некоторых skin являются главным в игре. Даже те кто говорят что скин это просто пиксели, даже если он получит эти пиксели то на его лице можно будет увидеть улыбку. Для меня скин это больше чем какие-то пиксели и понятно же приятно играть в ks:go. Вот по этому я создал эту статью, конечно она не идеал, но сделана с душой.
Этот топ был составлен исключительно только моим мнением кому что-то не нравиться прошу строго статью оценивать и судить. Спасибо!!!

  • Tec-9 Бамбуковые заросли

 1tUhRBWsuYIVGLOi5A1rEwjVKPrPTq.png
Эта вещь относится к Ширпотребу. Рисунок бамбука нанесен с помощью Фотопечати. Этот skin относится к коллекции «Rising Sun». Стоимость это вещички обойдется:
Прям завода 0,74$
Немного поношенное 0,43$
После полевых испытаний 0,21$
Поношенное 0,24$
Закалено в боях 0,20$
• Galil AR Леденец
mHlHsoeCKKmeglJBEbCuCAsQn2uDOt.jpg
Я выбрал этот skin и за своего на моё мнение уникального рисунка. Galil раскрашен вручную. Эта вещь относится к Армейскому сорту. Стоимость на торговой площадке составляет:
Прям завода: 4,89$ Stat Trek :13.03$
Немного поношенное: 1.64 Stat Trek: 3.49$
После полевых испытаний: 0.62$ Стат Трек: 1.18$
Поношенное: .0.28$ Stat Trek: 0.74$
Закалено в боях: 0.21$ Стат Трек: 0.57$
С изменением качества появляются потертости.
• MP9 Слизь
lNszgIAkGDIErGQ2jpXkGBxLrmH08m.png
Почему я выбрал этот скин? Когда я его увидел в первый раз он мне сразу запал в душу тем более я недавно ходил с друзьями на фильм Веном. Это по ружье запрещённого закалки. MP9 этот пистолет-пулемет. Данное огнестрельное из коллекции «Спектр 2». Я думаю больше не буду расписывать сколько стоит износ темы. Каму это будут интересно может сам посмотреть.
• P90 Мрак
PfM8Qa2EUvVhLHAesf6wLIWUom4CLn.jpg
Есть много красивых тем на это оружие я не знаю, чем, но меня чем-то зацепила. Данная кожа из коллекции «Gamma 2» он Армейского покроя иллюстрация нанесен фотопечатью. При изменении качества возникают изношенность возле ствола оружия.
  • Ump-45 Гран-при
VcKsF889CinPyNeD05jDELQpZ6pi0w.jpg
Этот скин мне понравился мелизмом. Особо я нечего не могу сказать, на любителя. Тема из ассортимента «Choroma 2». Закалки Запрещённое. Мне кажется или это ружье имеет одно качество: После полевых испытаний
• Famas Выживший
1x8gnhDj3hfNOPY4IWOm4q4DrSAcjA.jpg
Этот скин Армейской закалки. Стиль этого скин уникальное изображение. Этот skin из сортимента «Shadow». Скин на любителя.
• SSG 08 Некромант
U64g3K8jtwr95EhpCrE1FTG61qLEin.png
Эти пиксели Армейской чеканки, окрашен вручную, присутствуют темные руны. При изменении степени износа потёртостей почти не заметно.
Прошу прощения за столь такую маленький топ пикселей:D это были самые красивые в игре контр стр Айк, которые мне действительно понравились.
Спасибо за прочтение!!!
sarman_d avatar

sarman_d

August 19, 2019 at 02:04 AM

В торговой площадке там все найдешь
sarman_d avatar

sarman_d

August 19, 2019 at 02:05 AM

Есть ширпотреб с завода или там армейского качества
Alta33 avatar

Alta33

August 19, 2019 at 03:56 AM

Как получить кристалы с анкет

GIMIMODD avatar

GIMIMODD

August 19, 2019 at 11:37 AM

ширпотреб с завода
spamer4437 avatar

spamer4437

August 19, 2019 at 01:16 PM

Ну, скины так себе.
Dolmatov avatar

Dolmatov

August 19, 2019 at 11:31 PM

Опять непонятный заголовок. Трудно указать в начале пару букв?
JaRvI1iZz avatar

JaRvI1iZz

August 19, 2019 at 11:47 PM

Гайд хороший всем советую

BoRoDa431 avatar

BoRoDa431

August 20, 2019 at 12:28 AM

ну по цене то да а по красоте то нет(
Offan_Reykh avatar

Offan_Reykh

August 20, 2019 at 02:29 AM

есть скины дешёвле и красивиё

Loysha777 avatar

Loysha777

August 20, 2019 at 04:43 PM

Притвшвлтаавву
Nikitak228 avatar

Nikitak228

August 20, 2019 at 05:07 PM

Топ 1 скин чаша виктория
xSTEPPEx avatar

xSTEPPEx

August 20, 2019 at 07:39 PM

забавно но скины падают изи _
AlexeyL avatar

AlexeyL

August 20, 2019 at 08:00 PM

Не играю в кс.
Derarly2 avatar

Derarly2

August 20, 2019 at 09:55 PM

у меня оч мало скинов
revutskij avatar

revutskij

August 21, 2019 at 09:56 PM

Найс, благодарю))
JaRvI1iZz avatar

JaRvI1iZz

September 6, 2019 at 10:22 PM

Привет как дела?

GGGamerXXXS avatar

GGGamerXXXS

September 6, 2019 at 11:02 PM

Да круто реально жешево
geeeekom avatar

geeeekom

September 7, 2019 at 10:42 AM

некромант секасный
ivan_ivanov17 avatar

ivan_ivanov17

September 7, 2019 at 10:42 AM

Многие выглядят неплохо
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топ дешевых скинов - От пользователей Forum on Gamehag