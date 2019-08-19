Обновление в PUBG

Yarigg Обновление 4.2



Коротко:

нововведения в звуке

нововведения в графике

добавлен новый транспорт

изменения в гранатах

добавлен новый транспорт

добавлена новая погода

добавлены разрушения

фикс багов и тд...

Коротко об обновлении 4.2 в статье:



PUBG пишет: "С возвращением выжившие!



Сезон продолжается обновлением 4.2, которое теперь доступно на тестовом сервере, и на полях сражений бушует шторм. Пасмурная погода Эрангеля теперь может создавать множество других погодных условий на острове, от грозы до тумана, до сильных ветров и даже града. Пока вы бежите от шторма, теперь вы можете пробиваться через несколько новых разрушаемых транспортных баррикад и пилонов. Этот патч также вносит ряд улучшений качества жизни в игровой процесс и взаимодействие с пользователем, в том числе уменьшенную громкость ветра на Vikendi.



Говоря о плохой погоде, вы можете разблокировать скины оружия «Выветрившийся мустанг», купив премиум «Выживший пасс 4: Последствия» и выполнив миссии. Survivor Pass 4 заканчивается 15 октября PDT, когда игра переходит в режим обслуживания. Теперь соберите этот пакет услуг и испортите прогноз для любого, кто находится не на той стороне вашего M249."

Читайте дальше для получения дополнительной информации по ссылке:



Игровой процесс:

Улучшения в управлении транспортными средствами

Улучшенное управление транспортным средством Scooter, Snowmobile, Snowbike и Motorcycle с коляской, таким образом улучшая общую устойчивость вождения.

Мотоцикл с коляской по бездорожью значительно улучшил управление и устойчивость.

Визуальный эффект измененного края синей зоны

Чтобы улучшить игровой процесс, эффект скользящего мерцания, видимый в то время как на краю синей зоны, больше не будет виден в центре экрана, куда нацеливается игрок.

Улучшенная видимость сеток на ярком фоне

Видимость всех прицелов и прицелов на ярком фоне (таких как снежные поля Викенди) была немного улучшена.

Регулировка трения Throwables

Отрегулирована сила трения откидных колес, чтобы сделать движение качения более последовательным и предсказуемым.

Дымовые гранаты

Сила трения была увеличена, чтобы замедлить скорость прокатки и заставить их катиться на меньшее расстояние после удара о поверхность.

Оглушающие гранаты и осколочные гранаты

Сила трения была уменьшена, чтобы ускорить скорость прокатки и увеличить расстояние, которое они могут пройти после удара по поверхности.

Тумблер двигателя автомобиля

Двигатели автомобиля теперь можно выключить / включить, нажав «Z».

Двигатель может быть выключен во время вождения, после получения оборотов и может использоваться для тихих тактических маневров.

После выключения двигателя нажмите «W» для ускорения или «Z», чтобы снова запустить двигатель.

Двигатели транспортного средства будут автоматически выключены, если автомобиль остановится в течение 8 секунд или 2 секунд после высадки водителя.



"Life moves pretty fast, if you don't stop to look around once in a while, you could miss it." "С возвращением выжившие!Сезон продолжается обновлением 4.2, которое теперь доступно на тестовом сервере, и на полях сражений бушует шторм. Пасмурная погода Эрангеля теперь может создавать множество других погодных условий на острове, от грозы до тумана, до сильных ветров и даже града. Пока вы бежите от шторма, теперь вы можете пробиваться через несколько новых разрушаемых транспортных баррикад и пилонов. Этот патч также вносит ряд улучшений качества жизни в игровой процесс и взаимодействие с пользователем, в том числе уменьшенную громкость ветра на Vikendi.Говоря о плохой погоде, вы можете разблокировать скины оружия «Выветрившийся мустанг», купив премиум «Выживший пасс 4: Последствия» и выполнив миссии. Survivor Pass 4 заканчивается 15 октября PDT, когда игра переходит в режим обслуживания. Теперь соберите этот пакет услуг и испортите прогноз для любого, кто находится не на той стороне вашего M249."Читайте дальше для получения дополнительной информации по ссылке: https://steamcommunity.com/gid/103582791457492425/announcements/detail/1595883741200512231

Автор: "PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS" в стимУлучшения в управлении транспортными средствамиУлучшенное управление транспортным средством Scooter, Snowmobile, Snowbike и Motorcycle с коляской, таким образом улучшая общую устойчивость вождения.Мотоцикл с коляской по бездорожью значительно улучшил управление и устойчивость.Визуальный эффект измененного края синей зоныЧтобы улучшить игровой процесс, эффект скользящего мерцания, видимый в то время как на краю синей зоны, больше не будет виден в центре экрана, куда нацеливается игрок.Улучшенная видимость сеток на ярком фонеВидимость всех прицелов и прицелов на ярком фоне (таких как снежные поля Викенди) была немного улучшена.Регулировка трения ThrowablesОтрегулирована сила трения откидных колес, чтобы сделать движение качения более последовательным и предсказуемым.Дымовые гранатыСила трения была увеличена, чтобы замедлить скорость прокатки и заставить их катиться на меньшее расстояние после удара о поверхность.Оглушающие гранаты и осколочные гранатыСила трения была уменьшена, чтобы ускорить скорость прокатки и увеличить расстояние, которое они могут пройти после удара по поверхности.Тумблер двигателя автомобиляДвигатели автомобиля теперь можно выключить / включить, нажав «Z».Двигатель может быть выключен во время вождения, после получения оборотов и может использоваться для тихих тактических маневров.После выключения двигателя нажмите «W» для ускорения или «Z», чтобы снова запустить двигатель.Двигатели транспортного средства будут автоматически выключены, если автомобиль остановится в течение 8 секунд или 2 секунд после высадки водителя.

spamer4437 Кхм, а оптимизация?

Vendal Оптимизацию завезли?

kirikk41203262 вообще она стала ещё круче чем была

kirikk41203262 и так то была вполне играбельна

Dolmatov На каждое обновление будет новая тема? В заголовке версия не указана.

User2823 Ну остаєця чекати потом побачимо

Offan_Reykh честно говоря пабг был довольно лагучей игрой





Takiv Привет

Takiv Я Takiv

Yarigg Исправили баги насчет оптимизации вроде не сообщалось... но что то с графоном замутили

кому интнрестно чекните по ссылке что еще завезли нового (но там на английском)

Nikitak228 Обнова топовая (за ближайшее тысячелетие)

Volnov1313 Заметил только что лагать еще сильнее стало)

Zazhimka Они просто хотят вернуть старую аудиторию. Пабг скатился