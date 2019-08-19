Обновление в PUBG

Обновление 4.2Коротко об обновлении 4.2 в статье:PUBG пишет: "С возвращением выжившие!Сезон продолжается обновлением 4.2, которое теперь доступно на тестовом сервере, и на полях сражений бушует шторм. Пасмурная погода Эрангеля теперь может создавать множество других погодных условий на острове, от грозы до тумана, до сильных ветров и даже града. Пока вы бежите от шторма, теперь вы можете пробиваться через несколько новых разрушаемых транспортных баррикад и пилонов. Этот патч также вносит ряд улучшений качества жизни в игровой процесс и взаимодействие с пользователем, в том числе уменьшенную громкость ветра на Vikendi.Говоря о плохой погоде, вы можете разблокировать скины оружия «Выветрившийся мустанг», купив премиум «Выживший пасс 4: Последствия» и выполнив миссии. Survivor Pass 4 заканчивается 15 октября PDT, когда игра переходит в режим обслуживания. Теперь соберите этот пакет услуг и испортите прогноз для любого, кто находится не на той стороне вашего M249."
Коротко:
нововведения в звуке
нововведения в графике
добавлен новый транспорт
изменения в гранатах
добавлен новый транспорт
добавлена новая погода
добавлены разрушения
фикс багов и тд...
Читайте дальше для получения дополнительной информации по ссылке: https://steamcommunity.com/gid/103582791457492425/announcements/detail/1595883741200512231
Автор: "PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS" в стимИгровой процесс:
Улучшения в управлении транспортными средствами
Улучшенное управление транспортным средством Scooter, Snowmobile, Snowbike и Motorcycle с коляской, таким образом улучшая общую устойчивость вождения.
Мотоцикл с коляской по бездорожью значительно улучшил управление и устойчивость.
Визуальный эффект измененного края синей зоны
Чтобы улучшить игровой процесс, эффект скользящего мерцания, видимый в то время как на краю синей зоны, больше не будет виден в центре экрана, куда нацеливается игрок.
Улучшенная видимость сеток на ярком фоне
Видимость всех прицелов и прицелов на ярком фоне (таких как снежные поля Викенди) была немного улучшена.
Регулировка трения Throwables
Отрегулирована сила трения откидных колес, чтобы сделать движение качения более последовательным и предсказуемым.
Дымовые гранаты
Сила трения была увеличена, чтобы замедлить скорость прокатки и заставить их катиться на меньшее расстояние после удара о поверхность.
Оглушающие гранаты и осколочные гранаты
Сила трения была уменьшена, чтобы ускорить скорость прокатки и увеличить расстояние, которое они могут пройти после удара по поверхности.
Тумблер двигателя автомобиля
Двигатели автомобиля теперь можно выключить / включить, нажав «Z».
Двигатель может быть выключен во время вождения, после получения оборотов и может использоваться для тихих тактических маневров.
После выключения двигателя нажмите «W» для ускорения или «Z», чтобы снова запустить двигатель.
Двигатели транспортного средства будут автоматически выключены, если автомобиль остановится в течение 8 секунд или 2 секунд после высадки водителя."Life moves pretty fast, if you don't stop to look around once in a while, you could miss it."